Mercedes-Chef betont: „Wir fahren den Elektroanteil immer weiter hoch“

Mercedes-Chef Ola Källenius hat sich bei einem Kongress von Auto Motor und Sport in Stuttgart erneut klar zur Elektromobilität bekannt. Trotz seiner Forderung, das ab 2035 geplante EU-Verbot von fossil betriebenen Neuwagen zu überdenken, verfolgt der Konzern weiterhin ehrgeizige E-Ziele.

„Der Zielbahnhof ist richtig“, sagte Källenius. „Wir werden spätestens bis 2030 in allen Segmenten und allen relevanten Modellen ein elektrisches Angebot haben. Wir fahren den Elektroanteil immer weiter hoch.“ Der Mercedes-Chef sieht „starke Wachstumschancen in den nächsten Jahren“.

Gleichzeitig mahnte Källenius an, CO2-Reduktion ganzheitlich zu betrachten. Relevant seien nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Lieferkette, die Anwendung und die komplette Wertschöpfung. „Strom muss auch CO2-frei sein“, forderte der Automanager mit Blick auf den derzeit hohen Anteil von Kohle und Gas in der deutschen Stromerzeugung.

Die Automobilbranche befindet sich laut Källenius in einer belastenden Übergangsphase. Hersteller müssten sowohl in Elektroantriebe als auch weiter in die Verbrennungstechnik investieren. „Wir müssen damit rechnen, dass wir uns noch mindestens zehn Jahre in dieser Transformationsphase bewegen werden.“ Das mache das Leben der Autobauer nicht einfacher.

Zudem kritisierte Källenius die „erheblichen Standortnachteile“ für europäische Hersteller im globalen Wettbewerb. Besonders bei Energiepreisen, Löhnen, Steuern und Regulierungen entferne sich Europa zunehmend von den Hauptwettbewerbern China und den USA. „Wenn sich nichts ändert, wird die Schere immer weiter auseinander gehen“, warnte der Mercedes-Chef und Präsident des Verbands der europäischen Automobilhersteller ACEA.

Schließlich bestätigte Källenius Pläne für ein neues Einstiegsmodell nach dem Auslaufen der A-Klasse im Jahr 2027. Dieses soll auf der MMA-Plattform basieren, die vorrangig für Elektroautos konzipiert ist, aber auch noch einen Verbrennungsmotor für Hybridmodelle aufnehmen kann.