Bosch-Chef: „Markt eher durch Anreize als durch Verbote steuern“

Bosch-Chef Stefan Hartung hat auf einem Kongress von Auto Motor und Sport in Stuttgart deutliche Kritik am geplanten EU-Verbot von mit fossilem Kraftstoff fahrenden Neuwagen geäußert. Er sieht darin eine klare Benachteiligung der europäischen Autoindustrie.

„Das Verbrennerverbot ist eine Erfindung der Europäer. Hier werden die europäischen Hersteller klar benachteiligt“, so Hartung. Während in China weiterhin Plug-in-Hybride oder E-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als sogenanntem Range Extender verkauft und als Beitrag zum Klimaschutz angesehen würden, lohne sich deren Entwicklung in Europa nicht mehr.

Hartung forderte ein Umdenken in der europäischen Klimapolitik und sprach sich für eine Marktsteuerung durch Anreize statt durch Verbote aus. Dabei nahm er auch die Bundesregierung in die Pflicht: Sie müsse sich stärker in Brüssel engagieren, um das von der EU beschlossene Verbrenner-Verbot zu kippen. Darüber hinaus müsse sie die Rahmenbedingungen in Deutschland verbessern: „Auch die Bundesregierung kann einiges entscheiden.“

Unterstützung erhielt Hartung vom Chef der Volkswagen-Marke Bentley Frank-Steffen Walliser. Auch er sprach sich für mehr Technologieoffenheit in der Diskussion über CO2-Reduktion aus. „Ich glaube, wir führen eine zu ideologische Diskussion. Das Ziel ist die Reduzierung von CO2. Ob der Weg über E-Mobilität, Hybride oder synthetische Kraftstoffe geht, entscheidet der Kunde“, sagte Walliser. Er wies darauf hin, dass auch chinesische Hersteller weiterhin auf verschiedene Antriebstechnologien setzen.

Der Bentley-CEO betonte insbesondere die Bedeutung synthetischer Kraftstoffe („E-Fuels“), wie sie die Konzernschwester Porsche bereits in einer Pilotanlage in Chile produziere. Diese Kraftstoffe könnten auf bestehende Tankstellen-Infrastruktur zurückgreifen und somit den Aufbau einer teuren Ladeinfrastruktur überflüssig machen. Zwar seien E-Fuels ideologisch belastet, doch dies sei unbegründet und synthetische Kraftstoffe müssten eine wichtige Rolle spielen. „Jetzt geht es um eine Hochskalierung der Herstellung synthetischer Kraftstoffe.“