Bosch-Chef: „Markt eher durch Anreize als durch Verbote steuern“

Bosch-Chef Stefan Hartung hat auf einem Kongress von Auto Motor und Sport in Stuttgart deutliche Kritik am geplanten EU-Verbot von mit fossilem Kraftstoff fahrenden Neuwagen geäußert. Er sieht darin eine klare Benachteiligung der europäischen Autoindustrie.
„Das Verbrennerverbot ist eine Erfindung der Europäer. Hier werden die europäischen Hersteller klar benachteiligt“, so Hartung. Während in China weiterhin Plug-in-Hybride oder E-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als sogenanntem Range Extender verkauft und als Beitrag zum Klimaschutz angesehen würden, lohne sich deren Entwicklung in Europa nicht mehr.
Hartung forderte ein Umdenken in der europäischen Klimapolitik und sprach sich für eine Marktsteuerung durch Anreize statt durch Verbote aus. Dabei nahm er auch die Bundesregierung in die Pflicht: Sie müsse sich stärker in Brüssel engagieren, um das von der EU beschlossene Verbrenner-Verbot zu kippen. Darüber hinaus müsse sie die Rahmenbedingungen in Deutschland verbessern: „Auch die Bundesregierung kann einiges entscheiden.“
Unterstützung erhielt Hartung vom Chef der Volkswagen-Marke Bentley Frank-Steffen Walliser. Auch er sprach sich für mehr Technologieoffenheit in der Diskussion über CO2-Reduktion aus. „Ich glaube, wir führen eine zu ideologische Diskussion. Das Ziel ist die Reduzierung von CO2. Ob der Weg über E-Mobilität, Hybride oder synthetische Kraftstoffe geht, entscheidet der Kunde“, sagte Walliser. Er wies darauf hin, dass auch chinesische Hersteller weiterhin auf verschiedene Antriebstechnologien setzen.
Der Bentley-CEO betonte insbesondere die Bedeutung synthetischer Kraftstoffe („E-Fuels“), wie sie die Konzernschwester Porsche bereits in einer Pilotanlage in Chile produziere. Diese Kraftstoffe könnten auf bestehende Tankstellen-Infrastruktur zurückgreifen und somit den Aufbau einer teuren Ladeinfrastruktur überflüssig machen. Zwar seien E-Fuels ideologisch belastet, doch dies sei unbegründet und synthetische Kraftstoffe müssten eine wichtige Rolle spielen. „Jetzt geht es um eine Hochskalierung der Herstellung synthetischer Kraftstoffe.“
Kommentare
E.Korsar meint
Sowas kommt, wenn man falsche Worte immer und immer wieder verwendet. Ihr könnt bei Bosch Verbrennerteile ohne Ende produzieren und in Anderswoländer exportieren. Man darf auch Pkw-Motoren bauen, die nur mit verbleitem Benzin laufen – ganz ohne Kat. Man kriegt so einen Pkw nur nicht mehr angemeldet. Verbleites Benzin müsste man sich auch selbst mixen, weil den Dreck keiner mehr an der Tanke verkauft.
Gernot meint
Völlig richtig. Gern wird auch die Mär erzählt, dass Verbrenner ja für andere Teile der Welt wichtig bleiben, also für Entwicklungsländer, für Afrika. Außer in den Ölförderstaaten (primär Nigeria und Angola) kostet Sprit in Afrika fast überall umgerechnet 1,20 bis 1,80 Euro/Liter. Obwohl die Wirtschaft in vielen afrikanischen Ländern wächst, wachsen die Öl-Importe nicht. Der Import von PV-Modulen ist in Afrika in den letzten 2 Jahren dagegen um rund 500% gestiegen. PV-Strom kann dort vielerorts für unter 2 Cent/kWh erzeugt werden. Mit teilweiser Batteriepufferung für etwa 5-6 Cent und es braucht nicht mal ein Grid dafür, das vielerorts immer noch fehlt. 100 km fährt man dann mit dem typischen Hilux als Diesel für 11 Euro und als Elektrovariante für 1,50 Euro. Die Matheaufgabe, wie schnell sich das rechnet, ist nicht so anspruchsvoll…
Die Nummer ist global durch. Die Fossilen verlieren überall auf der Welt und sie wissen es auch. Aufgrund Unterschätzung technologischer Disruption und mangelnder Innovationsfähigkeit ist Bosch anscheinend dabei, das deutsche Nokia zu werden. (Schummel-)Diesel-Motorsteuerungen werden in 5 Jahren genau so unverkäuflich sein wie Tasten-Smartphones mit SymbianOS 5 Jahre nach Erfindung des iPhones. Wir reden in Deutschland dauernd über hohe Strompreise, über Bürokratie, über unfähige Politiker, was alles die Wirtschaft zerstört. Das was deutsche Firmen mehr als alles andere ruiniert sind aber deren Top-Manager – exakt genau so wie einst bei Nokia. Das wird aber nie diskutiert.
Gernot meint
Ein ewig Gestriger setzt darauf, dass die Leute schlecht informiert sind und seine Lügen deshalb glauben. Leider fällt sowas bei einigen auch auf fruchtbaren Boden.
In China lag der Anteil von BEV an den Neuzulassungen im 1. Halbjahr bei 30,5%. Und das ist die reine Zahl für vollelektrische Autos ohne Hybride. In China verwechseln ja viele die Zahlen, weil meist nur Zahlen für New Energy Vehicle (NEV) genannt werden, die Hybride beinhalten. Vor allem sind die BEV-Zulassungen aber wieder um 37,6% gewachsen. Wenn dieses Wachstum ungefähr anhält, wird China schon Mitte 2028 bei 95+ Prozent BEV-Anteil sein.
Aber bei Bosch möchte das Management die krassen Managementfehler der letzten Jahre verdecken und erzählt deshalb die Mär, dass man in der EU im Nachteil wäre, wenn man 2035 keine Verbrenner mehr verkaufen darf. Dabei dürfen auch nach 2035 beliebig viele Verbrenner verkauft werden. Schon mit der heute geltenden Rechtslage ohne Aufhebung des „Verbrennerverbots“. Sie müssten dann nur mit eFuels laufen, die die Industrie der Politik andauernd vor die Nase hält, von denen aber niemand in der Industrie sagen kann, wo sie bis 2035 in solchen Mengen herkommen sollen und warum es sinnvoll sein sollte, mit eFuels 4-5 mal so viel Energie zu verbrauchen wie mit BEV.
Der Bosch-Mensch hat neulich auch erzählt, wie gut es doch ist, dass Bosch nicht in Batterien investiert hat, weil die Batteriehersteller ja alle schwere Verluste einfahren. Die Realität: CATL hat seinen Umsatz in H1 2025 gerade wieder um 7,27 % gesteigert und den Gewinn um 33,3%. Die Profite wachsen schneller als der Umsatz.
volsor meint
Danke ,besser kann man es Schreiben.
Yoshi meint
Ja, besser könnte man es wirklich schrieben. Z.b., dass der knallgrüne Verbotswahn Steigbügelhaltr für blau ist.
Ich würde vir der nächsten Bundestagswahl schnell noch Benzin und heizen teurer machen.
Jensen meint
@ Yoshi: Fossile Brennstoffe zum Heizen im Haus und zum Antrieb von Fahrzeugen, die die Energie in erster Linie zur Erwärmung unserer Umwelt verbrennen, steigen ganz alleine im Preis. Klare Regeln für Alle, die dafür sorgen, dass der Allgemeinheit weniger Schaden zugefügt wird, helfen auch Allen ! Welchen „Verbotswahn“ meinen Sie ?
THeRacer meint
… Danke!, sehr gut beschrieben.
Ben meint
Bosh weigerte sich ja in die Akkuproduktion einzusteigen, nun können sie ja in die E-Fuel Produktion einsteigen, warum tut das niemand ausder Porsche wenn es doch so ein toller großer Markt ist ?
South meint
Yoa. Kann man nur beipflichten..
South meint
Schlicht gelogen. „Das Verbrennerverbot ist eine Erfindung der Europäer. Hier werden die europäischen Hersteller klar benachteiligt““. Auch in viele andere Staaten ausshalb der EU streben ein Verbrennerzulassungsverbot (da ist kein Verbrennerverbot) an und übrigens auch andere Maßnahmen, welche dem ähnlich kommen. Selbst in den USA, z.B. Kalifornien, momentan blockiert durch Trump. Da gibts mittlerweile ne ganz Liste….
Und die Hersteller werden in wenigen Jahren den Verbrenner nicht mehr hinterhertrauern, weil sie sonst doppelten Aufwand für zwei Antriebsstränge haben. Bei Bosch ist das anders. Das Geschäft ist dann weg… das neue Geschäft haben sie nicht aufgenommen… mir tun nur die Beschäftigten Leid. Pfeiffen in Nadelstreifen.
Und ganz lustig. Nur in Deutschland gibts den Fokus, dass die BEV Transformation erst mit 100% BEV abgeschlossen ist. Es spielt keine Rolle, ob die letzten 10% Verbrenner 2035 oder 2038 verschwinden…verrückt…. ein richtiger Tick…
brainDotExe meint
Es spielt auch keine Rolle ob die letzten 10% Verbrenner überhaupt verschwinden. Die könnten auch bleiben.
South meint
In den stabilen entwickelten Staaten werden die ganz verschwinden. Oldtimer wird es aber immer geben, aber da ist im dem Sinne kein Automarkt.
Und es werden auch mal Weltweit deutlich weniger als 10% werden, dass war nur mal eine Zahl, dass man sich mal darüber Gedanken macht, über welchen winzigen Markt wir da überhaupt noch reden…
Ich mein. Ein W123 wird auch heute nicht gebaut, da hätte man das Band auch einfach weiterlaufen lassen können. Das lohnt aber nicht… yoa, der Käfer, den gabs länger, aber das wirklich eine Sondergeschichte..
lanzu meint
Ein entsprechender Kompromiss könnte sein, den Flottengrenzwert auf 2g zu setzen. PHEV werden schließlich damit beworben, dass sie Emissionen von unter 20gCO2/100km verursachen würden. Wenn die nur 10% der Flotte ausmachen, dann kommt man auf die 2g. Damit das sinnvoll ist, natürlich auch die realen Messungen berücksichtigen, nach denen die Realemissionen fünfmal so groß sind. Eben die 2g entsprechend absenken auf 0,4 g absenken, um das zu berücksichten (oder Emissionen daran berechnen, was bereits sehr langsam verschärft wird).
Skodafahrer meint
Es geht der Industrie wohl um den Verkauf leistungsstarker, teuerer und gutklingender Verbrenner.
Diese HighPower (Plugin-)Hybride lassen sich nicht mit 20 g CO2/km betreiben.
Bob meint
Die haben sich so sehr im Öl festgesetzt, dass denen nicht klar ist, dass neben der Reduktion der CO2-Emissionen noch andere Ziele durch Elektrifizierung erreicht werden: Weniger Luftverschmutzung und weniger Geld für zweifelhaften Ölstaaten.
Das ist auch ein großer Unterschied zur chinesischen Elektrostrategie, die neben dem Aufbau einer eigenständigen Autoindustrie, weniger Luftverschmutzung auch das klare Ziel verfolgt nicht auf Ölimporte angewiesen zu sein.