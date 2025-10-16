Mercedes CLA EQ: Neues Grundmodell mit LFP-Batterie bestellbar

Mercedes-Benz hat in diesem Jahr den neuen CLA eingeführt, der auf der vorrangig für Elektroautos konzipierten Plattform MMA (Mercedes Modular Architecture) fährt. Zuerst waren zwei höherpreisige Vollstromer-Versionen verfügbar, nun kann auch das Grundmodell bestellt werden.

Die günstigere Variante „CLA 200 mit EQ Technologie“ ist mit einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) ausgestattet, die 58 kWh nutzbare Speicherkapazität bietet. Damit schafft der CLA 541 Kilometer nach WLTP-Norm und kostet regulär ab 49.420,70 Euro, mit aktuellem Rabatt ab 46.949,66 Euro.

Von 0 auf 100 km/h geht es mit dem 165 kW (224 PS) starken Hecktriebler in 7,5 Sekunden, maximal ist Tempo 210 möglich. Der Verbrauch wird angegeben mit 12,3 kWh/100 km. Schnellladen lässt sich die LFP-Batterie mit bis zu 200 kW in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

LFP-Batterien sind robuster, besser geeignet für häufiges Schnellladen und kostengünstiger, bieten jedoch weniger Energiedichte im Vergleich zu den bisher beim CLA eingesetzten Nickel-Mangan-Cobalt-Batterien (NMC). Mit letzterer Technologie gibt es weiter die schon eingeführten, höher positionierten Versionen des CLA.

Mit dem CLA 250+ mit EQ Technologie sind 791 Kilometer pro Ladung möglich. Der CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie schafft als aktuell einziges Allradmodell im Programm der Baureihe bis zu 770 Kilometer. Die Ladeleistung dieser beiden Ausführungen beträgt bis zu 320 kW, womit sich in 22 Minuten der Ladestand von 10 auf 80 Prozent heben lässt.

Der Heckantrieb des CLA 250+ mit EQ Technologie kommt auf 200 kW (272 PS) Leistung, das Allradsystem des CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie auf 260 kW (354 PS). Damit geht es in 6,7 beziehungsweise 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und stets weiter bis Tempo 210. Die Preise der zuerst eingeführten Elektro-CLA-Modelle liegen bei 55.858,60 (rabattiert: 53.066 Euro) und 60.380,60 Euro (57.361 Euro). Der neue elektrische CLA mit LFP-Batterie ist damit regulär 6.437,90 Euro günstiger als das bisher erschwinglichste Modell.

Berichten zufolge könnte es noch eine vierte Version des CLA mit EQ Technologie geben – angesiedelt zwischen dem CLA 200 EQ und dem CLA 250+ EQ, mit 200 kW (272 PS) und um die 700 Kilometer Reichweite. Feststeht, dass es den neuen CLA auch noch mit Hybridantrieb geben wird. Es wurde zudem bereits eine Kombivariante vorgestellt, die demnächst als Alternative zur Limousine verfügbar sein soll