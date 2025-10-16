Mercedes CLA EQ: Neues Grundmodell mit LFP-Batterie bestellbar

Mercedes-Benz hat in diesem Jahr den neuen CLA eingeführt, der auf der vorrangig für Elektroautos konzipierten Plattform MMA (Mercedes Modular Architecture) fährt. Zuerst waren zwei höherpreisige Vollstromer-Versionen verfügbar, nun kann auch das Grundmodell bestellt werden.
Die günstigere Variante „CLA 200 mit EQ Technologie“ ist mit einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) ausgestattet, die 58 kWh nutzbare Speicherkapazität bietet. Damit schafft der CLA 541 Kilometer nach WLTP-Norm und kostet regulär ab 49.420,70 Euro, mit aktuellem Rabatt ab 46.949,66 Euro.
Von 0 auf 100 km/h geht es mit dem 165 kW (224 PS) starken Hecktriebler in 7,5 Sekunden, maximal ist Tempo 210 möglich. Der Verbrauch wird angegeben mit 12,3 kWh/100 km. Schnellladen lässt sich die LFP-Batterie mit bis zu 200 kW in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent.
LFP-Batterien sind robuster, besser geeignet für häufiges Schnellladen und kostengünstiger, bieten jedoch weniger Energiedichte im Vergleich zu den bisher beim CLA eingesetzten Nickel-Mangan-Cobalt-Batterien (NMC). Mit letzterer Technologie gibt es weiter die schon eingeführten, höher positionierten Versionen des CLA.
Mit dem CLA 250+ mit EQ Technologie sind 791 Kilometer pro Ladung möglich. Der CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie schafft als aktuell einziges Allradmodell im Programm der Baureihe bis zu 770 Kilometer. Die Ladeleistung dieser beiden Ausführungen beträgt bis zu 320 kW, womit sich in 22 Minuten der Ladestand von 10 auf 80 Prozent heben lässt.
Der Heckantrieb des CLA 250+ mit EQ Technologie kommt auf 200 kW (272 PS) Leistung, das Allradsystem des CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie auf 260 kW (354 PS). Damit geht es in 6,7 beziehungsweise 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und stets weiter bis Tempo 210. Die Preise der zuerst eingeführten Elektro-CLA-Modelle liegen bei 55.858,60 (rabattiert: 53.066 Euro) und 60.380,60 Euro (57.361 Euro). Der neue elektrische CLA mit LFP-Batterie ist damit regulär 6.437,90 Euro günstiger als das bisher erschwinglichste Modell.
Berichten zufolge könnte es noch eine vierte Version des CLA mit EQ Technologie geben – angesiedelt zwischen dem CLA 200 EQ und dem CLA 250+ EQ, mit 200 kW (272 PS) und um die 700 Kilometer Reichweite. Feststeht, dass es den neuen CLA auch noch mit Hybridantrieb geben wird. Es wurde zudem bereits eine Kombivariante vorgestellt, die demnächst als Alternative zur Limousine verfügbar sein soll
Kommentare
Daniel meint
Ist das dann wieder 400V Basis? Kann der dann wieder an allen Säulen laden?
Ja, der Akku ist dann so klein wie beim ID.3 Pro hat aber die Reichweite vom Pro S. Natürlich wäre es schöner, wenn er mindestens 64 kWh Akku hätte.
Was kostet der CLA am Ende wenn er mit 4 Rädern und Lenkrad ausgestattet – sprich vernünftig konfiguriert – ist?
Thorsten 0711 meint
An sich sind das tolle Werte mit 541 km WLTP und 20 min für das Aufladen von 10 auf 80%.
Allerdings frage ich mich ob sich ein potentieller Mercedeskunde mit einem „nur“ 58 kWh großen Akku zufrieden geben wird? Damit läge er auf einem Level mit zB ID.3 Pro/KIA EV6 Standard, hätte nur 6 kWh mehr als ein typisches Renault oder Stellantis Brot und Butter BEV und 6 kWh weniger als ein Hyundai Kona oder MG4 mit großem Akku.
Ixh glaube wer es sich leisten kann bzw es das Firmwnqagenbudget hergibt wird sich immer für den großen Akku entschieden.
Mike meint
Es reicht ja, wenn sie damit neue Kundenkreise erschließen, die bisher keinen Mercedes im Auge hatten, aber ein besonders sparsames, langstreckentaugliches Fahrzeug suchen, was nicht 2,5t wiegt (ich hoffe mal, dass er darunter liegt).
Thorsten 0711 meint
Ja, sicher. Aber ob das ausreicht? Im Firmenwagenleasing ist aktuell der ID.7 sehr angesagt, auch wegen der sehr guten Reichweite. Die Ladezeit sind lediglich 4 bzw. 6 min länger. Bei einem viel besseren Platzangebot, d.h. familientauglich.
Ich bin wirklich gespannt wie der Benz am Markt angenommen wird.
Besser-BEV-Wisser meint
Nicht jeder will so ein langes Auto. Der CLA hat schon seine Marktnische, da gibt es aktuell keine echte Konkurrenz. Und die Daten überzeugen.
Die Frage ist ob auch das Leasingrate/Leistungsverhältnis passt. Falls ja, wird es ein Erfolg.
PS: Mich schreckt allerdings das Design ein wenig ab. Ich warte auf den BMW i3. Letztlich wird aber schon das Preis/Leistungsverhältnis das wichtigste Kriterium sein…
hu.ms meint
„Damit schafft der CLA 541 Kilometer nach WLTP-Norm und kostet regulär ab 49.420,70 Euro, mit aktuellem Rabatt ab 46.949,66 Euro.“
Dürfte damit das günstigste MB-BEV sein.
o.k. – der stern vorne drauf kostet einfach 5.000 extra.
Mike meint
Ich würde ihn auch ohne den Stern nehmen, wenn ich dadurch 5k spare.
MrGreenEyes meint
Für 46950 ist das ein super Gesamtpaket. Darf auch nicht vergessen das Auto, Antrieb und Batterie Made in Germany sind! Ladezeit auch Top. Den werde ich mir aufjedenfall anschauen.
Micha meint
Das ist schon wirklich ein attraktives Gesamtpaket. Aufgrund der Effizienz auch mit kleiner Batterie eine super Reichweite. Preis hätte man wahrscheinlich noch etwas niedriger ansetzen können, aber man will wohl nicht die teureren Versionen kannibalisieren.