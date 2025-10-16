SPD will Kauf von E-Autos aus Europa mit 3.000 Euro fördern

CDU, CSU und SPD planen eine neue Kaufprämie für Elektroautos. Medien berichteten bereits über konkrete Zahlen, die wollte das SPD-geführte Umweltministerium aber nicht bestätigen. Nun ist eine neue mögliche Ausgestaltung der Förderung im Umlauf.

Die SPD-Bundestagsfraktion lege in einem Forderungspapier dar, wie sie sich die neue Förderung vorstellt, berichtet die Süddeutsche Zeitung (SZ). „Die Transformation zur Elektromobilität ist der einzig realistische Weg zur Erreichung der Klimaziele“, heiße es darin. „Damit Elektromobilität zum Erfolg für alle wird, müssen mehr bezahlbare Fahrzeuge angeboten werden.“

Die Autoren des Papiers sind die verkehrspolitische Sprecherin Isabel Cademartori, der umweltpolitische Sprecher Jakob Blankenburg und der wirtschaftspolitische Sprecher Sebastian Roloff. Demnach soll es ab 2026 und bis 2029 eine Kaufprämie in Höhe von 3.000 Euro geben. Diese soll „in gleicher Höhe von Herstellern oder Händlern ergänzt werden“, steht in dem Papier. Gelten soll die neue Prämie für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Um das Vertrauen in gebrauchte E-Autos zu stärken, sollen Händler beim Kauf einen kostenlosen Batteriecheck anbieten.

Elektroautos wurden bereits zuvor in Deutschland mit einer Kaufprämie gefördert, die zeitweise bis zu 9.000 Euro betrug. Auch hier beteiligten sich Hersteller. Der „Umweltbonus“ wurde von der Ampelkoalition im Dezember 2023 abrupt abgeschafft, weil ihr nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Klima- und Transformationsfonds das Geld ausgegangen war. Anschließend brach der Verkauf von E-Autos hierzulande ein.

Um die Nachfrage nach Stromern wieder anzukurbeln, setzt die aktuelle Bundesregierung auf mehrere Maßnahmen. Kürzlich wurde die Befreiung von der Kfz-Steuer verlängert. Für Unternehmen gibt es zudem attraktivere Möglichkeiten zur Abschreibung. Außerdem können privat genutzte, nur mit 0,25 statt 1 Prozent geldwertem Vorteil versteuerte Firmenautos künftig teurer sein.

Geringverdiener im Fokus

Und ab nächstem Jahr soll wieder die Anschaffung von Elektroautos von privaten Nutzern direkt gefördert werden. Dies gilt nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion nur für Fahrzeuge, die nicht mehr als 45.000 Euro kosten, in Europa produziert wurden und einen bestimmten Umweltscore erreichen. Anspruch auf die Förderung sollen nur Menschen mit einem „kleinen bis mittleren Monatseinkommen“ haben, darauf hatten sich Union und SPD bereits im Koalitionsausschuss geeinigt. Was genau das bedeutet, ist noch unklar.

Darüber hinaus hätte die SPD-Fraktion gerne ein sogenanntes Social-Leasing-Modell insbesondere für Geringverdiener, das auch mit der Kaufprämie kombinierbar sein soll. Vorbild soll hier das Programm „Sozial und Mobil“ des Bundesumweltministeriums sein. „Gerade einkommensschwache Haushalte fahren häufig ältere, emissionsstarke Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor“, heißt es in dem SPD-Papier. „Schichtarbeitende auf dem Weg zur Frühschicht oder mobile Pflegedienste sind täglich auf das Auto angewiesen. Gerade sie würden von Social Leasing profitieren.“

Das Social-Leasing-Programm soll 2027 starten, mit einer „geringen Leasingrate und späteren Kaufoption“ ausgestattet sein und ebenfalls nur für Fahrzeuge aus Europa gelten, die vom Umweltscore erfasst sind. Konkretes hierzu ist bisher nicht bekannt.

Parallel wollen die SPD-Politiker Dienstwagen mit Verbrennungsmotor künftig höher besteuern. „Der Dienstwagensektor ist das größte Vehikel für klimaneutralen Individualverkehr und wird künftig wesentlich zum Entstehen eines E-Gebrauchtwagenmarktes beitragen“, zitiert die SZ aus dem Papier. Die SPD möchte demnach den sogenannten Pauschbetrag ab 2026 „um eine variable CO₂-Komponente für den Verbrennungsmotor auf bis zu 1,5 Prozent“ erhöhen. Aktuell muss monatlich 1 Prozent des Listenpreises als Privatanteil versteuert werden. Die Mehreinnahmen aus der höheren Verbrenner-Dienstwagen-Besteuerung sollen in weitere Förderung der E-Mobilität oder den Ausbau der Ladeinfrastruktur fließen.