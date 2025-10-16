SPD will Kauf von E-Autos aus Europa mit 3.000 Euro fördern

CDU, CSU und SPD planen eine neue Kaufprämie für Elektroautos. Medien berichteten bereits über konkrete Zahlen, die wollte das SPD-geführte Umweltministerium aber nicht bestätigen. Nun ist eine neue mögliche Ausgestaltung der Förderung im Umlauf.
Die SPD-Bundestagsfraktion lege in einem Forderungspapier dar, wie sie sich die neue Förderung vorstellt, berichtet die Süddeutsche Zeitung (SZ). „Die Transformation zur Elektromobilität ist der einzig realistische Weg zur Erreichung der Klimaziele“, heiße es darin. „Damit Elektromobilität zum Erfolg für alle wird, müssen mehr bezahlbare Fahrzeuge angeboten werden.“
Die Autoren des Papiers sind die verkehrspolitische Sprecherin Isabel Cademartori, der umweltpolitische Sprecher Jakob Blankenburg und der wirtschaftspolitische Sprecher Sebastian Roloff. Demnach soll es ab 2026 und bis 2029 eine Kaufprämie in Höhe von 3.000 Euro geben. Diese soll „in gleicher Höhe von Herstellern oder Händlern ergänzt werden“, steht in dem Papier. Gelten soll die neue Prämie für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Um das Vertrauen in gebrauchte E-Autos zu stärken, sollen Händler beim Kauf einen kostenlosen Batteriecheck anbieten.
Elektroautos wurden bereits zuvor in Deutschland mit einer Kaufprämie gefördert, die zeitweise bis zu 9.000 Euro betrug. Auch hier beteiligten sich Hersteller. Der „Umweltbonus“ wurde von der Ampelkoalition im Dezember 2023 abrupt abgeschafft, weil ihr nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Klima- und Transformationsfonds das Geld ausgegangen war. Anschließend brach der Verkauf von E-Autos hierzulande ein.
Um die Nachfrage nach Stromern wieder anzukurbeln, setzt die aktuelle Bundesregierung auf mehrere Maßnahmen. Kürzlich wurde die Befreiung von der Kfz-Steuer verlängert. Für Unternehmen gibt es zudem attraktivere Möglichkeiten zur Abschreibung. Außerdem können privat genutzte, nur mit 0,25 statt 1 Prozent geldwertem Vorteil versteuerte Firmenautos künftig teurer sein.
Geringverdiener im Fokus
Und ab nächstem Jahr soll wieder die Anschaffung von Elektroautos von privaten Nutzern direkt gefördert werden. Dies gilt nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion nur für Fahrzeuge, die nicht mehr als 45.000 Euro kosten, in Europa produziert wurden und einen bestimmten Umweltscore erreichen. Anspruch auf die Förderung sollen nur Menschen mit einem „kleinen bis mittleren Monatseinkommen“ haben, darauf hatten sich Union und SPD bereits im Koalitionsausschuss geeinigt. Was genau das bedeutet, ist noch unklar.
Darüber hinaus hätte die SPD-Fraktion gerne ein sogenanntes Social-Leasing-Modell insbesondere für Geringverdiener, das auch mit der Kaufprämie kombinierbar sein soll. Vorbild soll hier das Programm „Sozial und Mobil“ des Bundesumweltministeriums sein. „Gerade einkommensschwache Haushalte fahren häufig ältere, emissionsstarke Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor“, heißt es in dem SPD-Papier. „Schichtarbeitende auf dem Weg zur Frühschicht oder mobile Pflegedienste sind täglich auf das Auto angewiesen. Gerade sie würden von Social Leasing profitieren.“
Das Social-Leasing-Programm soll 2027 starten, mit einer „geringen Leasingrate und späteren Kaufoption“ ausgestattet sein und ebenfalls nur für Fahrzeuge aus Europa gelten, die vom Umweltscore erfasst sind. Konkretes hierzu ist bisher nicht bekannt.
Parallel wollen die SPD-Politiker Dienstwagen mit Verbrennungsmotor künftig höher besteuern. „Der Dienstwagensektor ist das größte Vehikel für klimaneutralen Individualverkehr und wird künftig wesentlich zum Entstehen eines E-Gebrauchtwagenmarktes beitragen“, zitiert die SZ aus dem Papier. Die SPD möchte demnach den sogenannten Pauschbetrag ab 2026 „um eine variable CO₂-Komponente für den Verbrennungsmotor auf bis zu 1,5 Prozent“ erhöhen. Aktuell muss monatlich 1 Prozent des Listenpreises als Privatanteil versteuert werden. Die Mehreinnahmen aus der höheren Verbrenner-Dienstwagen-Besteuerung sollen in weitere Förderung der E-Mobilität oder den Ausbau der Ladeinfrastruktur fließen.
Kommentare
hu.ms meint
Eigentlich geht es doch nur um die max. 50 € mehr an leasingrate, die ein BEV mehr kostet als ein stinker. Macht auf die ersten 5 jahre dann 3.000 €.
Egal ob neu oder gebraucht gekauft. Der halter bekommt das geld mtl. ausbezahlt.
Die kontoverbindungen sind ja über die kfz-steuer bekannt.
E.Korsar meint
Denk doch mal an die letzte Förderung zurück.
Leasingsonderzahlung als Vorleistung: Bei vielen Leasingangeboten mussten die Leasingnehmer zunächst eine sogenannte Leasingsonderzahlung (Anzahlung) in Höhe des staatlichen Zuschusses (BAFA-Anteil des Umweltbonus) leisten.
Antragstellung und Rückerstattung: Nach Zulassung des BEV in Deutschland konnte der Leasingnehmer den Antrag auf den Umweltbonus beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) stellen. Bei positivem Bescheid wurde der staatliche Förderbetrag (der Bundesanteil der Prämie) dann direkt an den Leasingnehmer ausgezahlt und entsprach somit der zuvor geleisteten Sonderzahlung.
Wenn 1000€ beim Kunden von den 3000€ ankommen, kann man noch froh sein.
Martin meint
Die erwähnten Personen kaufen in der Regel eher Gebrauchte für ca. 12.000 Euro und fahren damit jahrelang sorgenfrei. Ob jetzt jemand wegen 3.000 Euro Gutschrift einen Neuwagen kauft?
Jörg2 meint
„Gelten soll die neue Prämie für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge.“
Martin meint
ändert nix daran das die Akkus bis 2023 alle mehr oder minder schrott sind. Keine Reichweite, lahmes laden. Was bringt es, wenn ne alte Zoe jetzt von 7.000 Euro auf 4.000 Euro fällt? Deswegen kommt die weiterhin nur 175 KM weit.
Thorsten 0711 meint
Martin, das kommt ganz auf das Auto an. Ich persönlich bin mit einem 2021er Pro S sehr zufrieden. 600 km Autobahn sind im Sommer mit einem Ladestop locker mit Reserve drin. Die Ladezeit von ca. 36 min stört mich nicht da ich sowieso mehr Pausen einlege als mein Fahrzeug benötigt. Und im Winter fahre ich keine Langstrecken.
Werner meint
Das könnte doch für die Zielgruppe passen
„Schichtarbeitende auf dem Weg zur Frühschicht oder mobile Pflegedienste sind täglich auf das Auto angewiesen. Gerade sie würden von Social Leasing profitieren.“