Studie: Der Wettlauf um Robotaxis heizt sich 2025 weltweit auf

Im Jahr 2025 erlebt die Robotaxi-Branche weltweit einen deutlichen Aufschwung. Fortschritte in Hard- und Software haben das autonome Fahren auf SAE-Level 4 in den Fokus gerückt. Der Bericht des Marktforschungsunternehmens IDTechEx „Autonomous Driving Software and AI in Automotive 2026–2046: Technologies, Markets, Players“ analysiert die Entwicklungen in den USA, China und Europa und prognostiziert die zu erwartenden Softwareerlöse für Robotaxis bis 2046.

Verstärkter Wettbewerb in den USA

Die Auswertung vergleicht regionale Unterschiede, Marktstrategien und technologische Ansätze miteinander. In den USA verschärft sich demnach der Wettbewerb. Waymo bleibt führend bei Robotaxi-Diensten und ist in Städten wie Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Atlanta und Austin aktiv. Das Unternehmen kooperiert mit Uber und Lyft – zwei Konkurrenten im klassischen Ride-Hailing-Geschäft – und testet seine Fahrzeuge inzwischen auch in Tokio. 2026 kommt Waymo nach Europa, los geht es in London.

Elektroautobauer Tesla trat im Juni 2025 mit seinem eigenen Robotaxi-Dienst auf den Markt. Der Betrieb wurde später auf ein Gebiet von rund 170 Quadratmeilen in Austin, Texas, ausgeweitet. Seit September können dort Fahrgäste Fahrten ohne menschlichen Aufpasser buchen, wenngleich weiterhin Fernüberwachung durch Operatoren erfolgt. Noch bleibt laut IDTechEx abzuwarten, ob die Technologie reif genug für die Skalierung ist.

Auch Zoox und May Mobility haben 2025 neue Robotaxi-Dienste in den USA gestartet. Zoox unterscheidet sich durch ein von Grund auf autonom konzipiertes Fahrzeug ohne Lenkrad, Pedale oder Fahrersitz. Im Gegensatz dazu nutzen Waymo und Tesla aktuell modifizierte Serienmodelle. May Mobility startete im September ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit Lyft, bei dem umgerüstete Hybrid-Vans von Toyota eingesetzt werden.

Nach dem Rückzug von Cruise Ende 2024 war Waymo zeitweise der einzige kommerzielle Anbieter. Inzwischen deutet die Marktdynamik dem Bericht zufolge darauf hin, dass sich der Robotaxi-Sektor in den USA fest etabliert. Laut IDTechEx könnte das Land bis 2046 fast ein Viertel der weltweiten Softwareerlöse aus Robotaxi-Diensten erzielen.

Chinas Markt wächst weiter, Europa wird expandieren

In China wächst der Markt weiterhin stark. Das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt bietet großes Potenzial für autonome Fahrdienste. Baidus Tochterfirma Apollo Go ist IDTechEx zufolge Waymos stärkster Konkurrent und betreibt Robotaxi-Flotten in über zwölf Städten, darunter Peking, Shanghai, Shenzhen und Wuhan. Mit über 1.000 Fahrzeugen plant Apollo Go zudem den Eintritt in internationale Märkte wie Großbritannien und Deutschland ab 2026.

„Angesichts der aktuellen Lage auf dem europäischen Markt und der Aktivitäten europäischer Unternehmen wie Wayve und Motor AI könnte Europa in Zukunft zu einem wichtigen Schauplatz im Kampf um die technologische Vorherrschaft werden“, so die Analysten.

In China sind neben Baidu auch Pony.ai, WeRide, Momenta und Black Sesame aktiv. Sie alle entwickeln Technologien für autonomes Fahren und verfügen teils über Hunderte Fahrzeuge. IDTechEx erwartet, dass die Volksrepublik bis 2046 mehr als die Hälfte der weltweiten Softwareerlöse im Robotaxi-Segment erzielen wird.

Der IDTechEx-Bericht kommt zu dem Schluss, dass 2025 erhebliche Fortschritte bei der Technologie für automatisierte Fahrzeuge gebracht hat. Zwischen 2026 und 2046 werde der softwarebezogene Umsatz autonomer Fahrzeuge um das Tausendfache steigen. „Während sich die Märkte in den USA und China rasch entwickeln, gibt es Anzeichen dafür, dass Dienstleistungen in Europa, Japan, dem Nahen Osten und anderen Schwellenländern noch vor Ende des Jahrzehnts verfügbar sein werden“, so die Analysten.