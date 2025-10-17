Studie: Der Wettlauf um Robotaxis heizt sich 2025 weltweit auf

Im Jahr 2025 erlebt die Robotaxi-Branche weltweit einen deutlichen Aufschwung. Fortschritte in Hard- und Software haben das autonome Fahren auf SAE-Level 4 in den Fokus gerückt. Der Bericht des Marktforschungsunternehmens IDTechEx „Autonomous Driving Software and AI in Automotive 2026–2046: Technologies, Markets, Players“ analysiert die Entwicklungen in den USA, China und Europa und prognostiziert die zu erwartenden Softwareerlöse für Robotaxis bis 2046.
Verstärkter Wettbewerb in den USA
Die Auswertung vergleicht regionale Unterschiede, Marktstrategien und technologische Ansätze miteinander. In den USA verschärft sich demnach der Wettbewerb. Waymo bleibt führend bei Robotaxi-Diensten und ist in Städten wie Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Atlanta und Austin aktiv. Das Unternehmen kooperiert mit Uber und Lyft – zwei Konkurrenten im klassischen Ride-Hailing-Geschäft – und testet seine Fahrzeuge inzwischen auch in Tokio. 2026 kommt Waymo nach Europa, los geht es in London.
Elektroautobauer Tesla trat im Juni 2025 mit seinem eigenen Robotaxi-Dienst auf den Markt. Der Betrieb wurde später auf ein Gebiet von rund 170 Quadratmeilen in Austin, Texas, ausgeweitet. Seit September können dort Fahrgäste Fahrten ohne menschlichen Aufpasser buchen, wenngleich weiterhin Fernüberwachung durch Operatoren erfolgt. Noch bleibt laut IDTechEx abzuwarten, ob die Technologie reif genug für die Skalierung ist.
Auch Zoox und May Mobility haben 2025 neue Robotaxi-Dienste in den USA gestartet. Zoox unterscheidet sich durch ein von Grund auf autonom konzipiertes Fahrzeug ohne Lenkrad, Pedale oder Fahrersitz. Im Gegensatz dazu nutzen Waymo und Tesla aktuell modifizierte Serienmodelle. May Mobility startete im September ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit Lyft, bei dem umgerüstete Hybrid-Vans von Toyota eingesetzt werden.
Nach dem Rückzug von Cruise Ende 2024 war Waymo zeitweise der einzige kommerzielle Anbieter. Inzwischen deutet die Marktdynamik dem Bericht zufolge darauf hin, dass sich der Robotaxi-Sektor in den USA fest etabliert. Laut IDTechEx könnte das Land bis 2046 fast ein Viertel der weltweiten Softwareerlöse aus Robotaxi-Diensten erzielen.
Chinas Markt wächst weiter, Europa wird expandieren
In China wächst der Markt weiterhin stark. Das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt bietet großes Potenzial für autonome Fahrdienste. Baidus Tochterfirma Apollo Go ist IDTechEx zufolge Waymos stärkster Konkurrent und betreibt Robotaxi-Flotten in über zwölf Städten, darunter Peking, Shanghai, Shenzhen und Wuhan. Mit über 1.000 Fahrzeugen plant Apollo Go zudem den Eintritt in internationale Märkte wie Großbritannien und Deutschland ab 2026.
„Angesichts der aktuellen Lage auf dem europäischen Markt und der Aktivitäten europäischer Unternehmen wie Wayve und Motor AI könnte Europa in Zukunft zu einem wichtigen Schauplatz im Kampf um die technologische Vorherrschaft werden“, so die Analysten.
In China sind neben Baidu auch Pony.ai, WeRide, Momenta und Black Sesame aktiv. Sie alle entwickeln Technologien für autonomes Fahren und verfügen teils über Hunderte Fahrzeuge. IDTechEx erwartet, dass die Volksrepublik bis 2046 mehr als die Hälfte der weltweiten Softwareerlöse im Robotaxi-Segment erzielen wird.
Der IDTechEx-Bericht kommt zu dem Schluss, dass 2025 erhebliche Fortschritte bei der Technologie für automatisierte Fahrzeuge gebracht hat. Zwischen 2026 und 2046 werde der softwarebezogene Umsatz autonomer Fahrzeuge um das Tausendfache steigen. „Während sich die Märkte in den USA und China rasch entwickeln, gibt es Anzeichen dafür, dass Dienstleistungen in Europa, Japan, dem Nahen Osten und anderen Schwellenländern noch vor Ende des Jahrzehnts verfügbar sein werden“, so die Analysten.
Kommentare
Jörg2 meint
Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann hat sich VW aus diesem Geschäftsfeld verabschiedet: MOIA wird verkauft, die eigene Softwarekompetenz (Cariad) wird kastriert. Was bleibt ist „Blech“ und Softwarelösungszukauf.
Jensen meint
@Mary Schmitt: Sie sollten dringend mit IDTechEx in Kontakt treten und Ihre Erkenntnisse dort einbringen.
Future meint
Interessant ist die Prognose von IDTechEx, dass die USA bis 2046 fast ein Viertel der weltweiten Softwareerlöse aus Robotaxi-Diensten erzielen wird. Die Hälfte wird demnach allerdings China erwirtschaften. Für den Rest der Welt bleibt aber immerhin auch noch ein Viertel übrig.
Mary Schmitt meint
Da wesentliche Fakten nicht stimmen, von denen sie ausgehen, kann man die Ableitungen nicht ernst nehmen. Zumal fast alle relevanten Marktteilnehmer ihre Prognosen zum Geschäft mit Taxifahrten ohne Fahrer deutlich nach unten korrigiert haben.
Jörg2 meint
„Da wesentliche Fakten nicht stimmen,“
Soetwas ist nur schreibbar, wenn man nicht weiß, was unter „Fakt“ zu verstehen ist. „Alternative Fakten“ sind dann nicht mehr weit.
Mary Schmitt meint
„Elektroautobauer Tesla trat im Juni 2025 mit seinem eigenen Robotaxi-Dienst auf den Markt. ..Seit September können dort Fahrgäste Fahrten ohne menschlichen Aufpasser buchen, wenngleich weiterhin Fernüberwachung durch Operatoren erfolgt. Noch bleibt laut IDTechEx abzuwarten, ob die Technologie reif genug für die Skalierung ist.“
Unseriös und unwahr. Die Fahrgäste mögen alleine buchen können, aber wenn das Taxi kommt, sitzt jemand hinter dem Lenkrad. Level 2. Tesla hatte es mit dem schäbigen Trick versucht, den vorgeschriebenen Sicherheitsfahrer auf den Beifahrerplatz zu setzen. Aber nach zahllosen Vorfällen mussten sie sehr schnell den Fahrerplatz wieder besetzen. Vier NHTSA-Investigations hatten sie sich auf den wenigen Fahrten eingehandelt.
Das von Tesla war also ein Fake. Was mir vorher klar war. Denn sie haben nichts zu bieten. Schön, wie schnell es aufgefallen ist. Wie die Fahrt Coast-to-coast, die nach 100 Meilen in einem Totalschaden endete. Weil das System auf ebener, gerader und freier Straße ein riesiges Metallteil übersah, das die beiden Piloten sieben Sekunden vorher sahen. Sie wollten nicht sofort eingreifen, um die Rekordfahrt nicht zu beenden und hofften, das System würde es noch sehen oder es wäre kein massiver Körper. Dann war es zu spät. Tesla halt.
Derweil erinnert Waymos neues Fahrzeug doch verdammt an den ID.Buzz AD. Daran sieht man, welche Konkurrenz die ernst nehmen.
Future meint
Waymo wird sicherlich Gründe haben, warum sie sich für den Zeekr RT entschieden haben und gegen den ID Buzz mit Mobileye.
Mary Schmitt meint
Du meinst, Konzerne entscheiden nicht rückenmarksgesteuert, sondern haben Gründe für Entscheidungen? Stimmt. Schön, dass du wenigstens das weißt. Der Grund ist übrigens ganz einfach: Der VW ID.Buzz AD fährt autonom ohne dass man Waymo bräuchte. Uber hat ihn geordert. Er ist das erste autonom fahrende Serienauto der Welt. Waymo ist aber kein Fahranbieter, also suchen sie ein Fahrzeug ohne jeglichen autonomen Fähigkeiten. Da passt der Zeekr gut. Waymo hat umgeschwenkt von SUV-artigen auf Bus seit es den ID.Buzz AD gibt. Zu offenkundig sind die Vorteile.
Gernot meint
Muss Dir ausnahmsweise (teilweise) zustimmen. Was Tesla betreibt, ist bisher kein Robotaxi, sondern quasi ein Uber mit ADAS Level 2-3.
Aus dem Umstand, dass Waymo einen Minivan von Zeekr nutzt, abzuleiten, das Waymo VW als Konkurrenten für autonomes Fahren ernst nimmt, ist allerdings bizarr.
Minivans sind einfach optimal für solche Fahrservices, weil die Schiebetür(en) und die größere Höhe den Ein- und Ausstieg massiv erleichtern und Minivans mehr Platz bieten, ohne mehr Grundfläche zu brauchen. Und Minivans sehen eben wie Minivans aus. Teslas exzentrischer Entwurf für das Robocab wird natürlich genauso floppen wie der exzentrische Cybertruck. Das flache Design ist beim Haupteinsatzgebiet Stadt pointless und die Auslegung für max. 2 Personen hirnrissig. Die lange Motorhaube ist komplett verschwendeter Platz, der beim Minivan-Format weitgehend dem nutzbaren Innenraum zugute kommt.
Konkret nutzt Waymo den Zeekr RT, der ein Derivat vom Zeekr Mix ist. Letztlich Geely-Technologie (Volvo, Polestar, Smart…)