Union kritisiert SPD-Papier zu neuer E-Auto-Förderung

Die SPD hat mit einem neuen Positionspapier zur Förderung von Elektroautos für Aufsehen gesorgt. Ein zentraler Vorschlag darin sieht eine stärkere Besteuerung von Dienstwagen mit Verbrennungsmotoren vor, während E-Autos durch gezielte Fördermaßnahmen attraktiver gemacht werden sollen. Dieses Vorhaben stößt insbesondere bei der CDU/CSU auf deutliche Kritik.
Die verkehrs-, wirtschafts- und umweltpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Björn Simon, Andreas Lenz und Mark Helfrich, äußerten sich gegenüber der Süddeutschen Zeitung ablehnend gegenüber der SPD-Idee. Zwar befürworte man grundsätzlich Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität, jedoch dürften diese nicht auf Kosten der Verbrenner gehen. „Eine positive Marktsteuerung kann erreicht werden, ohne Verbrenner schlechter zu stellen“, erklärten sie. Der Verbrenner sei nach wie vor ein wirtschaftlich bedeutender Bestandteil der deutschen Automobilindustrie.
Skeptisch zeigen sich CDU und CSU auch gegenüber der von der SPD vorgeschlagenen Preisobergrenze von 45.000 Euro für förderfähige E-Autos. Die Union plädiert stattdessen für eine soziale Ausrichtung über das Haushaltseinkommen der Antragsteller. Prinzipiell spreche sich aber auch die Union für ein Fördermodell aus, „welches die Nutzung des E-Fahrzeugs günstiger stellt und auch den Gebrauchtwagenmarkt fördert“.
Widerstand kommt auch vonseiten der Gewerkschaften. Audi-Betriebsratschef Jörg Schlagbauer zeigte sich „erschrocken“ über die Pläne zur höheren Besteuerung von Verbrenner-Dienstwagen. Er sieht darin einen potenziellen Vorteil für ausländische Hersteller, finanziert mit deutschen Steuergeldern. Gleichzeitig unterstütze er jedoch die Idee eines „Social-Leasing“-Modells, das Menschen mit niedrigem Einkommen den Zugang zu E-Autos erleichtern soll.
Offizielle Reaktionen vieler deutscher Autobauer blieben bislang aus. Hinter den Kulissen jedoch herrscht laut der Süddeutschen Zeitung vielfach Unverständnis. Jürgen Mindel vom Verband der Automobilindustrie (VDA) kritisierte, dass Kaufprämien regelmäßig mit Nachfrageeinbrüchen enden würden. Wichtiger seien stabile Rahmenbedingungen wie eine flächendeckende Ladeinfrastruktur und günstige Strompreise. Beim Social-Leasing-Modell sieht der VDA bürokratische, rechtliche und finanzielle Hürden.
Kommentare
Martin meint
Das sieht man deutlich das Problem im dt. Wahlsystem. Es gab Neuwahlen mit über 55% für c du und ah ef deh, und dann wird Deutschland von 12% roten kasp erle regiert.
South meint
Naja, des Pudels Kern, das alte Geschäftsmodell mit volumenmäßigen großen teuren Spritschluckern auf Firmenkosten, da hat sich die Industrie und die davon abhängigen Beschäftigen, vertreten durch die Gewerkschaft, die letzten Jahre eingenistet, das wurde richtig gepuscht, wohl wissend, dass diese Party nicht ewig dauern kann. Das Märchen vom Clean Diesel und H Autos in der Zukunkt oder jetzt E Fuels, in Wahrheit hat man kein Interesse an Veränderung und ist bis jetzt mit Feigenblätter gut über die Runden gekommen.
Man sieht ja, der Markt wird sich umstellen, wenn das Angebot passt. Es soll Zukunft fördern, nicht die Erhaltung von alten Strukturen, die seit Jahren nur Reformen verschieben.
Einige heimische Anbieter sind ja gut dabei und die werden ihre E Autos auch in den höheren Klassen an den Mann bringen, wer das nicht mitmacht, muss eben Federn lassen oder ja, in BRD immer undenkbar, vom Markt verschwinden…
Couch Kartoffel meint
Neste Beispiel Audi. Hat 50 Prozent Unsatz bei privaten Verkäufern in den letzten Jahren verloren und ist nun mit 17 Prozent Privatkundenanteil der Hesteller mit den geringsten privaten Verkäufen und das drückt die Marge.
Im Flottengeschäft mit hohen Rabatten ist die Marge wesentlich geringer und teilweise sogar ein Verlustgeschäft.
Favone meint
Ganz wichtig bei der neuen so genannten Umweltprämie sind natürlich die Förderung von Verbrennern.
Jim Farley, der CEO von Ford, hat gestern im Interview nach seiner Chinareise gesagt, dass wenn sich die westlichen Hersteller nicht wandeln wie die chinesischen Hersteller mit autonomen Fabriken und schneller Einführung von Neuerungen nicht überleben werden.
Deshalb zurück in die Vergangenheit mit der CDU CSU und dampfenden Pferdekutschen
Jensen meint
Es melden sich die üblichen Lobbyisten und die eher lobbynahen Teilnehmer der Politik in gewohnter Weise zu Wort.
Selbstverständlich ist es das klare Gebot, allgemeinschädliche Techniken gegenüber nicht so schädlichen Techniken schlechter zu stellen. Das funktioniert ganz wunderbar über den Preis, Besteuerungen, Vergünstigungen. Man kann natürlich verstehen, dass sich der alte Teil der Industrie samt den bekannten Lobbygruppen und den in der Politik tätigen Lobbyisten vehement dafür einsetzt, dass BEV’s so lange als möglich „die Technik der Zukunft“ bleiben und auch jetzt schon geduldet mitspielen darf. Die EU ist jedoch auf einem sehr guten Weg, über die Flottengrenzwerte, ambitionierte Quoten für BEV’s in Flotten (auch bei den dauerjammernden Autovermietern) sehr gut zu steuern. Auch die Gewerkschaften sollten sich mal eingehend mit den Daten der Fachleute und Ihrer eigenen Verantwortung beschäftigen. Wenn sie Arbeitsplätze in einer möglichst großen Zahl erhalten will, muß sie sich dafür einsetzen, dass die übrig bleibenden Arbeiter auch Arbeit haben. Denn das Arbeitsplätze wegfallen liegt in der Natur der Sache. Das krampfhafte festhalten an technischen Auslaufmodellen gefährdet sehr sehr viele Arbeitsplätze mehr, als die die dem normalen Wandel zum Opfer fallen.
Übrigens: Der Herr Lenz von der CSU war vor einigen Tagen Gast im Geladen-Podcast. Einfach mal ohne Vorbehalte konsumieren. Für mich jedenfalls teilweise sehr irritierend, was er da von sich gibt.
Ben meint
Vor allem weil ja der z.B. der Diesal ja sowieso besser gestellt ist, da sollte man ansetzten und die 8Mrd./a Dieselsubvention endlich abschaffen.
Mike meint
Klar, die Union will am Verbrenner festhalten. Klimawandel und die zunehmenden Klimaextreme hängen ja auch nicht mit diesen Heizungen zusammen, da sind sich alle Wissenschaftler einig.
> Prinzipiell spreche sich aber auch die Union für ein Fördermodell aus, „welches
> die Nutzung des E-Fahrzeugs günstiger stellt und auch den Gebrauchtwagenmarkt
> fördert“.
Ah, sie wollen die öffentlichen Ladepreise senken. Dann mal los!