Deutschland bei E-Autos gespalten: Westen vorn, Osten abgeschlagen

Laut einer Analyse des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) ist der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) im Fahrzeugbestand besonders in den fünf östlichen Bundesländern – mit Ausnahme von Berlin und dessen Umland – auffallend niedrig. Demgegenüber weisen westliche Bundesländer, insbesondere urbane Regionen wie München, Stuttgart und der Westen Niedersachsens, eine deutlich höhere Dichte an E-Autos auf.

Trotz eines Anstiegs bei den Neuzulassungen bleibt der Anteil der E-Autos am gesamten Fahrzeugbestand in Deutschland mit 3,4 Prozent zu Beginn des Jahres 2025 gering. „Zum 1. Januar 2025 waren 1,65 Millionen BEV im Bestand beobachtbar. Ob das Ziel von 15 Millionen BEV bis 2030 im Fahrzeugbestand erreicht wird, kann angezweifelt werden“, so das KBA.

Auch zwischen Privat- und Geschäftskunden zeigen sich deutliche Unterschiede: Während Anfang 2025 noch 92 Prozent der privat genutzten Pkw mit Verbrennungsmotoren unterwegs waren – gegenüber 98 Prozent vor zehn Jahren –, verdoppelte sich der Anteil von Elektroautos und Hybriden in diesem Segment auf 2,3 Prozent. Im gewerblichen Bereich sank der Verbrenneranteil von 98 auf 65 Prozent, während der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge auf 11,6 Prozent stieg.

Von Mitte 2016 bis Ende 2023 förderte der Staat den Kauf von Elektroautos mit Prämien. Nach dem Wegfall dieser Subventionen ging der Absatz stark zurück. Erst durch sinkende Fahrzeugpreise erholte sich die Nachfrage wieder.

Die Bundesregierung plant nun neue Maßnahmen, um den Umstieg auf E-Mobilität zu fördern. Dabei sollen insbesondere Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen von steuerlichen Anreizen und finanzieller Unterstützung profitieren.