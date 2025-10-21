BYD Dolphin Surf wieder ab 19.990 Euro erhältlich

BYD hat im Mai seinen Elektro-Kleinwagen Dolphin Surf in Deutschland eingeführt. Die Preise für den Chinesen beginnen offiziell bei 22.990 Euro, zur Markteinführung gab es jedoch bis 30. Juni 2025 Aktionspreise ab 19.990 Euro. Nun bietet BYD das Modell bei ausgewählten Händlern im Rahmen einer Rabattaktion erneut ab einem Grundpreis von 19.990 Euro an. Wie lange das Angebot gilt, ist offen.

„Mit einem Preis von unter 20.000 Euro für ein vollwertiges Elektrofahrzeug stellen wir unseren potenziellen Kunden in Deutschland ein hochattraktives Angebot. Auf diese Weise können wir vielen Menschen einen überzeugenden Anreiz liefern, auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen“, sagt Lars Bialkowski, Geschäftsführer BYD Deutschland.

Das Einstiegsmodell „Active“ weise eine umfangreiche Sicherheits-, Komfort- und Entertainment-Ausstattung auf, die mit Fahrzeugen eine Klasse höher vergleichbar ist, wirbt BYD. Die Nachfrage nach günstiger Elektromobilität sei weltweit anhand der Verkaufszahlen ersichtlich: Im Juni 2025 sei der millionste Dolphin Surf vom Band gelaufen.

BYD bietet den Dolphin Surf mit zwei Batterie-Größen und zwei Leistungsstufen an, die zu drei verschiedenen Modellvarianten kombiniert werden. Der Dolphin Surf „Active“ hat ein 30-kWh-Akkupack, das mit einem 65-kW-Antrieb (88 PS) mit 220 Kilometern WLTP-Reichweite zertifiziert wurde. In der „Boost“-Version kommt auch der 65-kW-Motor zum Einsatz, zusammen mit einem 43,2 kWh großen Akkupack für 322 Kilometer Reichweite. Der Dolphin Surf „Comfort“ nutzt ebenfalls die große Batterie, aber kombiniert mit einem 115 kW/156 PS starken Frontantrieb. Die Topversion bietet eine WLTP-Reichweite von 310 Kilometern, erreicht in 9,1 Sekunden Tempo 100 und fährt weiter bis 150 km/h.

Der Energieverbrauch wird angegeben mit kombiniert 9,9-15,5 kWh/100 km. Mit einer Gleichstrom-Ladeleistung (DC) von 85 kW beträgt die Ladezeit bei der Version „Comfort“ von 30 auf 80 Prozent 22 Minuten. Bei den beiden anderen Modellen gelingt DC-Laden mit maximal 65 kW. Wechselstrom-Laden (AC) ist mit 11 kW möglich.

Der Dolphin Surf bietet laut BYD ein Platzangebot, das mit Fahrzeugen einer Klasse höher vergleichbar ist. Er weist insgesamt Platz für vier Insassen und ein Kofferraumvolumen von 308 Litern und respektive 1.037 Litern bei umgeklappten Sitzen auf. Serienmäßig an Bord sind unter anderem ein Infotainmentsystem mit drehbarem 10,1 Zoll großen Touch-Bildschirm, die „Hi BYD“-Sprachsteuerung sowie kabelloses Android Auto und Apple CarPlay. Alle Modellvarianten verfügen über USB-A- und USB-C-Schnittstellen sowie einen schlüssellosen NFC-Zugang, der es erlaubt, das E-Auto mittels Smartphone oder Wearables zu öffnen und zu starten.

Die Fahrerassistenz- und -sicherheitssysteme (ADAS) umfassen Funktionen wie Reifendruckkontrollsystem, intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsregelung, Einparkradar hinten, automatischen Notbremsassistent, Auffahrwarnung, Spurhalteassistent sowie Verkehrszeichenerkennung. Alle Varianten verfügen über die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), mittels der sich elektrische Verbraucher mit einer Leistung von bis zu 3,3 kW betreiben lassen. Das Modell „Comfort“ bietet zusätzlich eine 360-Grad-Kamera, elektrisch verstellbare und beheizbare Vordersitze sowie eine kabellose Smartphone-Ladefunktion.