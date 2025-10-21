Lexus kündigt Konzept eines sechsrädrigen Elektro-Vans an

Lexus plant offenbar eine radikale Neuausrichtung seines Flaggschiff-Modells LS. Anstelle einer klassischen Limousine wird auf der Tokyo Motor Show ein Konzeptfahrzeug vorgestellt, das als sechsrädriger Luxus-Van auftritt. Die Toyota-Premiummarke veröffentlichte dazu ein erstes Teaser-Bild, das bereits den Bruch mit bisherigen Design- und Fahrzeugkonventionen andeutet.

Toyota-Vorsitzender Akio Toyoda erklärt, dass die ursprüngliche Bedeutung von LS als „Luxury Sedan“ heute nicht mehr zeitgemäß sei. Künftig stehe LS für „Luxury Space“. Er begründet den Richtungswechsel mit der steigenden Nachfrage nach mehr Innenraum im Luxussegment. „MPVs sind die neue Luxusform der Zukunft“, so Toyoda.

Das neue Konzeptfahrzeug verfügt laut Berichten über einen vollelektrischen Antrieb und eine Sechs-Sitz-Konfiguration. Wie Simon Humphries, Chef der Markenstrategie bei Toyota, Autocar zufolge anhand eines ersten Designmodells zeigte, sollen die Passagiere der zweiten und dritten Sitzreihe von viel Platz profitieren. Die hintersten Sitze sind direkt über den vier Hinterrädern positioniert.

Die ungewöhnliche Sechsrad-Konfiguration ist laut Humphries zentral für die Raumoptimierung: Durch kleinere Hinterräder und entsprechend kompaktere Radkästen könne der Innenraumboden durchgehend flach gehalten werden. „Der eigentliche Reifen wird kleiner sein und der Innenraum größer“, erklärte der Manager. „Obwohl es ein relativ einfaches Konzept ist, hat es eine große Wirkung.“

Allerdings bringt das neue Konzept auch erhebliche technische Herausforderungen mit sich. Toyoda räumt ein: „Es gibt gewisse Erwartungen an die Marke Lexus – Dinge wie Geräuscharmut und Fahrkomfort.“ Noch sei unklar, ob diese Standards mit dem neuen Format eingehalten werden können. Dennoch bekräftigt Toyoda: Das Konzept „ist noch weit entfernt, aber alle nehmen es ernst. Es wird definitiv realisiert“.

Darüber hinaus dient die angekündigte LS-Studie auch als Träger einer neuen Designsprache für Lexus. Die bislang markentypische Spindel-Kühlergrillform wird künftig aufgegeben. Toyoda dazu: „Es gibt keinen Raum für Weiterentwicklung mehr.“ Stattdessen soll sich das Markenzeichen künftig harmonisch in die gesamte Karosserie einfügen.