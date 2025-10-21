Mercedes GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie für 71.281 Euro bestellbar

Der neue elektrische GLC ist bestellbar. Das Modell ist das erste auf der Elektroauto-Plattform MB.EA-M und der erste Mercedes‑Benz mit der weiterentwickelten Designsprache. Eines der prägendsten optischen Elemente ist der neu gestaltete, markentypische, beleuchtete und animierte Chromgrill.
Kunden in Deutschland können ihren gewünschten Elektro-GLC im Konfigurator inklusive Preisen und mit dem Preiskalkulator zusammenstellen. Zuerst sind Bestellungen für den leistungsstarken Allradler GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie möglich. Der Listenpreis beginnt bei 71.281 Euro, dafür gibt es unter anderem 360 kW/490 PS und eine Batterie mit 94 kWh nutzbarem Energiegehalt für 714 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm.
Von 0 auf 100 km/h geht es im GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie in 4,3 Sekunden, Schluss ist bei Tempo 210. Der offizielle Verbrauch beträgt 14,9 kWh/100 km. Dank 330 kW Ladeleistung kann der neue elektrische GLC binnen zehn Minuten Strom für eine Reichweite von bis zu 303 Kilometern in die Akkus ziehen. Das Elektroauto ist auch für die Vernetzung mit dem Energienetz technisch vorbereitet. Bei Anschluss an eine kompatible bidirektionale Gleichstrom-Ladestation kann es Solarstrom speichern und als Stromlieferant für Zuhause (V2H) oder das Stromnetz (V2G) dienen.
Beim Einsteigen in den 4.845 Millimeter langen Elektro-GLC werden Kunden vom neuen „MBUX Hyperscreen“ begrüßt. Mit 99,3 Zentimeter (39,1 Zoll) ist er der bisher größte Bildschirm in einem Mercedes. Auch bei der Innenraum-Ausstattung setze man mit dem optionalen Vegan-Paket neue Maßstäbe, heißt es. Der Kofferraum fasst 570 Liter, bei umgeklappter Lehne sind es bis zu 1.740 Liter. Zusätzlich bietet der „Frunk“ unter der Fronthaube ein Fassungsvermögen von 128 Litern. Der GLC 400 4Matic mit EQ Technologie kann gebremst bis zu 2,4 Tonnen ziehen. Die Stützlast von 100 Kilogramm ermöglicht es, Elektro-Fahrräder auf einem entsprechenden Träger zu transportieren.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Der neue GLC soll sich auch durch „ein unvergleichliches Fahrerlebnis“ auszeichnen. Dazu gehört das „One-Box-Bremssystem“. Es biete eine außergewöhnlich sanfte, gleichmäßige und sichere Verzögerung – unabhängig davon, ob sie durch Rekuperation oder Reibbremsung erfolgt, erklärt Mercedes. „Die MB.Drive Systeme nutzen bis zu zehn Außenkameras, fünf Radarsensoren und zwölf Ultraschallsensoren, um Fahrassistenzsysteme mit erstklassiger Performance zu bieten. Und mit der intelligenten Luftfederung, bekannt aus der S-Klasse, garantiert der neue GLC höchsten Fahrkomfort. Sie ist kombiniert mit einer 4,5-Grad-Hinterachslenkung für außergewöhnliche Agilität.“
Die Stuttgarter betonen insbesondere auch das Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). So wie das menschliche Gehirn Gedanken, Sinne und Handlungen orchestriere, integriere und steuere MB.OS jeden Aspekt des Fahrzeugs – vom Infotainment über automatisiertes Fahren bis hin zu Komfort und Laden. Das Herzstück dieses Systems sei fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI). Sie ermögliche es dem Fahrzeug, Präferenzen von den Fahrern zu lernen, sich an verändernde Bedingungen anzupassen und Entscheidungen in Echtzeit für ein sichereres und intuitiveres Erlebnis zu treffen.
Vier weitere Elektro-Modelle sollen auf den GLC 400 4Matic mit EQ Technologie folgen, zwei davon im Laufe des kommenden Jahres.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Das muss man sich mal verinnerlichen… die Kiste wird der Optik wegen natürlich zumeist auf den Bildern mit AMG-Style beworben bei gleichzeitiger Angabe von bis zu über 700 Km Reichweite… und dann muss man, um diese Reichweite überhaupt erreichen zu können,
A) auf den AMG-Style von den hübschen Bildern verzichten… und zweitens auch noch 3400€ extra zahlen… na herzlichen Glückwunsch 😁
MrBlueEyes meint
Das, was da geboten wird, ist doch ein Witz, oder?
Um die volle Reichweite von über 700 Km erhalten, muss man noch einmal 3400,0€ für das „Long Range“-Paket hinlegen, UND DANN ist man aber in der Ausstattungsvariante Avantgarde „gefangen“ und darf kein AMG-Paket wählen…
Das ist doch lächerlich… und am Ende sind das gerade mal 60 Km für 3400€ extra, dafür aber dann in „hässlich“ :-)
WER bitte denkt sich so etwas aus? …und am Ende ist er auch noch teurer als der iX3…
Der iX3 hat mir 20(!)-Zöllern und M-Paket immer noch 790 Km WLTP-Reichweite… großem Akku und fundamentaler Effizienz sei Dank…
Puh… das wird Mercedes viel Glück brauchen… oder halt sehr treue Kunden mit „Scheuklappen“…
jm2c
MrBlueEyes meint
Sorry für die vielen Typos… musste schnell gehen…
Besser-BEV-Wisser meint
Insgesamt ähnlich Daten wie der IX3. Etwas mehr Nutzwert (Anhängelast/Stützlast/Frunk). 100 km weniger Reichweite.
Gemäßigte 3k€ teurer.
Es wird spannend was sich besser verkauft. Und was unabhängige Vergleichtest sagen…
Beides sind jedenfalls technisch gesehen Top-Autos. Und gemessen am Premiumanspruch halbwegs fair bepreist.
Der Audi Q6 etron quatto ist praktisch aus dem Rennen. Deutlich teurer (75k€) und in praktisch allen Werten ein wenig schlechter als IX3 und GLC. Ebenso Polestar. Porsche Macan ist sicher nochmal ne eigene Geschichte, aber Preis/Leistung spricht nicht für den Macan.
Ich hole mal Popcorn.