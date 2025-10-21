Mercedes GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie für 71.281 Euro bestellbar

Der neue elektrische GLC ist bestellbar. Das Modell ist das erste auf der Elektroauto-Plattform MB.EA-M und der erste Mercedes‑Benz mit der weiterentwickelten Designsprache. Eines der prägendsten optischen Elemente ist der neu gestaltete, markentypische, beleuchtete und animierte Chromgrill.

Kunden in Deutschland können ihren gewünschten Elektro-GLC im Konfigurator inklusive Preisen und mit dem Preiskalkulator zusammenstellen. Zuerst sind Bestellungen für den leistungsstarken Allradler GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie möglich. Der Listenpreis beginnt bei 71.281 Euro, dafür gibt es unter anderem 360 kW/490 PS und eine Batterie mit 94 kWh nutzbarem Energiegehalt für 714 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm.

Von 0 auf 100 km/h geht es im GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie in 4,3 Sekunden, Schluss ist bei Tempo 210. Der offizielle Verbrauch beträgt 14,9 kWh/100 km. Dank 330 kW Ladeleistung kann der neue elektrische GLC binnen zehn Minuten Strom für eine Reichweite von bis zu 303 Kilometern in die Akkus ziehen. Das Elektroauto ist auch für die Vernetzung mit dem Energienetz technisch vorbereitet. Bei Anschluss an eine kompatible bidirektionale Gleichstrom-Ladestation kann es Solarstrom speichern und als Stromlieferant für Zuhause (V2H) oder das Stromnetz (V2G) dienen.

Beim Einsteigen in den 4.845 Millimeter langen Elektro-GLC werden Kunden vom neuen „MBUX Hyperscreen“ begrüßt. Mit 99,3 Zentimeter (39,1 Zoll) ist er der bisher größte Bildschirm in einem Mercedes. Auch bei der Innenraum-Ausstattung setze man mit dem optionalen Vegan-Paket neue Maßstäbe, heißt es. Der Kofferraum fasst 570 Liter, bei umgeklappter Lehne sind es bis zu 1.740 Liter. Zusätzlich bietet der „Frunk“ unter der Fronthaube ein Fassungsvermögen von 128 Litern. Der GLC 400 4Matic mit EQ Technologie kann gebremst bis zu 2,4 Tonnen ziehen. Die Stützlast von 100 Kilogramm ermöglicht es, Elektro-Fahrräder auf einem entsprechenden Träger zu transportieren.

Der neue GLC soll sich auch durch „ein unvergleichliches Fahrerlebnis“ auszeichnen. Dazu gehört das „One-Box-Bremssystem“. Es biete eine außergewöhnlich sanfte, gleichmäßige und sichere Verzögerung – unabhängig davon, ob sie durch Rekuperation oder Reibbremsung erfolgt, erklärt Mercedes. „Die MB.Drive Systeme nutzen bis zu zehn Außenkameras, fünf Radarsensoren und zwölf Ultraschallsensoren, um Fahrassistenzsysteme mit erstklassiger Performance zu bieten. Und mit der intelligenten Luftfederung, bekannt aus der S-Klasse, garantiert der neue GLC höchsten Fahrkomfort. Sie ist kombiniert mit einer 4,5-Grad-Hinterachslenkung für außergewöhnliche Agilität.“

Die Stuttgarter betonen insbesondere auch das Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). So wie das menschliche Gehirn Gedanken, Sinne und Handlungen orchestriere, integriere und steuere MB.OS jeden Aspekt des Fahrzeugs – vom Infotainment über automatisiertes Fahren bis hin zu Komfort und Laden. Das Herzstück dieses Systems sei fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI). Sie ermögliche es dem Fahrzeug, Präferenzen von den Fahrern zu lernen, sich an verändernde Bedingungen anzupassen und Entscheidungen in Echtzeit für ein sichereres und intuitiveres Erlebnis zu treffen.

Vier weitere Elektro-Modelle sollen auf den GLC 400 4Matic mit EQ Technologie folgen, zwei davon im Laufe des kommenden Jahres.