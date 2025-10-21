Opel: Neuer Corsa Ultimate mit 20 Prozent Preisvorteil gegenüber Corsa GS

Der Opel Corsa startet mit dem neuen Modelljahr optisch wie technisch überarbeitet. Besonders im Fokus steht die neue Topausstattung „Corsa Ultimate“, die ab 31.260 Euro erhältlich ist. Neben einem schwarzen Kontrastdach und 16-Zoll-Leichtmetallrädern in Diamond Cut-Optik bringt das Modell serienmäßige Komfort- und Technikfeatures mit. Dazu zählen unter anderem das Infotainment- und das Tech-Paket, die im Preis inbegriffen sind.

Als technisches Highlight bewirbt Opel das adaptive, blendfreie Intelli-Lux Matrix Licht, das exklusiv im Corsa Ultimate standardmäßig verbaut ist. Ergänzt wird die Ausstattung durch LED-Nebelscheinwerfer, elektrisch verstellbare, anklapp- und beheizbare Außenspiegel sowie das schlüssellose System „Keyless Open & Start“. Bei den Sicherheits- und Komfortfunktionen gehören 180-Grad-Rückfahrkamera, Parkpilot vorne und hinten, ein Navigationssystem mit 10-Zoll-Farbtouchscreen und 3D-Kartendarstellung sowie eine Klimatisierungsautomatik zur Serienausstattung.

Im Fond schützt eine stark getönte „Solar Protect“-Verglasung sowohl vor Sonnenstrahlung als auch vor unerwünschten Blicken. Der Corsa Ultimate ist in Hybrid- als auch in vollelektrischen Versionen (ab 35.685 Euro) verfügbar. Laut Opel ergibt sich bei vergleichbarer Ausstattung gegenüber dem Corsa GS ein Preisvorteil von 20 Prozent. „Der neue Opel Corsa Ultimate fährt nicht nur überaus stylish, sondern vor allem besonders umfangreich ausgestattet vor“, werben die Rüsselsheimer.

Für zusätzlichen Komfort bietet Opel das „Komfort-Paket GS & Ultimate“ für 900 Euro an. Es umfasst unter anderem den automatischen Geschwindigkeits-Assistenten mit Stoppfunktion, einen aktiven Spurhalte-Assistenten sowie eine erweiterte Verkehrszeichenerkennung. Gegen einen Aufpreis von 100 Euro lässt sich außerdem eine Fahreraufmerksamkeitswarnung hinzufügen.

Auch auf die Wintermonate ist der neue Corsa vorbereitet: Opel bietet ein Winter-Paket für 450 Euro an, das unabhängig von der gewählten Ausstattung erhältlich ist. Es enthält beheizbare Komfortsitze für Fahrer und Beifahrer, ein beheizbares Lederlenkrad und bei der Ausstattungslinie GS zusätzlich zwei klappbare Funkschlüssel.

Der Einstiegspreis des als reiner Benziner, Hybrid oder Elektroauto erhältlichen Kleinwagens liegt weiterhin bei 22.890 Euro. Als Vollstromer kostet der Corsa aktuell mindestens 29.990 Euro.