Yangwang U9 Xtreme schnellstes Elektro-Supersportauto auf der Nordschleife

Der Vollstromer Yangwang U9 Xtreme ist bereits das schnellste Serienauto der Welt. Einen Monat nach der Rekordfahrt mit 496,22 km/h vermeldet die Luxusmarke des chinesischen Konzerns BYD einen weiteren Meilenstein: Mit einer Zeit von 6:59,157 Minuten hat der U9 Xtreme einen Rekord für elektrische Supersportwagen auf der als „Grüne Hölle“ bekannten Nürburgring-Nordschleife aufgestellt.
Das Ingenieursteam von Yangwang hat seit Juli 2024 Langzeittests auf der 20,832 Kilometer langen Nürburgring-Nordschleife durchgeführt. Die dabei gewonnenen Messwerte flossen in die Entwicklung des U9 Xtreme ein. Am 22. August 2025 umrundete der U9X den Nürburgring in 6:59,157 Minuten – damit unterbot er die bisherige Bestzeit in der Klasse der elektrischen Supersportwagen um mehr als fünf Sekunden, wie nun mitgeteilt wird.
„Damit ist er das erste Fahrzeug seiner Art, das die Sieben-Minuten-Marke unterboten hat“, unterstreicht Yangwang. „Wir sind bestrebt, die Grenzen des technologisch Machbaren zu erweitern“, sagt Stella Li, Executive Vice President von BYD. „Der Nürburgring ist eine so legendäre Herausforderung für Autos und Fahrer, dass es nur in der Natur der Sache liegt, dass unsere Ingenieure dort ihre Träume verwirklichen wollen … Der limitierte U9 Xtreme hat bewiesen, dass er nicht nur das schnellste Auto der Welt auf gerader Strecke ist, sondern auch über die Leistungsfähigkeit und die dynamischen Eigenschaften verfügt, die notwendig sind, um Rundenrekorde auf einer Rennstrecke mit einer breiten Vielfalt an Kurven zu brechen.“
Der Pilot für die Rekordrunde war der deutsche Rennfahrer Moritz Kranz, der während seiner Karriere im GT-Sport fast 10.000 Runden auf der Nordschleife zurückgelegt hat. „Die Nürburgring-Nordschleife ist die anspruchsvollste Strecke, und unsere Rundenzeit ist ein Beweis für die Entwicklungsfähigkeiten von BYD und Yangwang“, kommentiert er. „Ohne ihre intensive Arbeit, eine leistungsstarke Elektroauto-Plattform mit den hohen Anforderungen an die Fahrwerksabstimmung in Einklang zu bringen, wäre diese großartige Rundenzeit nicht möglich gewesen.“
Der U9 Xtreme basiert auf der laut BYD „weltweit ersten serienmäßigen bereichsübergreifenden 1.200-Volt-Ultrahochspannungsplattform“ und ist mit vier Hochleistungsmotoren ausgestattet, die jeweils bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute erreichen können. Das Fahrzeug liefert eine Gesamtleistung von über 3.000 PS (2.207 kW) und erreicht damit ein Leistungsgewicht von 1.217 PS pro Tonne.
„Basierend auf derselben e⁴-Plattform und demselben intelligenten Karosseriesteuerungssystem DiSus-X wie der aktuelle Yangwang U9, bringt der U9 Xtreme innovativ die ‚Body Attitude Control‘-Technologie in den Rennsport“, heißt es. „Auf diese Weise kommen Höchstgeschwindigkeit und Rundenzeit in einem einzigen Fahrzeug in Einklang.“
Für die klassische, 20,832 Kilometer lange Konfiguration des Nürburgrings mit ihren steilen Höhenunterschieden und anspruchsvollen Kurven verfügt der U9 Xtreme über ein laut den Ingenieuren komplett neu entwickeltes Kühlsystem, eine neue Carbon-Keramik-Bremsanlage aus einer Titanlegierung und GitiSport-e·GTR-PRO-Semi-Slick-Reifen, die gemeinsam mit Giti entwickelt wurden.
Der U9 Xtreme ist ab sofort für Kunden erhältlich und wird in einer limitierten Auflage von 30 Stück produziert. Sein Name leitet sich vom englischen Wort „Extreme“ ab, was „Grenze“ und „Ultimatives“ bedeutet. Der Preis des U9 Xtreme ist bisher nicht bekannt, aber schon der reguläre U9 kostet über 230.000 Euro.
Kommentare
Jörg2 meint
Ich bin ja dafür, dass nur die an solchen Diskussionen teilnehmen sollten, die sich die diskutierten Autos auch leisten können. Ersatzweise: wenigstens EINMAL schnell bewegt haben.
Dagobert meint
Über 3.000 PS, vier Elektromotoren – und trotzdem 10 Sekunden langsamer als ein Porsche 911 GT3 RS mit gerade einmal 525 PS und einem Drittel des Leistungsgewichts.
Das ist keine technische Glanzleistung, das ist ineffektiv.
Offenbar haben Elektroautos noch immer erhebliche Schwierigkeiten, ihre brachiale Leistung auch tatsächlich auf die Straße – oder besser: durch Kurven – zu bringen.
Oder, um es mit dem Invincible-Meme zu sagen: „Look what they need, to mimic a fraction of our power…“
Miro meint
Boah! Jetzt kauf ich mir direkt einen BYD!
Andi_XE meint
Auf 30 Stück limitierte Serie?
Ob man da so von einem Serienfahrzeug sprechen kann. Im Rennsprot gab es für Serienfahrzeuge eine Homulagtaionsgrenze von 1000 Fahrzeugen.
Vieleich sollte VW noch einen weiteren ID.R bauen und schwups hat VW den Rekord.
Das waren übrigens 2019 6:05,336 Minuten mit einem Energieverbrauch von 24,7 kWh.
Sagt Google.
Mary Schmitt meint
Das wird der Weg vom VW Konzern sein, einen Straßensportwagen ins Rennen zu schicken, der deutlich leichter ist – also mit vielleicht 1600 kg oder weniger antritt. Denn beide Chinesen wiegen 2,3 – 2,5t.
paule meint
Das wird den Laden bestimmt retten.
Mary Schmitt meint
Musst du Stella Li sagen. Aber die hört vermutlich nicht auf jeden Rentner aus den neuen Bundesländern.
paule meint
Da haben wir schon mal was gemeinsam.
Holger meint
1600 Kg? Also ein Verbrenner oder wie groß soll der Akku vom MEB-Renner denn sein?
eBikerin meint
Der ID.R wiegt weniger als 1100 Kilo – und hat einige Rekorde gebrochen.
Kann man also noch 500 Kilo Akku drauf packen.
Besser-BEV-Wisser meint
Marketinggelaber vom Feinsten „1200 V Ultrahochspannung“.
Was sollt das sein??
Offizielle Kategorien:
Niederspannung bis 1.000 Volt
Mittelspannung über 1.000 Volt
Hochspannung über 30.000 Volt
Höchstspannung über 150.000 Volt
Demnächst kommt der MeyPingDing Vong mit Meta-Ultra-Gigahochspannung.
Dann sind wir soweit dass tatsächlich ein e-Auto mit Turbo im Namen besser finde…
paule meint
Hochvolt! Also Ultrahochvolt.
Mary Schmitt meint
Immer noch besser als Teslas „Supercharger“, wo der Strom mit durchschnittlich zweistelliger kW-Leistung 34 Minuten in die Akkus des Model Y und 3 tröpfelt.
paule meint
Tut mir echt leid für Dich, dass Du den ganzen Tag an Tesla denken musst. Bestimmt ein harter Job.
Futureman meint
Liegt vielleicht da dran, dass so viele Lader gleichzeitig genutzt werden, da sie so beliebt sind. Im Gegensatz zu VW-Ladern, ach stop, die haben ja gar keine. Aber zurück zu BYD, die laden inzwischen mit über 1000kW. Zwar nur wenige Modelle, aber immer noch mehr als jeder europäische Hersteller.
eBikerin meint
Und damit immer noch 30 Sekunden langsamer als der AMG One mit nur knapp 1/3 der PS.
Mary Schmitt meint
Aktuell hängt man im klassischen Setup fest. Die Abtriebswerte kann man mit Straßenzulassung nicht beliebig steigern. Da ist man nahe am Optimum. Gleiches gilt für die Leistung. Das Thema ist weitgehend ausgereizt.
Potenzial ist in der Fahrwerksabstimmung, da zeigt der AMG One, was möglich ist. Und vor allem muss man deutlich mit dem Gewicht runter.
Auch zeigt das, es gibt entgegen der vollmundigen PR keine leichten Hochleistungsakkus in China. Nicht einmal fahrfähige Prototypen. Sonst hätten diese Autos welche.
Das schnellste Elektroauto auf dem Ring ist im siebten Jahr der VW ID.R. 1100 kg. Der fuhr 6:05 Min.. Da ist also noch fast ne Minute Luft.
eBikerin meint
„Die Abtriebswerte kann man mit Straßenzulassung nicht beliebig steigern.“
Der AMG One hat Strassenzulassung.
Mary Schmitt meint
Ja, und? Er hat das Mögliche gemacht. Das meinte ich ja. Mehr wird mit Straßenzulassung nicht gehen. Siehe Speirling oder ID.R, beide haben mehr, aber auch keine Straßenzulassung.
PP meint
Jedenfalls keine gute Werbung für BEV-Supersportwagen. Die gleiche Zeit, wofür er hier 3000 PS braucht, schafft ein schnöder 911 GT3 mit nur 500 PS.
Elvenpath meint
Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Der AMG One ist ein eigenständig entwickeltes Hypercar mit einem Antrieb direkt aus der Formel 1, während der Yangwang U9 Xtreme auf einem echten Serienfahrzeug basiert. Vergleichbar wäre der zweitplatzierte auf dem Nürburgring der Porsche GT2 RS MR 991.2. Und da sind es nur noch 15 Sekunden Vorsprung. Und der Abstand schmilzt.
Nebenbei hat der Yangwang eine deutlich bessere Beschleunigung und eine viel höhere Endgeschwindigkeit als der AMG One.
Mary Schmitt meint
Der Yangwang ist von Anfang an als Hypercar entwickelt worden. Er sieht ja auch so aus.
Elvenpath meint
Die Betonung lag auf „eigenständig“. Der AMG One ist als Formel 1 Fahrzeug für die Straße konzipiert. Gebaut für Rekorde.
Das ist das Grundmodell des Yangwang nicht. Sondern ein normales Serienfahrzeug.
EVrules meint
Elvenpath – also bei aller Liebe, aber der AMG One ist kein umgelabeltes F1-Fahrzeug, sondern genauso ein eigenständiger Hypersportwagen, wie der Yangwang Wagen.
Elvenpath meint
Der Antrieb des One ist ein Formel 1 Aggregat, nämlich der Antriebsstrang des Mercedes F1 W07 Hybrid aus dem Jahr 2016. Punkt. Der One ist nicht als Serienfahrzeug konzipiert.
Der YangWang U9 dagegen ist ein normales Serienfahrzeug, welches jeder erwerben kann. Der Preis ist mit ca. 250.000 Euro jetzt auch nicht exorbitant. Der Xtreme ist einfach eine gepimpte Version davon.
Das sind völlig andere Voraussetzungen.
Grenot meint
Elvenpath hat recht. Der Yangwang U9 kostet in der Standardversion ca. 200.000 Euro. Der AMG One über 3 Millionen. Die in dieselbe Kategorie zu packen, ist absurd. Das Preisverhältnis ist wie Fiat Panda gegen Porsche 911 GT3.
eBikerin meint
Der GT3 liegt in der selben Region – und der ist schneller.
Elvenpath meint
@eBikerin: Ja, der ist schneller, aber da sind es nur noch 3 Sekunden. Beim RS 10 Sekunden.
Und man bekommt in Sachen Längsdynamik viel weniger geboten.
Dazu muss man übrigens eines noch ganz klar sagen: Der Yangwang ist ein Luxusfahrzeug und gewichtsmäßig nicht so optimiert, wie der Porsche. 2455 kg wiegt der Yangwang. Der Porsche ca. 1500 kg. Den Unterschied kann man nicht nur dem Akku anlasten, der vielleicht 500 kg wiegt. Im Gegensatz zum Porsche betreibt der Yangwang keinen Leichtbau beim U9.
Deswegen sind diese Vergleiche einfach nicht aussagekräftig. Weil die Zielsetzung der Fahrzeuge völlig unterschiedlich ist. Auf der einen Seite Fahrzeuge, die für die Rennstrecke konzipiert wurden, auf der anderen Seite ein Luxusfahrzeug dem viel Leistung gegeben wird.
Gernot meint
Die PS-Zahl ist ein primitiver Poserwert von BYD und ob 1.500 oder 3.000 oder 20.000 PS Spitzenleistung macht keinen Unterschied mehr, weil die Physik Grenzen setzt, was nutzbar ist.
Der AMG One kostet fast das 15fache des BYD. Wäre sehr traurig, wenn er dann nicht ein bisschen mehr könnte. Der AMG GT 63 S 4MATIC+ kostet nur ein bisschen mehr als der Yangwang und sieht dann nicht mal mehr die Rücklichter vom Yangwang – der nimmt ihm eine halbe Minute ab.
Ich will auf keinen Fall die Chinesen glorifizieren. Die Zeiten, in denen deutsche Angebote von Porsche, Mercedes AMG und BMW M exklusiv den Standard für sportliches Fahren definieren, sind allerdings etwas vorbei. Andere können das mit Elektroautos nun genauso gut. Sie bekommen nicht nur massig Leistung verbaut, sondern bekommen das auch in Fahrdynamik auf der Straße umgesetzt.
In China macht man sich nicht nur über die Software-Fähigkeiten deutscher Premiumautos lustig, sondern längst auch über deren Fahrwerke. Es ist nicht so, dass schon alles verloren ist, aber wir sollten nicht überheblich davon ausgehen, dass wir Deutschen die großartigsten Ingenieure sind und niemand auf der Welt uns das Wasser reichen kann. Die meisten Auto-Innovationen kommen derzeit aus China und das muss sich wieder ändern, wenn wir unser Premium-Image behalten wollen.
eBikerin meint
“ Der AMG GT 63 S 4MATIC+ kostet nur ein bisschen mehr als der Yangwang und sieht dann nicht mal mehr die Rücklichter vom Yangwang – der nimmt ihm eine halbe Minute ab.“
Tja und ein Porsche 911 GT3 lässt denn dann den Yangwang die Rücklichter sehen.
Trotz noch viel weniger PS .
Mercedes-AMG GT Black Series – der ist auch schneller – was ist mit dem?
Der ist Preislich ebenbürtig.
Elvenpath meint
Noch mal: Du vergleichst hier Fahrzeuge, die vom ersten Federstrich an für die Rennstrecke konzipiert wurden und Leichtbau betreiben, mit einem Luxusfahrzeug, welches nicht gewichtsoptimiert ist.
Tinto meint
Das sind 3000 Chinesische PS, da darf man getrost was abziehen. Siehe Bugatti, der mit 1600 echten PS schon 491 km/h erreicht.
Was auffällt, dieser U9 soll Serie sein? Übelst zusammengeschraubt das Teil, mal die Spaltmaße am Heck und an den Türen gesehen? Als ob er von Lego ist.