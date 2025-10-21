Yangwang U9 Xtreme schnellstes Elektro-Supersportauto auf der Nordschleife

Der Vollstromer Yangwang U9 Xtreme ist bereits das schnellste Serienauto der Welt. Einen Monat nach der Rekordfahrt mit 496,22 km/h vermeldet die Luxusmarke des chinesischen Konzerns BYD einen weiteren Meilenstein: Mit einer Zeit von 6:59,157 Minuten hat der U9 Xtreme einen Rekord für elektrische Supersportwagen auf der als „Grüne Hölle“ bekannten Nürburgring-Nordschleife aufgestellt.

Das Ingenieursteam von Yangwang hat seit Juli 2024 Langzeittests auf der 20,832 Kilometer langen Nürburgring-Nordschleife durchgeführt. Die dabei gewonnenen Messwerte flossen in die Entwicklung des U9 Xtreme ein. Am 22. August 2025 umrundete der U9X den Nürburgring in 6:59,157 Minuten – damit unterbot er die bisherige Bestzeit in der Klasse der elektrischen Supersportwagen um mehr als fünf Sekunden, wie nun mitgeteilt wird.

„Damit ist er das erste Fahrzeug seiner Art, das die Sieben-Minuten-Marke unterboten hat“, unterstreicht Yangwang. „Wir sind bestrebt, die Grenzen des technologisch Machbaren zu erweitern“, sagt Stella Li, Executive Vice President von BYD. „Der Nürburgring ist eine so legendäre Herausforderung für Autos und Fahrer, dass es nur in der Natur der Sache liegt, dass unsere Ingenieure dort ihre Träume verwirklichen wollen … Der limitierte U9 Xtreme hat bewiesen, dass er nicht nur das schnellste Auto der Welt auf gerader Strecke ist, sondern auch über die Leistungsfähigkeit und die dynamischen Eigenschaften verfügt, die notwendig sind, um Rundenrekorde auf einer Rennstrecke mit einer breiten Vielfalt an Kurven zu brechen.“

Der Pilot für die Rekordrunde war der deutsche Rennfahrer Moritz Kranz, der während seiner Karriere im GT-Sport fast 10.000 Runden auf der Nordschleife zurückgelegt hat. „Die Nürburgring-Nordschleife ist die anspruchsvollste Strecke, und unsere Rundenzeit ist ein Beweis für die Entwicklungsfähigkeiten von BYD und Yangwang“, kommentiert er. „Ohne ihre intensive Arbeit, eine leistungsstarke Elektroauto-Plattform mit den hohen Anforderungen an die Fahrwerksabstimmung in Einklang zu bringen, wäre diese großartige Rundenzeit nicht möglich gewesen.“

Der U9 Xtreme basiert auf der laut BYD „weltweit ersten serienmäßigen bereichsübergreifenden 1.200-Volt-Ultrahochspannungsplattform“ und ist mit vier Hochleistungsmotoren ausgestattet, die jeweils bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute erreichen können. Das Fahrzeug liefert eine Gesamtleistung von über 3.000 PS (2.207 kW) und erreicht damit ein Leistungsgewicht von 1.217 PS pro Tonne.

„Basierend auf derselben e⁴-Plattform und demselben intelligenten Karosseriesteuerungssystem DiSus-X wie der aktuelle Yangwang U9, bringt der U9 Xtreme innovativ die ‚Body Attitude Control‘-Technologie in den Rennsport“, heißt es. „Auf diese Weise kommen Höchstgeschwindigkeit und Rundenzeit in einem einzigen Fahrzeug in Einklang.“

Für die klassische, 20,832 Kilometer lange Konfiguration des Nürburgrings mit ihren steilen Höhenunterschieden und anspruchsvollen Kurven verfügt der U9 Xtreme über ein laut den Ingenieuren komplett neu entwickeltes Kühlsystem, eine neue Carbon-Keramik-Bremsanlage aus einer Titanlegierung und GitiSport-e·GTR-PRO-Semi-Slick-Reifen, die gemeinsam mit Giti entwickelt wurden.

Der U9 Xtreme ist ab sofort für Kunden erhältlich und wird in einer limitierten Auflage von 30 Stück produziert. Sein Name leitet sich vom englischen Wort „Extreme“ ab, was „Grenze“ und „Ultimatives“ bedeutet. Der Preis des U9 Xtreme ist bisher nicht bekannt, aber schon der reguläre U9 kostet über 230.000 Euro.