Seat: Elektroauto frühestens im Jahr 2029

Seat hält sich bei der reinen Elektromobilität weiter zurück. Während die Schwestermarke Cupra den Start ihres dritten Vollstromers vorbereitet, setzt die Kernmarke bisher maximal auf Plug-in-Hybride. Langfristig könnten aber auch Modelle wie der Kleinwagen Seat Ibiza vollelektrisch fahren.

Zunächst sollen der Ibiza und der Arona von Seat 2027 mit einem Mild-Hybrid-Antrieb ausgestattet werden und der Leon im Jahr 2028 einen Vollhybrid-Antriebsstrang erhalten. Auf die Frage nach einem möglichen nur mit Strom betriebenen Ibiza sagte Marketingchef Sven Schuwirth im Gespräch mit AutoExpress: „Auf jeden Fall. Als Name wird er unabhängig von der Technologie weiterbestehen – egal, ob es sich um Vollverbrennung, elektrifizierte Verbrennung oder Vollelektrik handelt.“

Sollte der Ibiza tatsächlich zum Elektroauto werden, wird das noch dauern: Laut Schuwirth ist dies frühestens 2029 eine Option. Aktuell sei das „aus technologischer Sicht einfach nicht bezahlbar. Wir müssen die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher berücksichtigen, die unserer Beobachtung nach zurückgeht bei den E-Auto-Verkäufen“.

Bis dahin wird die spanische Volkswagen-Tochter zum Erreichen ihrer CO2-Vorgaben auf teilelektrische Modelle setzen. „Wir müssen unsere CO2-Ziele erreichen und die Wünsche unserer Kunden erfüllen – deshalb intensivieren wir unsere Bemühungen im Bereich der Elektrifizierung“, erklärte Schuwirth. „Ein Vollhybrid neben einem Plug-in-Hybrid ist der Schlüssel zur Marktdurchdringung.“

Bei Cupra geht derweil der Ausbau der Elektroauto-Palette weiter. Verfügbar sind aktuell der Kompaktwagen Born sowie der SUV-Crossover Tavascan. Als Nächstes kommt 2026 mit dem Raval ein sportlicher Elektro-Kleinwagen. Am oberen Ende der Modellpalette plant Cupra den vor wenigen Wochen angekündigten futuristischen Crossover Tindaya, der in einigen Jahren auf den Markt kommen soll.

Grundsätzlich positioniert sich Seat klar als Einstiegsmarke im Konzern mit Preisen bis etwa 30.000 Euro, so Schuwirth bereits vor einigen Tagen. Die Marke richte sich vor allem an junge Familien mit kleineren Budgets, hinzu kämen ältere Kunden mit stabilem Einkommen. Cupra dagegen verstehe sich als Marke „für Junge und Junggebliebene, für Menschen, die sagen, dass sie nicht das gleiche Auto fahren wollen wie ihre Mutter oder ihr Vater. Und ich glaube, das Rebellische an der Marke ist eine Riesenchance für Cupra“.