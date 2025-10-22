Chipmangel bedroht europäische Autoindustrie, VDA und ACEA fordern schnelle Lösung

Die europäische Automobilbranche steht vor erheblichen Herausforderungen: Der Autoherstellerverband European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) warnt vor möglichen massiven Produktionsausfällen, sollte die aktuelle Lieferunterbrechung von Nexperia-Chips nicht umgehend gelöst werden.
Vor wenigen Tagen informierte der Halbleiterhersteller Nexperia Autobauer und Zulieferer darüber, dass das Unternehmen die Lieferung seiner Chips nicht mehr vollständig garantieren könne. Die Niederländer sind ein bedeutender globaler Lieferant von Halbleitern, die unter anderem in den elektronischen Steuergeräten moderner Fahrzeuge eingesetzt werden. Diese Chips sind essenziell für die Produktion vieler Fahrzeugkomponenten. Ohne sie können europäische Zulieferer ihre Teile nicht fertigen, was unmittelbar die gesamte Fahrzeugproduktion bedroht.
Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die bisher von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie.
Laut ACEA sind zwar andere Anbieter ähnlicher Chips auf dem Markt verfügbar, doch würde die Zulassung neuer Lieferanten und der Aufbau entsprechender Produktionskapazitäten mehrere Monate in Anspruch nehmen. Die aktuellen Lagerbestände von Nexperia-Chips reichen nach Einschätzung der Branche hingegen nur für wenige Wochen.
„Wir befinden uns in einer alarmierenden Situation“
„Die Automobilhersteller haben in den letzten Jahren Maßnahmen zur Diversifizierung der Lieferketten ergriffen, aber ein Restrisiko bleibt bestehen“, erklärt ACEA-Generaldirektorin Sigrid de Vries. Sie betont: „Wir befinden uns plötzlich in einer alarmierenden Situation. Wir brauchen wirklich schnelle und pragmatische Lösungen von allen beteiligten Ländern.“
Auch die Präsidentin des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, äußert sich besorgt: „Die Situation könnte schon in naher Zukunft zu erheblichen Produktionseinschränkungen, gegebenenfalls sogar zu Produktionsstopps führen, falls die Lieferunterbrechung von Nexperia-Chips nicht kurzfristig behoben werden kann.“
Der VDA steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit den betroffenen Unternehmen, der Industrie, der Bundesregierung und der EU-Kommission. Ziel sei es, rasch tragfähige Lösungen zu finden, um die Versorgungssicherheit kurzfristig wiederherzustellen.
Elektroautos sind noch stärker auf Halbleiter als herkömmliche Verbrenner angewiesen. Dies liegt hauptsächlich an der komplexen Leistungselektronik, die für den Antrieb, das Laden und andere elektronische Systeme im E-Auto notwendig ist. Entsprechend stark könnte nun die Stromer-Produktion von der Halbleiter-Krise um Nexperia getroffen werden.
Kommentare
Future meint
Für die Kunden ändert sich ja nichts. Dann nimmt man halt einen Neuwagen, der nicht in Europa produziert wurde, denn die sind von dem Chipmangel nicht betroffen.
lol meint
würde nicht schaden, wenn weniger Autos gebaut werden … gibt schon genug, unendliche Blechlawienen auf den Autobahnen, unendlich viel Blech auf den Straßen in den Städten, die meisten stehen nur rum und trotzdem fahren noch so viele
wir sollten uns langsam dran gewöhnen, dass das Volumen runter geht
China geht in vielen Dingen viel entschlossener voran und die Taktik geht ganz gut auf, in China dürfen wir bald bestenfalls noch das Logo aufs Auto kleben
Future meint
Eine Zulassungslotterie wie in China ist ein sehr gutes Instrument, um die Zulassungen zu beschränken. Jede Stadt könnte dann selber entscheiden, wieviele man davon im Jahr haben will. Elektoautos könnten dabei natürlich bevorzugt werden, so wie es China sehr erfolgreich macht.
lol meint
Wenn ein Hersteller hustet so ein Aufschrei, ja warum verlässt man sich dann auf einen Lieferanten?
Als ob sie ein Anricht darauf hätten, dass der Lieferant liefern kann. So viel man braucht und besten noch zu dem Preis den man gern hätte.
Shino2 meint
Was ist denn mit Firma Bosch?
Die haben doch in Deutschland eine Chipfabrik aufgebaut.
Sind die Chips ungeeignet für Kfz?
eBikerin meint
Bosch hat sogar mehrere Chipfabriken in Deutschland. Und die fertigen auch für die sog. Automotive Branche. Nur sind die eben auch ausgelastet, darum baut Bosch ja auch mit Partnern eine weitere Fabrik. Die soll aber erst 2027 fertig sein.
Peter meint
Nicht jeder Chip ist für alle Anwendungen geeignet. Chip ist nicht gleich Chip.
Effendie meint
Wir lernen nichts. Haben Manager die nur den schnellen Euro sehen und Verbraucher den meisten egal ist wo produziert wird. Ich frage vorher wo es produziert wird. Und dann entscheide ich was gekauft wird.
eBikerin meint
„ch frage vorher wo es produziert wird. Und dann entscheide ich was gekauft wird.“
Dann wirst du es aber ziemlich schwer haben irgendwas elektrisches zu kaufen.
Future meint
Wir lernen immer dazu. Beispielsweise können wir von Tesla lernen. Die waren 2021 von der Chipkrise viel weniger betroffen als andere Autobauer. Warum? Anstatt auf bestimmte Chips zu warten, wurde die Software so umgeschrieben, dass sie mit leicht verfügbaren Chips funktioniert. (Quelle: Supply Chain Dive)
tutnichtszursache meint
Ein wichtiger Aspekt fehlt. Die Niederländer habe die Kontrolle auf Grund vom Druck der USA übernommen. Das muss man sich mal kurz durch den Kopf gehen lassen: Die USA lassen im Handelkrieg mit China durch die Niederlande eine chinesische Firma enteignen.
Als denkender Bürger kann man sich nur wundern. Die Pandemie ist nun fast drei Jahre zu Ende, der Drohnenkrieg ist im vierten Jahr – und was macht Europa, hat man sich unabhängig gemacht von West oder Ost, ist man erwachsen geworden? Wo ist eine unabhänges Europa, wo ist eine unabhängie europäische Chipindustrie oder wo ist eine unabhängie europäische Pharmaindunstrie – anscheinend nirgends. Man sieht den Zustand an Deutschland, wo man sich nach 3,5 Jahren Drohnenkrieg noch nicht einmal damit befasst hat, wer Drohnen im Zweifel im ganzen Bundesgebiet abschießen darf…
Mäx meint
Man sieht ja was passiert, wenn Politiker mal versuchen etwas weiter zu blicken.
Zitat: „Schlechtester Wirtschaftsminister aller Zeiten“
Dann schreien alle gleich Planwirtschaft nur um bei der nächsten Krise zu schreien, warum man sich so abhängig gemacht hat.
Oder um direkt vorne weg zu sagen, man macht sich doch abhängig von China mit dem ganzen Elektrokrams.
Lasst uns lieber beim Öl bleiben…weil das kommt ja vom netten Tankwart um die Ecke…
Andi EE meint
@tutnichtszursache
„Die USA lassen im Handelkrieg mit China durch die Niederlande eine chinesische Firma enteignen.“
So ist es ja nicht wie du es schreibst. Nexperia gehört chinesischen Eignern und ist angeblich stark mit dem chinesischen Staat verbunden. Deshalb hat Trump die Anordnung auf ein Einfuhrverbot für diese Chips in die USA erlassen. Das ist schon Monate zurückliegend. Haben die Zulieferer wie Bosch und Co. gewusst, die diese Chips verbauen.
Das wiederum hat die holländische Regierung veranlasst (ziemlich altes Gesetz), dass der niederländische Staat dann eingreifen dürfe und die Führung dieser Firma auszuwechseln / quasi auf eigenem Territorium zu besetzen (damit das in Zukunft wieder mit dem Export in die USA klappen möge). Was wiederum dem Chinesischen Eigner logischerweise nicht passte und er sämtliche Exporte von Chips nach Europa blockiert hat (die Produktion ist offensichtlich in China).
Die holländische Regierung hat die Führung ausgetauscht, weil sie Einfuhrverbote in die USA umgehen wollten. Die USA können ja keine Firma in Holland enteignen.
Eigentlich wären von dem Problem nur die Fahrzeuge betroffen gewesen, die entweder in den US-Werken hergestellt oder dorthin exportiert worden wären. Jetzt ist es aber so, dass aus China für alle Fahrzeuge die Chips nicht geliefert werden, weil man sich mit dem rigiden holländischen Vorgehen (durch die europäischen Autobauer und Zulieferer initiiert) von chinesischer Seite nicht abfinden will.
David meint
Da der Welthandel in viele Fürstentümer zerfällt, wird alles teurer. Denn was soll schon die Alternative sein? Man wird einen eigenen Hersteller in Europa aufbauen müssen. Wie im kalten Krieg gibt es jetzt wieder echte Feinde: die USA und China. Insofern wäre es schlau von Europa, sich im Nach-Putin-Zeitalter Russland wieder anzunähern.
Und die Verbraucher müssen lernen, Produkte aus den USA und China zu meiden. Besonders, wenn es keine Alltagsprodukte sind, sondern größere Anschaffungen wie Fahrzeuge sollte man da europäisch wählen. Da muss die EU noch Leitplanken setzen. Denn viele Leute haben kein Gewissen.
Future meint
Die USA ist also ein echter Feind? Soso, aber gleichzeitig beschützt er uns vor dem anderen Feind, der in deinem Text bewusst weggelassen wurde, und das ist Russland. Der wird immer so verniedlicht in Deutschland – seit Jahrzehnten schon.
OmaPlüsch meint
jammer, jammer, wimmer, wimmer…
Ach ja, die Flottenziele und Strafen stehen an…
Da kommt das ja gerade recht.
eBikerin meint
Artikel gelesen und verstanden?