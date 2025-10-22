Toyota verkauft 716.990 elektrifizierte-Fahrzeuge in Europa im Q3 2025 (+5 %)

Toyota bleibt im dritten Quartal 2025 auf Wachstumskurs: In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichneten die Japaner in Europa einen Rekordabsatz von 930.452 Fahrzeugen, was einem Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Mit einem Marktanteil von 7,3 Prozent behaupte man die Position als zweitstärkste Automobilmarke in Europa, unterstreicht der Konzern.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber war der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge: 716.990 Fahrzeuge entsprechen einer Steigerung von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Modelle machen derzeit 77 Prozent des gesamten Absatzmixes aus.

Hybrid-Modelle stellen weiterhin den größten Anteil am Gesamtabsatz. Gleichzeitig verzeichneten batterieelektrische Fahrzeuge ein Absatzplus von 41 Prozent. Noch stärker entwickelte sich das Volumen der Plug-in-Hybride, das mit einem Wachstum von 209 Prozent einen Nachfrageboom erlebte.

„Wir sind mit unserem Absatzergebnis in einem stark umkämpften Markt sehr zufrieden. Es spiegelt die anhaltend starke Kundennachfrage nach der vielfältigen Produktpalette von Toyota und Lexus wider, die den vielfältigen Bedürfnissen der europäischen Region gerecht wird. Unser kontinuierliches Wachstum wird durch unsere Multi-Path-Strategie, die Produktattraktivität und die hervorragende Unterstützung durch unsere Handelspartner vorangetrieben“, so Till Conrad, Executive Vice President Sales bei Toyota Motor Europe.

Marken- und Modellperformance

Die Marke Toyota verzeichnete mit 865.401 verkauften Fahrzeugen einen neuen Rekord und behauptete ihre Position als zweitstärkste Marke in Europa. Besonders erfolgreich war der Yaris Cross, der mit einem Marktanteil von elf Prozent das B-SUV-Segment dominierte. Weitere volumenstarke Modelle waren die Yaris- und Corolla-Familie, der Toyota C-HR, der RAV4 sowie der Aygo X.

Der Anteil elektrifizierter Toyota-Fahrzeuge stieg auf 76 Prozent, mit einem Volumenwachstum von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Absatz batterieelektrischer Modelle stieg um 46 Prozent auf 39.098 Fahrzeuge, während Plug-in-Hybride mit 67.691 Einheiten ein Wachstum von 292 Prozent verzeichneten – insbesondere durch die starke Nachfrage nach dem neuen C-HR Plug-in-Hybrid.

Toyota Professional setzte mit 117.410 verkauften Fahrzeugen ebenfalls einen neuen Rekord und steigerte den Absatz um 21 Prozent. Der Hilux trug mit 36.652 Einheiten maßgeblich zum Wachstum bei. Auch die Proace-Familie verzeichnete ein Absatzplus von 21 Prozent, laut Toyota insbesondere mit Wachstum bei den batterieelektrischen Varianten.

Lexus wächst weiter in Europa

Die Premiummarke Lexus erzielte mit 65.051 verkauften Fahrzeugen einen Allzeitrekord und steigerte den Absatz um zwei Prozent. Der Anteil elektrifizierter Modelle stieg um sieben Prozent, mit einem komplett elektrifizierten Absatzmix in Westeuropa und 94 Prozent in der gesamten Region.

Besonders gefragt waren dem Konzern zufolge der neue LBX Hybrid (+31 %) sowie der NX, erhältlich als Plug-in-Hybrid und Hybrid.