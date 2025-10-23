Kia-Chef: „Wir haben die beste Elektroauto-Produktpalette der Welt“

Kia will seine Produktion von Elektroautos in und für Europa deutlich ausbauen. Die Südkoreaner sehen weiter großes Potenzial in dem Markt. Angesichts ihrer umfangreichen Investitionen in die E-Mobilität ist die Marke kein Unterstützer der von einigen geforderten Lockerung der EU-Emissionsgesetze.
„Wir stehen vor einer Lawine von Elektroautos, und wenn wir plötzlich die Einführung von Elektrofahrzeugen stoppen müssten, würde uns das ein Vermögen kosten“, erklärte Europa-CEO Marc Hedrich gegenüber Automotive News Europe.
Die EU hat beschlossen, dass ab 2035 keine Neuwagen mit fossilem Verbrennerantrieb mehr zugelassen werden sollen. Dagegen gibt es zunehmend Widerstand, vor allem auch von deutschen Autoherstellern und Politikern. Auch die hiesigen Autohersteller setzen seit einiger Zeit verstärkt auf Vollstromer, würden aber gerne noch länger parallel Verbrenner anbieten. Kia hat sich ebenfalls noch nicht von traditionellen Antrieben verabschiedet, forciert aber sein E-Auto-Angebot konsequent.
Im Fokus steht bei den Südkoreanern der Ausbau der Palette an modernen Modellen der Elektroauto-Submarke „EV“. In Europa brachte Kia 2022 das Mittelklasse-Fließheckmodell EV6 auf den Markt, gefolgt vom großen SUV EV9 und dem kompakten SUV EV3 im letzten Jahr. Diesen September kam der als Limousine und Schrägheck erhältliche EV4 hinzu. Noch vor Jahresende sollen die ersten Exemplare des Mittelklasse-SUV EV5 aus Südkorea in Europa eintreffen. Im nächsten Jahr soll dann das in der Slowakei gebaute kleine SUV EV2 die Modellpalette vervollständigen.
Ein Elektroauto zum Preis zwischen 20.000 und 25.000 Euro ist derzeit kein Thema. Solche Fahrzeuge würden immer mit Kompromissen einhergehen, die für Kia nicht infrage kämen, heißt es. Trotzdem glaubt man: „Wir haben die beste E-Fahrzeug-Produktpalette der Welt“, so Kia-CEO Ho Sung Song. „Seit dem EV6 verwenden wir spezielle Architekturen für Elektrofahrzeuge, und das zahlt sich aus.“
Neben vollelektrischen Pkw treibt Kia eine neue Familie an kompakten Nutzfahrzeugen mit reinem Batterieantrieb voran.
Kommentare
ChriBri meint
KIA macht zur Zeit vieles richtig, die größere Konzernschwester Hyundai hängt dagegen hinterher. Klar, der Ruf nach 800V baureihenübergreifend ist verständlich, aber die 400V sind zumindest – was man hört – recht zuverlässig mit langem Plateau ausgerichtet… spielt wahrscheinlich für die meisten Nutzer nicht die größte Rolle, die guten Absatzzahlen des EV3 europaweit sprechen für sich.
MrBlueEyes meint
Also an Selbstbewusstsein mangelt es KIA zumindest nicht :)
Aber was ein wichtiges Kriterium bei KIA und Hyundai ist, sind die 7 Jahre Garantie auf das ganze Auto… das ist für Privatkäufer beruhigend… die ersten 7 Jahre zumindest ohne Stress und geringes Kostenrisiko…
Bei VW oder BMW muss man sich verlängerte Garantien teuer zusätzlich erkaufen…
TomTom meint
Die 7 Jahre Herstellergarantie erkauft man sich mit dem Service-Zwang.
Und es spielt auch keine Rolle das man nur noch einmal alle 2 Jahre 30000km gehen muss – die Kosten sind höher als wie zu der nicht allzu entfernten Zeit wo es noch 1 Jahr oder 15000km waren.
1.+2. Service waren zusammengerechnet billiger als was jetzt für einen fällig wird.
Man sollte den Typen so schnell wie möglich an den Boden binden, nicht das er noch abhebt…
Wenn die mit dem Design so weiter machen werden die Verkaufszahlen in Europa wohl einbrechen.
Der Faktor „naja, sieht nicht schön aus aber ist kostengünstig und daher kaufe ich“ ist weg.
In der Schweiz kostet der EV4 Fastback GTline 54000 Franken – der Stinger (den es hier nur mit dem grossen V6 und in Vollausstattung gab) hat 60000 gekostet.
Wenn das die Leute realisieren kann ihnen die Gier aber mal ganz schnell auf die Füsse fallen…
Andre meint
@TomTom,
Es macht doch keinen Sinn, sie alten Inspektionsrechnungen mit heutigen Zuständen zu vergleichen. Gehe zum Händler und lasse dir aktuelle Kostenvoranschläge geben. Überraschung: E-Autos sind doch günstiger bei Wartung…
Mein Kia EV6 kostet mich für jede Inspektion 350,-, alle 2 Jahre oder 30 tkm.
Mach das mal mit einem Verbrenner heute.
hu.ms meint
„Wir haben die beste Elektroauto-Produktpalette der Welt“
Aber eben nicht in der preisklasse 25k bis 35K !
paule meint
Weil sie nicht in der Not sind und die Autos zum halben Preis verramschen müssen.
Stromspender meint
Der Straßenpreis des Kia EV3 Air mit der 58er-Traktionsbatterie liegt inkl. Überführung bei ca. 27.100 €. Selbst mit der Earth-Ausstattung bleibt man mit rund 29.300 € unter der 30.000er-Marke. Und für 33.900 € gibt’s dann auch den großen Akku in der Earth-Ausstattung.
Den EV4 bekommst du ab 31.700 € und selbst der EV6 bleibt mit der kleinen Batterie deutlich unter 35K (34.130 €).