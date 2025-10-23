Mercedes: DUH bestätigt Effizienz des neuen CLA, schweigt aber

Mercedes-Benz bewirbt den jüngsten CLA auf der neuen, vorrangig für Elektroautos entwickelten MMA (Mercedes Modular Architecture) als besonders effizient. Das hat auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Tests bestätigt. Groß bekannt machen möchte man das offenbar nicht.
Der CLA soll als Elektroauto nach dem offiziellen europäischen Fahrzyklus WLTP ab 12,2 kWh/100 km verbrauchen. Axel Friedrich, einst Abteilungsleiter im Umweltbundesamt, hat für die DUH das neue E-Auto getestet. CEO Ola Källenius soll sich angesichts interner Bedenken extra dafür eingesetzt haben, dass das möglich wird.
Das Manager Magazin berichtet: „Friedrich fuhr an drei Tagen Kilometer um Kilometer. Mit dem Ergebnis, dass der CLA auf einen Wert von 12,22 kam. Der Wagen hielt sein Versprechen. Das Ergebnis auf der Straße entsprach – was wirklich selten ist – den Laborwerten des Herstellers.“
DUH-Chef Jürgen Resch soll Friedrich anschließend darum gebeten haben, noch verschiedenste Varianten der Elektro-Benchmark Tesla zu überprüfen. „Der testete auch Modelle des Model 3; doch der CLA blieb das sparsamste Modell“, heißt es. Friedrich soll vom CLA „geschwärmt haben“. Der Mercedes sei das beste E-Auto, das er bisher gefahren habe.
DUH will Mercedes nicht beim Marketing helfen
Die DUH hat das für Mercedes positive Ergebnis nicht veröffentlicht. Der Autohersteller selbst blieb ebenfalls stumm. Resch sagt dem Manager Magazin zufolge, ihm habe der Gedanke missfallen, dass Mercedes mit dem Messergebnis unter dem Label Deutsche Umwelthilfe womöglich werben könnte. Und er wisse auch nicht, ob der bereitgestellte CLA wirklich ein Serienmodell sei oder doch eine für die Tests verbesserte Version. Mercedes soll die Bedenken zurückgewiesen haben, der getestete CLA sei ein Serienfahrzeug gewesen.
Die hohe Effizienz des CLA geht laut Mercedes auf den Technologieträger Vision EQXX zurück. Dessen Innovationen würden nun in die Serienproduktion überführt. Zur Premiere des ersten Elektro-CLA sagte CEO Källenius: „Dieses Auto ist dem Wettbewerb in jedem Bereich voraus: Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Verbrauch, Komfort und Intelligenz. Der CLA untermauert unseren Führungsanspruch bei Elektromobilität und Fahrzeugsoftware.“
Der neue CLA startete in zwei höherpreisigen Ausführungen mit bis zu 792 Kilometern Reichweite pro Ladung. Seit Kurzem ist das Basismodell für 49.420,70 Euro mit LFP- statt NMC-Batterie und 541 E-Kilometern pro Ladung verfügbar. Weitere Versionen sollen kommen, darunter im Kombiformat und besonders sportliche der Mercedes-Tochter AMG.
Kommentare
Tim Leiser meint
Ich stelle mir gerade ein paar Kommentare vor, wenn da anstelle von Mercedes CLA Tesla Model 3 stehen würde…
eBikerin meint
Oder noch schlimmer: VW
MrBlueEyes meint
Das Schöne bei Elektroautos ist, mit ein paar halbwegs plausiblen Annahmen für die Effizienz des Antriebs und die Leistung der Nebenaggregate lässt sich aus Gewicht, Cw-Wert und Stirnfläche und Rollwiderstand der Reifen recht easy eine Tabelle erstellen, die einem sehr gute Abschätzungen über den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben… Mathe und Physik sei Dank… beim Verbrenner ging das viel weniger gut bis gar nicht, weil wir die Effizienz bzw. den Wirkungsgrad des jeweiligen Verbrenners nicht kennen und dieser sich dann auch noch bei verschiedenen Drehzahlen ändert…
Bei BEV geht diese Berechnung wunderbar… damit lässt sich vorher schon sehr gut abschätzen, wie weit man mit einem bestimmten Fahrzeug bei einer bestimmten konstanten Geschwindigkeit kommt…
Das lernt die DUH wohl auch gerade…
ID.alist meint
Die Deutsche Umwelthilfe freut sich angeblich nicht darüber, dass ein Deutscher OEM einen besonders effizienten BEV produziert?
eBikerin meint
Die haben ne Klage gegen MB und BMW laufen – die nix wird.
MrGreenEyes meint
Nur nicht zu viel Loben… Schwäbische Mentalität eben. Der Mercedes ist das Beste im Segment unter 3er/GLC Klasse. Mit Kombi, Limo, 7 Sitzer (GLB) und SUV (GLA) ein starkes LineUp. BMW dürfte mit dem iX3 Bench bei den größeren SUVs sein. VW und andere dürften daran zu Knabbern haben, das ab 45k aufwärts die Karten neu gemischt sind und faktisch gezwungen werden günstigere Fahrzeuge zu verkaufen. Und man kann sagen, Mercedes baut bessere E-Autos als verbrenner im Einstieg… wenn das so weiter geht, brauchen wir kein Verbrennerverbot.
eBikerin meint
Tja da scheint die DUH wohl noch etwas angefressen zu sein, dass ihre Klage von 2021 angewiesen wurde und sie erst jetzt in Revision gehen dürfen (die auch nix bringt logischerweise)