Mercedes: DUH bestätigt Effizienz des neuen CLA, schweigt aber

Mercedes-Benz bewirbt den jüngsten CLA auf der neuen, vorrangig für Elektroautos entwickelten MMA (Mercedes Modular Architecture) als besonders effizient. Das hat auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Tests bestätigt. Groß bekannt machen möchte man das offenbar nicht.

Der CLA soll als Elektroauto nach dem offiziellen europäischen Fahrzyklus WLTP ab 12,2 kWh/100 km verbrauchen. Axel Friedrich, einst Abteilungsleiter im Umweltbundesamt, hat für die DUH das neue E-Auto getestet. CEO Ola Källenius soll sich angesichts interner Bedenken extra dafür eingesetzt haben, dass das möglich wird.

Das Manager Magazin berichtet: „Friedrich fuhr an drei Tagen Kilometer um Kilometer. Mit dem Ergebnis, dass der CLA auf einen Wert von 12,22 kam. Der Wagen hielt sein Versprechen. Das Ergebnis auf der Straße entsprach – was wirklich selten ist – den Laborwerten des Herstellers.“

DUH-Chef Jürgen Resch soll Friedrich anschließend darum gebeten haben, noch verschiedenste Varianten der Elektro-Benchmark Tesla zu überprüfen. „Der testete auch Modelle des Model 3; doch der CLA blieb das sparsamste Modell“, heißt es. Friedrich soll vom CLA „geschwärmt haben“. Der Mercedes sei das beste E-Auto, das er bisher gefahren habe.

DUH will Mercedes nicht beim Marketing helfen

Die DUH hat das für Mercedes positive Ergebnis nicht veröffentlicht. Der Autohersteller selbst blieb ebenfalls stumm. Resch sagt dem Manager Magazin zufolge, ihm habe der Gedanke missfallen, dass Mercedes mit dem Messergebnis unter dem Label Deutsche Umwelthilfe womöglich werben könnte. Und er wisse auch nicht, ob der bereitgestellte CLA wirklich ein Serienmodell sei oder doch eine für die Tests verbesserte Version. Mercedes soll die Bedenken zurückgewiesen haben, der getestete CLA sei ein Serienfahrzeug gewesen.

Die hohe Effizienz des CLA geht laut Mercedes auf den Technologieträger Vision EQXX zurück. Dessen Innovationen würden nun in die Serienproduktion überführt. Zur Premiere des ersten Elektro-CLA sagte CEO Källenius: „Dieses Auto ist dem Wettbewerb in jedem Bereich voraus: Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Verbrauch, Komfort und Intelligenz. Der CLA untermauert unseren Führungsanspruch bei Elektromobilität und Fahrzeugsoftware.“

Der neue CLA startete in zwei höherpreisigen Ausführungen mit bis zu 792 Kilometern Reichweite pro Ladung. Seit Kurzem ist das Basismodell für 49.420,70 Euro mit LFP- statt NMC-Batterie und 541 E-Kilometern pro Ladung verfügbar. Weitere Versionen sollen kommen, darunter im Kombiformat und besonders sportliche der Mercedes-Tochter AMG.