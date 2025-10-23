SPD-Vizekanzler Klingbeil zeigt sich im Kurs für Autobranche einig mit Merz

SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil hat sich mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in zentralen Punkten zur Zukunft der Automobilindustrie einig gezeigt. Bei einem Bürgergespräch in Brandenburg an der Havel sprach Klingbeil von den Herausforderungen der Branche.
„Wir haben riesige Probleme in der Automobilindustrie. Da müssen wir was tun“, erklärte Klingbeil. Er betonte zugleich: „Die Zukunft der Automobilindustrie ist elektrisch.“ Die Klimaziele müssten ernst genommen werden, doch solle es mehr Spielraum geben. „Da wollen wir bis 2035 und auch darüber hinaus mehr Flexibilität ermöglichen“, sagte Klingbeil. „Mit dem Kanzler bin ich mir einig, dass wir diesen Weg gehen wollen.“
Die deutsche Autoindustrie steht unter Druck: Absatzprobleme, wachsende Konkurrenz aus China und der schwierige Wandel zur Elektromobilität setzen sie zunehmend unter Stress. Hinzu kommen EU-Klimaschutzvorgaben und Handelszölle in den USA, die den Export zusätzlich belasten.
Laut EU-Plänen sollen ab 2035 keine Neuwagen mit fossil betriebenem Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Während Kanzler Merz das geplante Verbot kippen möchte, hält die SPD grundsätzlich daran fest – allerdings mit der Forderung nach flexibleren Übergängen. Klingbeil unterstrich: „Ich möchte, dass wir den Weg mit der deutschen Automobilindustrie gehen.“
Ein jüngster Autogipfel brachte die Einigung, dass die Bundesregierung neue Kaufanreize für Elektroautos schaffen will – gezielt für einkommensschwächere Haushalte. Die Industrie fordert schon länger Ausnahmen beim sogenannten Verbrenner-Aus, um den Übergang sozialverträglicher zu gestalten.
Kommentare
Elvenpath meint
„Da wollen wir bis 2035 und auch darüber hinaus mehr Flexibilität ermöglichen“
Eigentlich will er sagen:
„Da wollen wir bis 2035 und auch darüber hinaus mehr CO2-Ausstoß ermöglichen“
Mäx meint
Also China hat gerade die neue Roadmap gezeigt, paar Eckpunkte:
. In 2035 100% Hybrid wenn Verbrenner
. In 2040 ca. 33% HEV, PHEV, EREV
. In 2040 NEV (BEV, PHEV, EREV) Marktanteil 85%, BEV 80% davon
> 68% BEV Marktanteil
. 2028 Peak CO2 beim Verkehr, 2040 60% Reduktion gegenüber 2028
Also auch in China werden reine Verbrenner verschwinden, Mildhybrid bzw. Vollhybrid ist das Mindeste. 33% Marktanteil teilt sich dann auf PHEV, HEV und EREV auf.
Es bringt also nichts auf reine Verbrenner zu setzen. Die Regelungen müssen weiter verschärft werden (Flottengrenzwert) damit entsprechende Entwicklungen auch angestoßen werden, wie sie auf dem größten Einzelmarkt der Welt stattfinden.
eBikerin meint
„ie Regelungen müssen weiter verschärft werden (Flottengrenzwert) damit entsprechende Entwicklungen auch angestoßen werden, wie sie auf dem größten Einzelmarkt der Welt stattfinden.“
Die Regelungen sind hier aber schon viel schärfer als auf dem größten Einzelmarkt – wie du ja selber schreibst. Also was genau forderst du eigentlich?