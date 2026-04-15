CAM: Mercedes innovationsstärkster Premium-Automobilhersteller 2026

Die deutschen Premiumautohersteller sehen sich einem immer intensiveren Wettbewerb mit chinesischen Premiummarken konfrontiert. Insbesondere im Heimatmarkt profitieren chinesische Anbieter zunehmend von ihrer hohen Innovationskraft, gleichen dadurch eine fehlende Markenhistorie aus und erringen immer höhere Marktanteile.

Die deutschen Premiummarken stemmen sich jedoch gegen die wachsende Innovationskraft aus China. Mercedes-Benz kann sich in einer Studie als innovationsstärkste Premiummarke 2026 behaupten, wenngleich Xpeng aus China mit nur wenigen Indexpunkten Abstand folgt. BMW kommt auf den dritten Rang, vor Lokalrivale Audi. Unter den innovationsstärksten zehn Premiummarken stammen aktuell bereits sechs aus China. Von BMW kommt mit dem iX3 das innovationsstärkste Modell 2026.

Das sind zentrale Ergebnisse der AutomotiveInnovations-Studie auf Basis von gut 860 Innovationen des Jahres 2025/2026, darunter knapp 360 Serien-Innovationen von 36 Automobilgruppen mit 50 Premiummarken. Erstellt wurde die Auswertung vom deutschen Center of Automotive Management (CAM).

Aufstieg chinesischer Marken mit Premiumanspruch

Die chinesischen Marken haben sich viele Jahre in Bezug auf die Marktpositionierung auf das Volumensegment und technologisch auf den Elektroantrieb fokussiert. Dies hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. China-Marken stellen sich technologisch breiter auf und erweitern mit Innovationen ihr Technologiespektrum in den Bereichen Connectivity, Interfaces sowie ADAS und autonomes Fahren, so das CAM. Mit Marken wie Zeekr (Geely-Konzern), Yangwang (BYD), Wey (Great Wall), Maextro (JAC, HIMA-Allianz), Xpeng oder Nio greifen sie insbesondere die deutschen Premiumhersteller an und erringen – auch durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis – große Marktanteile im chinesischen Premiumsegment.

Der Langzeitvergleich der Innovationsstärke von Premiumautomarken nach Ländern zeigt die umbruchartige Verschiebung: Während noch bis Ende der 2010er-Jahre die deutschen Premiumhersteller mit rund 60 Prozent der weltweiten Innovationsstärke den Premiumbereich dominierten, ging dieser Anteil in Folgezeit stark zurück. Umgekehrt steigt die Innovationsstärke chinesischer Premiumhersteller von niedrigen zweistelligen Anteilen auf fast die Hälfte der weltweiten Innovationsstärke bis Mitte der 2020er-Jahre an. Im Jahr 2025 können die deutschen Premiumhersteller ihren Innovationsanteil erstmals wieder signifikant auf 46 Prozent steigern, während vor allem US-amerikanische Premiummarken an Bedeutung verlieren.

Die deutschen Premiumhersteller behaupten sich – trotz massiv sinkender Marktanteile in China – gegen den Innovationswettbewerb aus der Volksrepublik. Mercedes-Benz wird erneut innovationsstärkste Premiummarke mit 134 Indexpunkten, knapp vor Xpeng (128 Indexpunkte) und BMW mit 111 Indexpunkten. Die Innovations-Indexpunkte bilden die quantitative und qualitative Bewertung der Innovationen einer Marke ab. So kann etwa Mercedes-Benz dem CAM zufolge aktuell 51 Serien-Innovationen für sich verbuchen, von denen knapp 50 Prozent besonders hoch bewertete Weltneuheiten sind. Im Schnitt über alle Premiummarken liegt dieser Wert bei nur etwa 25 Prozent.

Mercedes-Benz punktet bei Innovationen etwa mit dem neuen, vorrangig als Elektroauto konzipierten CLA, der den niedrigsten Stromverbrauch, die höchste Segment-Reichweite und die höchsten Ladeleistung in der Mittelklasse hat. Neu und auch im CLA verfügbar ist ein unterstützendes Assistenzsystem, das den Fahrer kooperativ etwa beim Spurhalten hilft und sich nicht bei einem manuellen Eingriff abschaltet. Innovationen von Mercedes stammen laut dem CAM auch aus dem Connectivity-Bereich: In mehreren Baureihen lassen sich nun E-Auto-Ladesäulen vorab reservieren, außerdem kann eine Autobahnvignette digital vom Fahrzeug aus erworben werden.

Der Zweitplatzierte Xpeng hat neben neuen Antrieben wie einem seriellen Hybrid im Van X9 (E-Auto mit Verbrenner als Reichweiten-Verlängerer) mit Top-Werten bei Verbrauch und Reichweite auch einige neue Assistenzsysteme präsentiert. Dazu zählen etwa ein teilautonomer Wendeassistent und eine automatische Notlenkung bei plötzlich auftretenden Hindernissen, wenn das Auto im teilautonomen Modus (Level 2+) bewegt wird.

„Innovationen sind häufig Frühindikatoren für grundlegende Wettbewerbsverschiebungen und Zäsuren im Automobilmarkt. Die Steigerung der Innovationskraft von chinesischen Premiummarken zu Beginn der 2020er Jahre war Vorbote für die Eroberungsstrategie des Premiummarktes, die in China bereits in vollem Gange ist und auf die man in Europa vorbereitet sein sollte“, sagt Studienleiter Stefan Bratzel. „Gegen die Erfolgsformel ‚hohe Innovationsstärke und rasante Innovationsgeschwindigkeit bei niedrigen Kosten‘ müssen sich die deutschen Premiumhersteller künftig wappnen. Es stimmt hoffnungsvoll, dass deutsche Premiumhersteller zuletzt wieder an Innovationskraft zulegen.“

BMW iX3 laut CAM innovationsstärkstes Modell 2026

Ein Grund für das gute Abschneiden deutscher Premiummarken sind laut dem CAM einige innovationsstarke Modelle, die besonders viele Neuerungen auf sich vereinigen. So bringt die frisch eingeführte Neue-Klasse-Plattform von BMW direkt das innovationsstärkste Modell 2026 hervor: den jüngsten iX3, die neue Batterie-Version des SUV der gehobenen Mittelklasse. Damit erringt BMW diesen Preis das erste Mal wieder seit über zehn Jahren. Auf dem zweiten Platz folgt die CLA-Baureihe von Mercedes-Benz, auf dem dritten Rang rangiert der Van X9 von Xpeng. Insgesamt kommen fünf der zehn innovationsstärksten Premiummodelle des Jahres aus China.

Von den 48 Serien-Innovationen von BMW im Untersuchungszeitraum 2025/2026 entfallen allein 36 – und damit drei Viertel – auf die Baureihe X3/iX3. „Anhand der Neuerungen wird gut sichtbar, dass sich BMW mit der neuen Plattform breit aufstellt und alle relevanten Technologiefelder von (Elektro-)Antrieb über Assistenzsysteme bis hin zu Connectivity und Interfaces abdeckt“, so Bratzel.

Hoch bewertete Innovationen sind etwa der BMW Intelligent Personal Assistant, der permanent die Vorlieben und Wünsche des Fahrers antizipiert und proaktiv Vorschläge macht, auch zu in der aktuellen Fahrsituation hilfreichen Assistenzsystemen. Die Neue Klasse ist eine software-definierte Plattform mit zentralen Steuergeräten, etwa dem von BMW so genannten „Heart of Joy“. Dabei handelt es sich um eine hochintegrierte Steuerungseinheit, die erstmals die vollständige Koordination von Antrieb, Bremsen, Lenkung, Fahrzeugstabilisierung und Lademanagement übernimmt. Das sorgt für eine optimierte Fahrdynamik und eine verbesserte Effizienz.

Im neuen Mercedes-Benz CLA ist das hauseigene Betriebssystem MB.OS erstmals vollständig integriert. Damit erhält das Fahrzeug den MBUX Virtual Assistant, der unter anderem generative Künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um seine Funktionen an den Gemütszustand des Fahrers anzupassen. Das kann dann je nach Stimmung des Fahrers etwa zu kürzeren Aufforderungen und Antworten oder einer fröhlicheren und gesprächigeren Ansprache führen. Außerdem ist es möglich, Funktionen und Routen auf Basis von Routinen des Fahrers vorzuschlagen. Dazu gehören die Reservierung von Parkplätzen oder die Umplanung von Terminen, wenn man sich verspätet.

Beim Xpeng X9 auf dem dritten Rang der innovationsstärksten Modelle handelt es sich um einen luxuriösen Van von 5,32 Metern Länge, der in China bereits verfügbar ist und im Juni 2026 auch in Deutschland auf den Markt kommen soll. Unter den 22 Innovationen dieses Modells stechen dem CAM zufolge besonders die im Van-Segment hohe Reichweite des Elektro-Antriebs (750 km nach chinesischer CLTC-Norm), KI-gesteuerte Leseleuchten und ein ebenfalls per KI optimierter Fahrwerks-Assistent zur Verringerung von Motion Sickness hervor.