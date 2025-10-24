Umweltplakette könnte für E-Autos und Plug-in-Hybride entfallen

Bisher benötigen auch Elektroautos und Plug-in-Hybride eine Umweltplakette, um legal Umweltzonen befahren zu dürfen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Stromer ein E-Kennzeichen tragen. Das Bundesumweltministerium plant nun eine Änderung dieser Regelung. Wie aus einer Auskunft des Ministeriums an die CDU-Abgeordneten Anna Aeikens und Benedikt Büdenbender hervorgeht, sollen Fahrzeuge mit E-Kennzeichen künftig von der Plakettenpflicht ausgenommen werden.

Der Parlamentarische Staatssekretär Carsten Träger teilte den Abgeordneten mit, dass das Ministerium „eine Ausnahme der Fahrzeuge mit E-Kennzeichen von der Plakettenpflicht“ plane und das Rechtsetzungsverfahren „so zügig wie möglich vorantreiben“ werde. Das E-Kennzeichen ist zwar nicht vorgeschrieben, kann aber Vorteile wie kostenfreies Parken oder die Nutzung von Busspuren bieten. Es kann von Besitzern reiner Elektroautos, aber auch von bestimmten Plug-in-Hybriden beantragt werden.

Anna Aeikens argumentierte, dass der Wegfall der Pflicht zur Umweltplakette einen unnötigen Kostenpunkt und bürokratischen Mehraufwand abbaut. „Das entlastet nicht nur neue Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, sondern spart auch hohen Verwaltungsaufwand bei der Ausstellung der Plaketten und ebenso der Ahndung möglicher Ordnungswidrigkeiten in diesem Zusammenhang.“

Benedikt Büdenbender betonte, dass zur Förderung der Elektromobilität nicht nur finanzielle Förderprogramme, sondern auch der Abbau überflüssiger Bürokratie wichtig seien. Beide Abgeordneten hatten sich aktiv für den Wegfall der Plakettenpflicht eingesetzt.

Deutschland verfügt derzeit der Deutschen Presse-Agentur zufolge über 35 Umweltzonen, die teilweise mehrere Städte oder Orte umfassen. Die Einfahrt ist in der Regel nur mit einer grünen Plakette erlaubt – wer ohne in eine Umweltzone fährt, muss mit einem Bußgeld von 80 Euro rechnen. Zum 1. Juli 2025 waren rund 1,8 Millionen Elektroautos und mehr als eine Million Plug-in-Hybride in Deutschland zugelassen. Insgesamt gibt es 49,5 Millionen Pkw im Land.

Die grüne Umweltplakette wird an Fahrzeuge vergeben, die vergleichsweise niedrige Schadstoffwerte aufweisen. Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass „derzeit über 90 Prozent der zugelassenen Autos die Abgasstandards für eine grüne Plakette erfüllen“ und die Umweltzonen damit mit ihren aktuellen Kriterien kaum noch Wirkung entfalten.

Autobesitzer erhalten die Plaketten bei Kfz-Zulassungsbehörden, Abgasuntersuchungsstellen wie TÜV und Dekra oder bei berechtigten Werkstätten. In einigen Städten ist auch ein Online-Antrag möglich. Die Kosten für die Plakette liegen laut ADAC zwischen 5 und 20 Euro.