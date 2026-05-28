Green NCAP: Beliebte Neuwagen im Lebenszyklus-Vergleich

Green NCAP bewertet die Umweltwirkung beliebter Neuwagen in Europa mit einer Lebenszyklusbetrachtung von der Produktion bis zur Entsorgung. Die Organisation verweist darauf, dass Hersteller zwar Daten zu Verbrauch, Reichweite und Ladezeiten veröffentlichen und etwa Elektroautos oft als „zero-emission“ (null Emissionen) bezeichnen, diese Angaben aber selten das ganze Bild zeigten.

Die aktuelle Bewertung (ENG) einiger populärer Modelle berücksichtigt Rohstoffe, Herstellung, Vertrieb, Energieversorgung und direkte Treibhausgasemissionen. Green NCAP bezeichnet Werbung für Elektroautos als „zero emission“ ohne Kontext als irreführend. „Die bloße Verwendung einer Batterie zur Antriebsversorgung eines Motors macht ein Fahrzeug noch nicht automatisch nachhaltig“, so die Tester. Man wolle grundsätzlich bei der Umweltverträglichkeit von Autos für mehr Transparenz sorgen.

Der Kleinwagen Dacia Sandero erhält bei der Green-NCAP-Bewertung 3 Sterne und 59 Prozent. Die getestete Benzinversion TCe 100 zeigt „respektable Effizienz“ im realen Betrieb, liegt bei Treibhausgasen aber hinter Hybrid- und Elektro-Alternativen.

Der Kleinwagen Citroën C3 Hybrid erreicht 3½ Sterne und 62 Prozent. Sein Mildhybridsystem ermöglicht Effizienzgewinne und geringeren Verbrauch, besonders im Stadtverkehr.

Das Mittelklassemodell VW Passat kommt auf 3 Sterne und 52 Prozent. Der getestete 1.5 eTSI erzielt 6,8 von 10 im Clean-Air-Index (Luftreinhaltung), aber nur 3,4 von 10 bei Treibhausgasemissionen.

Der vollelektrische Kleinwagen Renault 5 E-Tech erhält 5 Sterne und 94 Prozent. Er erreichte 9,1 von 10 bei der Luftreinhaltung, 9,3 von 10 bei der Energieeffizienz und 10 von 10 bei den Treibhausgasen.

Der ebenfalls rein batteriebetriebene Kleinwagen Mini Cooper E erreicht 5 Sterne und 95 Prozent. Green NCAP nennt ihn wegen effizientem Antrieb, kompakter Bauweise und 117 g CO2-Äquivalent pro Kilometer eines der am wenigsten belastenden Autos in seiner Bewertung.

Das kleine Elektro-SUV Jeep Avenger Electric erhält 5 Sterne und 96 Prozent. Bei mildem Wetter liegt sein geschätzter Verbrauch bei 16,4 kWh/100 km, im Kältetest bei -7 °C könnte er aber auf 24,8 kWh/100 km steigen.

Die BMW 5er-Reihe in der Oberen Mittelklasse erreicht als getesteter 520i Mildhybrid-Benziner 2½ Sterne und 46 Prozent. Sie erzielt 6,5 von 10 bei der Luftreinheit, aber nur 2,7 von 10 bei Treibhausgasen.

„Im Gegensatz zu herkömmlichen Bewertungen, die sich in erster Linie auf Abgasemissionen konzentrieren, bietet die Nachhaltigkeitsbewertung von Green NCAP den maßgeblichsten und unvoreingenommensten Überblick über die gesamten Umweltauswirkungen eines Fahrzeugs“, sagt Aleksandar Damyanov von der Umweltorganisation. „Faktoren wie Batteriegröße, Fahrzeuggewicht und die Nachhaltigkeit der Energieversorgungsprozesse prägen den Gesamt-Fußabdruck eines Autos.“