Alpine A390 startet bei 67.500 Euro mit der GT-Version

Alpine öffnet die Bestellbücher für die neue A390. Der vollelektrische „Sport Fastback“ kann ab dem 7. November 2025 bestellt werden, die Preise starten bei 67.500 Euro für die A390 GT. Die noch leistungsstärkere und umfangreicher ausgestattete GTS-Version ist ab Anfang 2026 zu Preisen ab 78.000 Euro erhältlich. Die ersten Auslieferungen sind für Anfang des kommenden Jahres geplant.

Die 4615 Millimeter lange A390 ist das zweite Elektroauto-Modell der französischen Sportwagenmarke nach der A290 und vor der zukünftigen elektrischen A110. „Das fünfsitzige sportliche Schrägheckmodell besitzt eine ähnliche Agilität wie die A110 – verbunden mit einer eleganten Silhouette und einem vielseitigen Interieur“, so der Hersteller. Neuland betritt Alpine auch beim Antrieb: Als erstes Modell der Marke verfügt die A390 über Allradantrieb, drei Elektromotoren, das Alpine Active Torque Vectoring (AATV) und eine Architektur, mit der Alpine den Kundenkreis um Familien sowie gewerbliche Nutzer erweitern will.

Produziert wird die A390 in Frankreich. Montiert wird das Modell in der Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, die Motoren werden in Cléon gefertigt und die Batterien in Douai mit in Frankreich und Europa hergestellten Zellen. „Die umfassende Ausstattung, darunter exklusive Michelin-Reifen und ein Devialet-Audiosystem, unterstreicht das französische Savoir-faire des Modells“, heißt es.

Bestellungen für die A390 GT sind ab dem 7. November zunächst für Inhaber des „Alpine A390 Première-Passes“ möglich. Ab dem 21. November werden die Auftragsbücher dann für alle Kunden geöffnet. Die GTS-Version ist ab Anfang 2026 bestellbar.

Alpine A390 GT startet bei 67.500 Euro

Die A390 GT ist ab einem Einführungspreis von 67.500 Euro erhältlich. Die 294 kW/400 PS starke Antriebsvariante verfügt wie die später folgende GTS-Version über drei Elektromotoren: einen Frontmotor mit gewickeltem Rotor und zwei Permanentmagnet-Synchronmotoren hinten, die jeweils einem Rad zugeordnet sind.

„Der Allradantrieb und das von Alpine patentierte System Alpine Active Torque Vectoring (AATV) optimieren die Drehmomentverteilung zwischen den Rädern für ein optimales Fahrerlebnis“, versprechen die Franzosen. Die A390 GT beschleunigt in 4,8 Sekunden von null auf 100 km/h und bietet mit ihrer 89-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 551 Kilometern nach WLTP-Norm.

Im Innenraum sollen Alcantara und Nappaleder, beheizbare, elektrisch verstellbare Sportsitze mit perforiertem Alcantara-Bezug, ein von der Formel 1 inspiriertes Lenkrad und eine individuell anpassbare Beleuchtung ein sportliches Ambiente schaffen. Für Komfort sorgen eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, das Devialet-HiFi-Audiosystem mit 13 Lautsprechern und ein digitales Cockpit mit 12-Zoll-Zentraldisplay im Hochformat, das Zugang zum Alpine Portal System inklusive integrierten Google-Diensten bietet. Wer sich bis Juni 2026 für eine neue A390 entscheidet, erhält fünf Jahre lang monatlich 10 GB Datenvolumen (statt 2 GB danach) für vernetzte Services und Anwendungen.

In Sachen Sicherheit sind diverse Fahrassistenzfunktionen wie ein adaptiver Tempomat, ein Spurhalteassistent, ein automatischer Notbremsassistent, eine 360°-Kamera, eine Müdigkeitserkennung und sechs Airbags an Bord.

Das Elektroauto ist zudem serienmäßig mit einer Wärmepumpe und einem bidirektionalen 11-kW- Ladegerät ausgestattet. Optional steht ein 22-kW-Bordladegerät für schnelleres Laden zur Verfügung. Über die V2L-Funktion können externe Geräte wie Fahrräder, Roller oder Elektrogrills mit Strom aus der Batterie versorgt werden.

Optional verfügbar sind unter anderem die Lackierungen Bleu Alpine Vision und Gris Tonnerre Mat (Atelier Alpine Ausstattung), 21-Zoll-Räder im Snowflake-Design in Diamantschliff-Glanzschwarz mit Reifen vom Typ Michelin Pilot Sport 4S, rote oder blaue Alpine-Bremssättel, Sabelt-Sportsitze aus echtem zweifarbigem Nappaleder, die beheizbar, elektrisch verstellbar und mit einer Massagefunktion ausgerüstet sind, ein Devialet-XtremeSound-Audiosystem mit Immersive-Modus oder das Alpine Telemetrics Expert System.

Topversion GTS folgt Anfang 2026

Die A390 GTS ist ab Anfang 2026 ab 78.000 Euro bestellbar. Im Topmodell der Baureihe entwickeln die drei Elektromotoren eine Gesamtleistung von 346 kW/470 PS und ein Drehmoment von bis zu 824 Nm. In 3,9 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 220 km/h erreicht. „Diese für ein Fahrzeug dieses Segments beeindruckende Performance bleibt dank der natürlichen und progressiven Balance des Fahrzeugs gut kontrollierbar“, wirbt der Hersteller. „Auch im Alltag lässt sich der Fahrspaß des Modells genießen, ohne die maximale Leistung auszuschöpfen.“

Zur Außenausstattung zählen 21-Zoll-Leichtmetallräder im Schneeflocken-Design in glänzendem Schwarz, die mit speziellen Reifen vom Typ Michelin Pilot Sport 4S bezogen sind. Die 6-Kolben-Monoblock-Bremssättel vorne sind rot lackiert, wahlweise aber auch in Alpine Blau erhältlich. Zur Steigerung der Reichweite können sich die Kunden für 20-Zoll-Räder entscheiden.

Innen ist die A390 GTS serienmäßig mit beheizbaren, elektrisch verstellbaren Alpine-Sportsitzen von Sabelt in zweifarbigem Nappaleder mit Massagefunktion ausgestattet. Das Devialet-XtremeSound-Audiosystem mit 13 Lautsprechern und Space-Modus soll für einen noch intensiveren Klang sorgen. Ebenfalls serienmäßig ist das „Driving Pack“, das mit aktiver Fahrunterstützung samt Spurzentrierung und freihändigem Einparken das tägliche Fahren einfacher und sicherer machen soll.

Inbegriffen ist außerdem das System Alpine Telemetrics Expert: Ein von den Alpine Ingenieuren entwickelter persönlicher Coach, der Fahrern hilft, ihre Fahrkünste zu verbessern und die Leistung und Agilität des Fahrzeugs auszuschöpfen. Die später verfügbare mobile Telemetrics-App ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Rundenzeiten, Querbeschleunigung, Beschleunigung, Bremsen, Drehmomentverteilung und Temperaturen