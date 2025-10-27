„E-Ladehubs“: Aldi Süd verspricht E-Autofahrern den besten Preis

Aldi Süd investiert schon seit einiger Zeit in Elektroauto-Ladeinfrastruktur. Allein in diesem Jahr sind laut dem Discounter 160 neue E-Ladepunkte an Filialen entstanden. Nun kündigt das Unternehmen einen weiteren Schritt an.
Man führe in den kommenden Jahren an 40 stark frequentierten Orten sogenannte E-Ladehubs ein, an denen bis zu sechs E-Autos zum besten Preis gleichzeitig laden können, so das Unternehmen. Die ersten Ladestandorte, an denen mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden können, seien bereits seit Kurzem in Köln und Karlsruhe ans Netz gegangen.
Aldi Süd betreibt aktuell eigenen Angaben nach über 700 E-Ladestationen mit insgesamt 1.600 Ladepunkten. Knapp die Hälfte dieser Ladestationen sind moderne Schnellladestationen mit bis zu 200 kW Nennleistung, womit sich je nach E-Auto in 30 Minuten Strom für bis zu 500 Kilometer zusätzliche Reichweite ziehen lässt.
„Damit betreibt Aldi Süd in seinem Vertriebsgebiet das größte und leistungsstärkste E-Ladenetz im Lebensmitteleinzelhandel – das von einem Lebensmittelhändler vollständig in Eigenregie umgesetzt wird“, unterstreicht der Discounter. Laden sei nirgendwo günstiger als bei Aldi Süd. „Da Aldi Süd die E-Ladestationen selbst betreibt, gestaltet das Unternehmen die Preise eigenverantwortlich und kann ganz nach dem Discountprinzip das Stromtanken zum besten Preis anbieten“, heißt es in einer Mitteilung.
Strom ab 29 Cent/kWh
Aldi-Süd-Kunden erhalten aktuell Elektroauto-Strom für 29 Cent/kWh an Normal-Ladestationen, für 44 Cent/kWh an Schnellladestationen mit 50 kW Nennleistung und für 47 Cent/kWh an Säulen ab 150 kW Nennleistung.
„Seit langem setzt sich Aldi Süd für das Ad-hoc-Laden ein, da es den Ladeprozess vereinfacht und für Preistransparenz sorgt. Daher können unsere Kund:innen an all unseren E-Ladestationen einheitlich mittels Giro- und Kreditkarte sowie gängigen NFC-Smartphones bezahlen“, betont Jan Riemann, Group Director Real Estate bei Aldi Süd.
„Mit der Einführung unserer neuen E-Ladehubs kommen wir dem Wunsch vieler Kund:innen nach, die ihr Auto während des Einkaufs aufladen möchten – und das möglichst ohne lange Wartezeit“, so Riemann weiter. „Seit Jahren nimmt Aldi Süd dabei eine Vorreiterrolle ein. Gleichzeitig tragen wir mit der Erweiterung unserer E-Ladepunkte aktiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.“
Wie die Aldi-Süd-Filialen bezögen die E-Ladestationen zertifizierten Grünstrom, erklärt das Unternehmen. Und bei sonnigem Wetter nutze man – je nach Situation vor Ort – zusätzlichen Solarstrom von Photovoltaikanlagen auf den Filialdächern. Dabei stünden die meisten E-Ladestationen auch außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung.
Kommentare
Martin meint
Wenn das Bild oben wirklich echt ist, dann gute Nacht. Keine Ahnung wer so etwas plant. Die Anordnung ist an sich schon **** und dann noch die Poller dazu. An dem Mercedes sieht man deutlich, wie tief er eh schon parkt und dann ohne überhaupt an den Kofferraum zu kommen.
Kann aber sein, das da nur single laden sollen, die nur eine Vespertüte mit zwei Brötchen einkaufen und gar nicht an den Kofferraum müssen.
Andre meint
Schaue genau auf die Ladestation: das Kabel ist an einem Schwenkarm befestigt. Das funktioniert gut, auch wenn man vorwärts einparkt.
paule meint
Nee, stimmt schon. Der linke von dem 2-er Platz muss echt zirkeln.
South meint
Yoa, passt doch. Also selbst wer den Schnelllader mit 200kW nimmt, 47ct sind bei 20kWh im Jahresschnitt so 9,4€/100km, das entspricht in etwa den Kosten eines Diesels auf 100km…. bei einem Benziner definitiv im Vorteil, da sollte es so 11-12€ sein.
Wobei ich stark bezweifle, dass es beim Autokauf überhaupt so um jeden Hunderter im Jahr geht, sonst wären die Premiumanbieter ja arbeitslos…
South meint
@Hu.ms du hast ja mal Ladegeschwindigkeit vs. Laternenparker abgewogen. Ich glaube, die Reise geht definitiv nicht zum Laternenparker, sondern eher zum Schnellladen, wo der Kunde eh hinfährt. Und da laden ja auch nur die Kunden, die weder in der Arbeit oder Zuhause eine Lademöglichkeit haben…
F. K. Fast meint
Wer 20kWh/100km im Jahresmittel verbraucht, braucht auch 7-8l/100km Diesel.
Andre meint
Jo, so war es bei mir auch mit dem V6-Diesel: 8 Liter..
TomTom meint
Wird nicht lang dauern und die Motzer kriechen aus ihren Löchern und schimpfen das die das nur machen um Leute anzulocken…
Na und?
Ist doch völlig legitim.
Von mir aus können sie auch noch ein Bonusprogramm auflegen das es mit erfolgtem Einkauf noch 10% Rabatt auf den Strompreis gibt.
Wenn der Laden voll ist hat Aldi das Ziel erreicht und wir E-Autofahrer haben vernünftige Ladeinfrastruktur.
Sehe da erstmal keine Verlierer ausser den gierigen Grossanbietern (die es auch verdient haben)…