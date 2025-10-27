CEO Blume: „Porsche ist in einer massiven Krise“

Porsche, einst der Gewinnbringer im Volkswagen-Konzern, steht vor großen Herausforderungen. CEO Oliver Blume, der zugleich Volkswagen leitet, sieht den Sportwagenhersteller aber trotz aktuell schlechter Zahlen gut aufgestellt.
Der langsamer als erwartet erfolgende Umstieg auf Elektromobilität erfordert hohe Investitionen in Entwicklung und Produktion, während die Gewinne mit Verbrennern sinken. Zugleich wächst der Druck durch neue Wettbewerber wie Tesla oder vor allem auch chinesische Autobauer wie BYD. Probleme in Lieferketten, steigende Energie- und Regulierungskosten sowie der Spagat zwischen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Markenimage erschweren es, die Profitabilität und Exklusivität zu sichern.
Blume verwies in der Bild am Sonntag darauf, in diesem Jahr eine umfassende Neuausrichtung bei Strukturen, Kosten und Produktstrategie umgesetzt zu haben. Es gebe „massive Investitionen in komplett flexible Antriebe: Verbrenner, Hybrid und Elektro“. Damit sei eine „sehr robuste Aufstellung für die Zukunft“ geschaffen.
Der Manager räumte ein, dass sich Porsche in einer „massiven Krise“ befinde. Zugleich zeigte er sich optimistisch: „Ab nächstem Jahr gibt es einen deutlich positiven Trend.“ Blume, der seit September 2022 auch Volkswagen führt, steht noch bis Ende des Jahres an der Spitze des Sportwagenbauers. Danach führt er nur noch den Mutterkonzern aus Wolfsburg. Anfang 2026 übernimmt der frühere McLaren-Manager Michael Leiters den Porsche-Chefposten.
Porsche hat zum Ende des Monats einen Gewinneinbruch vermeldet und dies mit der Neuausrichtung begründet. Die Milliardenkosten für die beschlossene Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Unternehmens in den ersten drei Quartalen fast vollständig aufgezehrt. Von Juli bis September meldete der mehrheitlich zum Volkswagen-Konzern gehörende Sportwagenbauer einen Betriebsverlust von 966 Millionen Euro. Hauptbelastungsfaktor ist der Strategieschwenk des Managements.
Mit Blick auf die aktuellen Chip-Lieferprobleme mit Auswirkungen auch für den Volkswagen-Konzern sagte Blume: „Die aktuelle Chip-Krise zeigt, wie zerbrechlich unsere Welt ist. Anders als in der letzten Halbleiterkrise geht es um sehr einfache Chips, die branchenübergreifend und vor allem in Autos eingesetzt werden. Wir sind im Volkswagen-Konzern kurzfristig versorgt. Wir brauchen eine zügige politische Lösung.“
Verzögerter Hochlauf der Elektromobilität
Im Rahmen der Neuausrichtung der Produktstrategie plant Porsche, seine Produktpalette um weitere Fahrzeuge mit Verbrennungs- und Plug-in-Hybrid-Antrieben zu ergänzen. Im Gegenzug soll aufgrund des verzögerten Hochlaufs der Elektromobilität die Markteinführung bestimmter reiner Stromer zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Insbesondere soll die Entwicklung einer geplanten neuen Plattform für E-Autos für die 2030er-Jahre neu terminiert werden. Die Plattform soll in Abstimmung mit anderen Marken des Volkswagen-Konzerns technologisch neu aufgesetzt werden. „Gleichwohl wird die bestehende vollelektrische Modellpalette kontinuierlich weiterentwickelt“, unterstreicht Porsche in einer Mitteilung zu den aktuellen Geschäftszahlen.
„Wir richten Porsche auf eine starke, langfristige Profitabilität aus“, sagt Finanzchef Jochen Breckner. „Wir erwarten, dass wir den Tiefpunkt in diesem Jahr durchschreiten und Porsche sich ab 2026 spürbar verbessert. Unser Ziel ist es, unsere Marke zu schärfen und unsere Produkte noch individueller, exklusiver und begehrenswerter zu machen. Dabei bauen wir auf ein starkes Fundament: eine loyale Kundenbasis, ein erneuertes und überzeugendes Produktportfolio sowie eine der ikonischsten Marken der Welt.“
In den ersten neun Monaten lieferte Porsche weltweit 212.509 Fahrzeuge an seine Kunden aus. Dabei stieg der Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich auf 35,2 Prozent. 23,1 Prozent aller ausgelieferten Fahrzeuge waren vollelektrisch, 12,1 Prozent Plug-in-Hybride. In Europa betrug der Elektrifizierungsanteil 56 Prozent.
Kommentare
Martin meint
Komisch, da erzählt uns ein Kasperle hier ständig was anderes…
Elvenpath meint
„Es gebe „massive Investitionen in komplett flexible Antriebe: Verbrenner, Hybrid und Elektro“.
Die Milliardenkosten für die beschlossene Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Unternehmens in den ersten drei Quartalen fast vollständig aufgezehrt.“
Das ist eines der Probleme von falsch verstandener „Technologieoffenheit“: Man muss mehrere Technologien parallel entwickeln, was an sich völlig sinnlos ist und nur enorme Mengen an Kosten verursacht.
Jörg2 meint
Mal losgelöst von den negativen Auswirkungen auf Belegschaft, Sozialkassen, Wirtschaftsstandort Deutschland, was ich mir alles anders ünschen würde… wenn sich solch Fels verkalkuliert:
Ich finde es hoch spannend, sich in Echtzeit und jedweder Farbe einen Umbruch in einem solch zentralen Wirtschaftszweig ansehen zu können. Und sehen zu können/müssen, wie die auf hohe Effizenz getrimmten Strukturen für die alte Technologie nicht in der Lage sind, ähnlich schnell und erfolgreich in der neuen Technologie zu sein, wie Unternehmen, die alleinig (hauptsächlich) sich mit der neuen Technologie beschäftigen.
Natürlich werden noch Kutschen/Anhänger für Pferdefuhrwerke gebaut, fahren noch Segelschiffe rum, wird die Fähigkeit zum Bau eines Schiffsrumpfes benötigt, kann man für Omma ein Telefon mit Tasten kaufen… in der ehemaligen Breite und Tiefe sind diese Lösungen in ihren Branchen bei weitem nicht mehr vorhanden. Ehemalige Marktführer sind verzwergt oder ganz verschwunden.
Neben „Hoffnung“ sehe ich bisher keine faktenbasierten Gründe, warum der Technologieumstieg im Bereich „Auto“ nicht ähnliches erzeugt, wie historisch betrachtbar bei anderen Umbrüchen: die alten, bisher erfolgreichen gehen, neue, bisher unbekannt übernehmen den Markt. Der Gesamtprozess wird von viel Geschrei, Politik, nicht wahrhaben wollen… begleitet.
Nun kann bei Porsche noch nebenbei beobachtet werden, wie ein Verwaltungsverantwortlicher um seine Karriere kämpft.
Fred Feuerstein meint
Die Blume hat in ihrer Doppelrolle versagt…Nun hat der Luxushersteller nur noch eine Marge, die sogar von Massenherstellern wie Toyota überboten wird.
Den Volkswagenkonzern kann man schon nicht mehr als Maßstab heranziehen, da ist die Marge schon im freien Fall, die Quartalszahlen am 30.10 werden es offenbaren. Cashflow wird erneut negativ. Es wird Geld verbrannt…
MrBlueEyes meint
„Dabei bauen wir auf ein starkes Fundament: eine loyale Kundenbasis“
Was ein Unsinn… Kunden „sterben auch mal weg“, und neue Kunden müssen auch erstmal überzeugt werden…
So reden nur Leute ohne Ambition und Fortschrittswillen…
Future meint
Blume will seinem Ruf retten, daher wird es noch einige Interviews mit ihm bis zum Jahresnde geben. Ineressanter wird es werden, ob der neue bei Porsche zu den einst berühmten Machtkämpfen innerhalb des Konzerns beitragen könnte. Alle anderen Posten sind ja mit Vertrauten von Blume besetzt. Das wird noch interessant werden, sobald sich hier unsere Insider dazu äußern.
Futureman meint
Immerhin fast 25% Anteil BEV. Allerdings sorgt das für Riesenverluste. Wie soll es dann erst ab 2035 werden, wenn der Anteil bei 100% liegen muss? Selbst wenn die deutsche Dino-Regierung das fossile Verbrenneraus etwas verschieben kann, sieht es langfristig sehr schlecht aus.
Future meint
Luxussportwagen werden das Elektrozeitalter nicht als Massenhersteller überleben. Manufakturen und Kleinserien wird es natürlich weiter geben. Porsche baut dann eben andere Segmente oder etwas ganz anderes Wunderbares.
Futureman meint
Die Traktoren von Porsche waren auch sehr schön… :-)
Future meint
Und die autonomen Traktoren gehören zur guten Zukunft der automatisierten Landwirtschaft – warum nicht auch von Porsche. Und eine Drohne von Porsche würde bestimmt auch gut aussehen.
Gunnar meint
„Immerhin fast 25% Anteil BEV. Allerdings sorgt das für Riesenverluste.“
Du versucht, einen kausalen Zusammenhang herzustellen, ist das falsch. Es korreliert nur. Die Verluste kommen durch den massiven Strategieschwenk, dass jetzt wieder mehr in Verbrenner investiert wird.
„Die Milliardenkosten für die beschlossene Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Unternehmens in den ersten drei Quartalen fast vollständig aufgezehrt. Von Juli bis September meldete der mehrheitlich zum Volkswagen-Konzern gehörende Sportwagenbauer einen Betriebsverlust von 966 Millionen Euro. Hauptbelastungsfaktor ist der Strategieschwenk des Managements.“
Jörg2 meint
Aber Gunnar,
wenn Porsche mit seinen BEV richtig Geld verdienen würde (z.B. mit der Marge nahe an der Verbrennermarge liegen würde), wäre ein solcher Strategiewechsel (besser: Rückfall) wohl nicht notwendig.
Aber Du hast natürlich recht: Da keine getrennten Ergebniszahlen „Verbrenner vs BEV“ vom VW-Konzern, von Porsche vorliegen, kann nur vermutet werden, dass die Schwenk kausal betriebswirtschaftlich begründet ist.
Elvenpath meint
Hier kommt das fatale Handeln der Politik zum Tragen: Der Verbraucher wird verunsichert und greift dann doch lieber zum Verbrenner, wenn der intelligenzmäßig hochgradig eingeschränkte Bundeskanzler und die genau so unfähigen Länderchefs permanent Angriffe auf die 2035er Deadline fahren.
Die Volksverd-u-m-m-er des Springer-Verlages und andere Öl-Lobbyisten tragen dann noch den Rest dazu bei.
Micha meint
Die Kosten skalieren doch nicht im gleichen Maße mit den Verkäufen. Im Gegenteil, wenn die Entwicklungskosten sich auf mehr verkaufte BEVs aufteilen, die Produktionsanlagen einmal alle umgerüstet sind, kann man am Ende den gleichen oder mehr Gewinn machen wie heute mit Verbrennern. Solange einem die Konkurrenz nicht die Kunden abnimmt, natürlich.
ID.alist meint
Vielleicht wird man ab 2035 nicht Verbrenner, Hybride und Baterie-Elektrische Fahrzeugen parallel entwickeln müssen, ohne das dreifache an Autos zu verkaufen.
MrBlueEyes meint
Die Überschrift…
„Porsche hat sich selbst in eine massive Krise manövriert“
…wäre korrekter…
ID.alist meint
Ja, bin auch deiner Meinung.