Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Wegen „massiver Reichweitenabweichungen“ beim Corsa-e klagt eine Verbraucherkanzlei gegen die Adam Opel GmbH und einen Opel-Vertragshändler. Mehr »

BYD hat im Mai seinen Elektroauto-Kleinwagen Dolphin Surf in Deutschland eingeführt. Nun gibt es wieder einen Aktionspreis ab 19.990 Euro. Mehr »

Skoda baut seine elektrische Modellpalette aus. Ein kleines Elektroauto für um die 20.000 Euro wird die Marke vorerst aber nicht anbieten. Mehr »

Yasa hat mit einem Axialflussmotor 750 kW Spitzenleistung bei nur 12,7 Kilogramm Gewicht erreicht. Das ergibt einen Rekordwert von 59 kW/kg. Mehr »

Die geplante erneute Elektroauto-Kaufprämie soll nur noch Haushalten mit niedrigen und mittleren Einkommen zugutekommen, bekräftigt die SPD. Mehr »

Opel führt mit dem Corsa Ultimate ein Topmodell ein, das auch als Elektroauto mit Technik, Komfort und Preis-Leistung überzeugen soll. Mehr »

Das Tesla Model Y ist im September 2025 mit 25.938 Zulassungen erneut Europas meistverkauftes Auto, trotz eines Rückgangs um 8,6 % zu 2026. Mehr »

Ein Milliardenloch zwingt den Volkswagen-Konzern laut einem Bericht zum Umbau. Beteiligungen sollen wackeln, das Rating drohe zu kippen. Mehr »