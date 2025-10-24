Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Anwälte verklagen Opel wegen mangelnder Reichweite beim Corsa-e
Wegen „massiver Reichweitenabweichungen“ beim Corsa-e klagt eine Verbraucherkanzlei gegen die Adam Opel GmbH und einen Opel-Vertragshändler. Mehr »
BYD Dolphin Surf wieder ab 19.990 Euro erhältlich
BYD hat im Mai seinen Elektroauto-Kleinwagen Dolphin Surf in Deutschland eingeführt. Nun gibt es wieder einen Aktionspreis ab 19.990 Euro. Mehr »
Skoda bleibt bei Kleinwagen vorerst bei Verbrennern
Skoda baut seine elektrische Modellpalette aus. Ein kleines Elektroauto für um die 20.000 Euro wird die Marke vorerst aber nicht anbieten. Mehr »
E-Motoren-Hersteller Yasa übertrifft eigenen Bestwert bei Leistungsdichte
Yasa hat mit einem Axialflussmotor 750 kW Spitzenleistung bei nur 12,7 Kilogramm Gewicht erreicht. Das ergibt einen Rekordwert von 59 kW/kg. Mehr »
Neue Elektroauto-Kaufprämie: "Gutverdiener müssen nicht auf das Förderprogramm warten"
Die geplante erneute Elektroauto-Kaufprämie soll nur noch Haushalten mit niedrigen und mittleren Einkommen zugutekommen, bekräftigt die SPD. Mehr »
Opel: Neuer Corsa Ultimate mit 20 Prozent Preisvorteil gegenüber Corsa GS
Opel führt mit dem Corsa Ultimate ein Topmodell ein, das auch als Elektroauto mit Technik, Komfort und Preis-Leistung überzeugen soll. Mehr »
Tesla Model Y erobert im September 2025 Spitzenposition in Europa zurück
Das Tesla Model Y ist im September 2025 mit 25.938 Zulassungen erneut Europas meistverkauftes Auto, trotz eines Rückgangs um 8,6 % zu 2026. Mehr »
Milliardenloch bei VW? CEO Blume soll sich auf Reformarbeit konzentrieren
Ein Milliardenloch zwingt den Volkswagen-Konzern laut einem Bericht zum Umbau. Beteiligungen sollen wackeln, das Rating drohe zu kippen. Mehr »
Kommentare
Ben meint
5 mal VW bei den beliebtesten, sag Eco m ento warum sind bei den meistkommentiere Artikel denn solche mit über 100 Kommentaren nicht dabei, sondern so oft VW?
Mäx meint
Du musst neu hier sein.
Macht ja nix. Das wurde schon ein paar mal erklärt.
Nur weil ein Artikel hier oft kommentiert wird, heißt das nicht dass er oft geklickt wurde, weil das ja auch Nicht-Kommentatoren klicken.
Viel Spaß auf der Seite hier.
eBikerin meint
Ja jede Woche ist am Freitag Murmeltiertag. Naja und zählen kann er auch nicht.
Ich sehe da nur einen VW Beitrag – wenn man denn will mit dem Skoda dann halt zwei.