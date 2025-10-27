Autoindustrie will Plug-in-Hybridfahrer zum Aufladen „motivieren“

Die europäische Autoindustrie stemmt sich gegen die geplanten strengeren CO₂-Vorgaben für Plug-in-Hybride in der EU. Besonders der Verband der Automobilindustrie (VDA) unter Präsidentin Hildegard Müller versucht, eine ab 2027 drohende Verschärfung der Emissionsberechnung abzuwenden.
Zwar gesteht Müller im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) ein, dass es sinnvoll sei, Fahrer dazu zu „motivieren“, häufiger elektrisch statt mit dem Verbrennungsmotor zu fahren – doch setzt sie auf eigene, unkonventionelle Lösungsansätze statt auf härtere gesetzliche Vorgaben.
Die Lobbyistin plädiert dafür, das elektrische Fahren „gezielt zu fördern“. Konkret schlägt Müller vor, Plug-in-Hybride künftig so auszustatten, dass regelmäßiges Laden verpflichtend wird. Innerhalb einer festgelegten Fahrstrecke müsse mindestens einmal die Batterie aufgeladen werden.
Bleibt ein Fahrer wiederholt untätig und ignoriert entsprechende Ladehinweise, solle die „Systemleistung reduziert“ werden – sprich: Das Fahrzeug würde gedrosselt, bis wieder geladen wird. Damit bringt die VDA-Chefin eine Art Ladezwang ins Gespräch, eine für die Branche ungewöhnliche Maßnahme. „Solche Maßnahmen fördern das elektrische Fahren gezielt“, meint Müller.
„Verbrenner-Aus“ ab 2035 unter Beschuss
Parallel dazu wird in Brüssel um das für 2035 geplante EU-Verbot von Neuwagen mit fossilem Verbrennerantrieb gerungen. Die Autoindustrie stellt sich dagegen. Sie argumentiert, der Termin sei unrealistisch, weil viele Kunden noch zögerten, auf lokal emissionsfreie Elektroautos umzusteigen.
Die deutschen Hersteller fordern daher, auch nach 2035 weiterhin Plug-in-Hybride und sogenannte Range-Extender-Modelle – E-Autos mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator – verkaufen zu dürfen. Unterstützung erhalten sie aus der Politik: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte der FAZ zufolge an, er werde „alles tun“, um ein striktes Verbrenner-Verbot in Brüssel zu verhindern.
Auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer stellen hinter die Industrie. In einer gemeinsamen Erklärung warnten sie kürzlich, ein Festhalten am Verbot würde der deutschen Wirtschaft schaden und die gesellschaftliche Akzeptanz der Elektromobilität gefährden.
Kommentare
Jörg2 meint
Ist das jetzt die immer gescholtene „Verbotspolitik“? Im Sinne: es ist verboten, mit dem Hybrid nur auf Verbrenner zu fahren.
Oder ist das „Gebotspolitik“? Im Sinne, es wäre schön….
Ich komme mit diesen populistischen Gräbengedankengütern nicht so recht klar…
Mir ist klar, dass ist eher „CO2-Fußabdruck 2.0“.
So wie BP den CO2-Fußabdruck 2004 erfunden hat um in den Raum zu stellen: Wir produzieren zwar die dreckigen Produkte aber der Nutzer hat bitteschön die Verantwortung dafür, dass der Dreck begrenzt wird… So ist dann wohl auch der Hersteller des Hybriden für den Dreck, der hinten rauskommt, nicht mehr verantwortlich. Der Nutzer hätte bitte schön dafür zu sorgen… und wir können mit dem Deckmänntelchen (gelernt von BP) unsere Dreckprodukte schön weiter in den Markt geben.
Martin meint
Motivieren? Beim TÜV Akku auslesen und fertig. Bei nicht sachgerechte Handhabung des Plug in Strafanzeige mit Steuernachzahlung und 2 Punkte in Flensburg.
E.Korsar meint
„Bleibt ein Fahrer wiederholt untätig und ignoriert entsprechende Ladehinweise, solle die „Systemleistung reduziert“ werden – sprich: Das Fahrzeug würde gedrosselt, bis wieder geladen wird.“
Au ja!
Bing! Rotes Dreieck: „Systemleistung reduziert. Maximale Geschwindigkeit 87km/h. Bitte laden.“
Einige Wochen später….
PHEV-Markt UNERWARTET eingebrochen /s
Mäx meint
Vielleicht ist das der Plan womit man die BEV Verkäufe ankurbeln will, nur getarnt.
Dagobert meint
Ich halte das Märchen, dass PHEV Fahrer nie laden für genau das: Ein von DUH und Konsorten gestreutes Märchen um PHEV zu diskreditieren.
Das mag Anfangs gestimmt haben. Der Neuwagenmarkt für solche Fahrzeuge besteht praktisch nur aus Dienstwagen und es gab Anfangs schlicht keine Konzept zur Abrechnung und in den Unternehmen keine Ladepunkte. Das ist inzwischen alles geklärt und ich kenne bei uns im Unternehmen niemanden mehr, der sein PHEV nicht mindestens ein Mal pro Woche lädt.
hu.ms meint
Da gäbe es einen einfacheren weg:
Beim TÜV die fossil gefahrnene km auslesen und von der KI den steuerbescheid einschl lastschrifteinzug erstellen lassen. So 20ct km.Dann wird sicher so viel wie möglich geladen. Denn geld regiert die welt.
Ben meint
Ich finde eher 2 Cent passend, auf welchen Daten basiert deine Berechnung? Oder handelt es sich um eine willkürliche sanktion, damit die Leute das „richtige“ Auto fahren?
hu.ms meint
Benni,
es geht hier um plug-ins die ja die akku-alternative für die täglichen fahrten haben.
Und die muss man schon „heftig“ motivieren.
Fred Feuerstein meint
Zur Einordnung: Da spricht der sozialistische Sozialpädagoge…Alle sind gleich, ich bin gleicher…
Mäx meint
„Wir wollen Bürokratie Abbau“
Damit wir unsere alte Technik weiterhin anbieten können, fände wir neue Bürokratie eigentlich ganz passend.
Dann kann man wenigstens nicht mehr sagen, die würden nicht aufgeladen.
Gerry meint
Liebe Autoindustrie, dann ganz einfach mehr BEV anbieten. Da beträgt die Aufladequote 100%, ganz ohne zusätzliche Motivation 😉.
Andre meint
Oder man verkleinert das Tankvolumen bei den PHEV’s. 5 Liter sollten reichen :-)
E.Korsar meint
Das schlage ich schon seit Jahren vor. Könnte man auch leicht nachrüsten. Man braucht ja nur einen Einsatz im bestehenden Tank.
Aber das Hildegard denkt wohl eher an eine Lösung mit Software, Sensoren und sonstigem Zeugs, was man verticken kann. Funktionieren soll es ja nicht wirklich.