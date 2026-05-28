Rückruf für den BMW iX3 wegen Stromschlaggefahr

BMW führt einen Rückruf für das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ durch. Aufgrund von Technikproblemen besteht beim erst im März offiziell gestarteten SUV iX3 die Gefahr eines Stromschlags bei Berührung der Karosserie.

Die Ursache liegt laut Berichten in einer fehlerhaften Ladeelektronik. Während des Ladevorgangs kann demnach Spannung an der Karosserie anliegen, was Personen einen Stromschlag zufügen kann. Bisher sollen dem deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) keine ernsthaften Personen- oder Sachschäden bekannt sein.

Weltweit sollen 145 Elektroautos von dieser Maßnahme betroffen sein. Die Produktion dieser Einheiten erfolgte zwischen dem 25. November 2025 und dem 20. Februar 2026. Davon sind 28 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen. In der Rückruf-Datenbank des KBA wird der Vorgang unter der Referenznummer 16565R geführt. BMW hat für die Aktion den Code 0061750900 vergeben. Die betroffenen Fahrzeughalter sollen von der Behörde oder dem Hersteller angeschrieben werden.

Die Fahrzeuge müssen in eine Werkstatt, um die Komfortladeelektronik zu ersetzen. Das Bordladegerät steuert den elektrischen Ladevorgang, der im Fall des iX3 mit bis zu 400 kW möglich ist. Das aktuelle Problem wurde im Rahmen von routinemäßigen Produktkontrollen entdeckt. Durch den Rückruf gibt es derzeit eine Auslieferungssperre für Kundenfahrzeuge bei den Händlern. Diese dürfen erst nach der Reparaturmaßnahme ausgeliefert werden.

Der iX3 wird im neuen BMW-Werk in Debrecen, Ungarn, produziert. Die jüngste Generation der Batterie-Version des Mittelklasse-SUV startete mit dem Allradler iX3 50 xDrive mit einer Reichweite von 805 Kilometern. Inzwischen ist auch das heckgetriebene Einstiegsmodell iX3 40 mit 635 Kilometern pro Ladung bestellbar. Los geht es bei 63.400 Euro.