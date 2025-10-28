Private überholen Firmenflotten: 18.700 zu 15.300 Elektro-Neuzulassungen im September

Lange Zeit waren es die Firmenflotten, die die Elektromobilität in Deutschland anführten. Doch nun kippt das Verhältnis: Seit Monaten wächst der Anteil von Elektroautos bei privaten Neuzulassungen stetig – im September erstmals stärker als im Flottenmarkt. Privatkunden meldeten 18.700 E-Fahrzeuge an, während es bei den gewerblichen Flotten 15.300 waren. Auch beim Marktanteil liegen die Privaten vorn: 23,3 Prozent gegenüber 22,2 Prozent im Firmenbereich, berichtet die Automobilwoche.
Diese Verschiebung fällt in eine Phase, in der der Flottenmarkt insgesamt schwächelt. Während der gesamte Pkw-Markt im September um 12,8 Prozent zulegte, wuchsen die Flottenzulassungen lediglich um 4,3 Prozent. Dieses Wachstum resultiert Dataforce-Analyst Benjamin Kibies zufolge vor allem aus einem zusätzlichen Arbeitstag. „Ohne Sondereffekte stagniert das Volumen“, erklärt er.
Sollte sich der Trend fortsetzen, könnten private Elektro-Zulassungen in diesem Jahr die gewerblichen überholen. Bis Ende September kamen Flotten auf 142.000 Elektrofahrzeuge, während Privatkunden 136.000 registrierten. Besonders bemerkenswert ist dies, weil erst im Juli neue Förderungen speziell für Firmenwagen eingeführt wurden. Neben erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten können Fahrer von Dienstwagen mit einem Listenpreis von nun bis zu 100.000 Euro die pauschale 0,25-Prozent-Besteuerung für die private Nutzung beantragen.
Staatliche Fördermaßnahmen scheinen wenig zu wirken
„Nach Ablauf von drei Monaten scheint diese Zusatzförderung jedoch verpufft zu sein“, so Kibies. Er beobachtet lediglich einen kurzfristigen Mitnahmeeffekt – weniger Zulassungen im Juni, dafür mehr im Juli. Dass die Sonderabschreibung wenig Effekt zeigt, war laut der Automobilwoche absehbar: Rund drei Viertel der gewerblichen Flottenfahrzeuge sind geleast und profitieren daher kaum von steuerlichen Abschreibungen.
Kibies sieht größere Wirkungsmöglichkeiten bei den Ladepreisen. Für viele Unternehmen seien die Gesamtkosten entscheidend. „Wenn Diesel günstiger ist als Strom, gibt es wenig Anreiz zu wechseln“, sagt er. Zudem verfügen viele Firmen nicht über eigene Ladesäulen – laut Dataforce-Studie eine Grundvoraussetzung für 80 Prozent der Unternehmen, um batterieelektrische Fahrzeuge anzuschaffen.
Jahresendrallye bei Plug-in-Hybriden
Ein weiterer Faktor ist die aktuelle Jahresendrallye bei Plug-in-Hybriden. Ab kommendem Jahr gelten neue Regeln zur CO₂-Berechnung, weshalb viele Unternehmen noch schnell Teilzeitstromer mit externer Lademöglichkeit zulassen. Während die E-Auto-Zulassungen (BEV) im September nur um 7,6 Prozent wuchsen, legten Plug-in-Hybride (PHEV) um 58 Prozent zu. Kibies rechnet mit einer Trendwende: „Sobald die Jahresendrallye bei PHEV endet, wird der Flottenmarkt beim BEV-Anteil wieder vorne liegen.“
Die schwächere Nachfrage nach E-Autos trifft einzelne Modelle besonders: Der VW ID.7 verlor im September 9,6 Prozent, der Skoda Enyaq sogar 55,8 Prozent. Gewinner war der Opel Corsa, der seine Flottenzulassungen gegenüber September 2024 um 119 Prozent steigern konnte – gleichzeitig fiel jedoch der Astra um 48 Prozent. Auch Audi A5/S5 (+319 %) und BMW 5er (+63 %) verzeichneten deutliche Zuwächse.
Bei den Marken war die Seat-Schwester Cupra erneut der größte Gewinner mit einem Plus von 81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Opel konnte sich dank des Corsa mit zwölf Prozent Wachstum zurück ins Plus kämpfen. Dagegen verlor Peugeot aus dem selben Konzern 21 Prozent. Am stärksten traf es Tesla: Der US-Elektroautobauer verzeichnete einen Einbruch um 40 Prozent auf nur noch 795 Flottenzulassungen.
Kommentare
Envision meint
„Dass die Sonderabschreibung wenig Effekt zeigt, war laut der Automobilwoche absehbar: Rund drei Viertel der gewerblichen Flottenfahrzeuge sind geleast und profitieren daher kaum von steuerlichen Abschreibungen.“
Also der normale Firmenwagenleaser hat davon also wohl nichts, wenn die eigene Firma über Alphabet und Co leasen lässt ?
F. K. Fast meint
Die Sonderabschreibungen gelten ja auch längerfristig. Da hat man ja noch etwas Zeit mit der Anschaffung bis attraktivere Modelle angeboten werden. Ich denke, relativ viele warten z.B. auf den ID.2 (oder wie der heißen soll).
Steffen meint
Richtig, meine Firma least über Arval, ich bin Gehaltsumwandler. Die Steuervergünstigung bleibt bei Arval hängen, meine Rate für nen ID.7 wurde dadurch nicht günstiger.
Powermax meint
Du würdes dir privat auch einen ID7 bestellen und bezahlen?
Mary Schmitt meint
„Am stärksten traf es Tesla: Der US-Elektroautobauer verzeichnete einen Einbruch um 40 Prozent…“.
Na sowas! Und das auf dem eh schon historisch niedrigem Niveau an Firmenkunden. Denn Tesla hatte schon vor 2024 ungewöhnlich niedrige gewerbliche Zulassungen. Aber der Absturz geht weiter: 20.000 Zulassungen in Deutschland zu erreichen ist nicht mehr realistisch. Dabei waren es bereits 70.000. Ford wird bei den BEV an ihnen vorbeiziehen.
Future meint
Was ist denn eigentlich los bei VW im geliebten Heimatmarkt?
Das Flagschiff ID.7 verliert 9,6 Prozent.
Der Billigheimer Skoda Enyaq verliert sogar 55,8 Prozent.
Ist VW jetzt auch in Europa ein Verlierer?
Es muss an den fehlenden Ramschangeboten liegen, weil sie uns lieber mit den dreckigen Verbrennern vergasen wollen.
M3P_2024 meint
Man sollte immer erst die eigenen Probleme:
a) erkennen
b) lösen
bevor man auf andere zeigt.
Future meint
Heute geht es doch eher darum, von den eigenen Problemen abzulenken und einfach so weiterzumachen wie immer schon.
hu.ms meint
Welche problem dichtest du denn Mary an ?
RudiFaehrtTesla meint
Texte lesen, verstehen und die dazu zitierte Person kennst du schon???
Mary Schmitt meint
Ich habe nichts dagegen, wenn du deine Probleme löst statt auf andere zu zeigen, also z.B. auf mich. Allerdings geht es hier im Artikel um Tesla, sie sind explizit als Verlierer erwähnt. Das darf man dann durchaus on topic kommentieren. Und, gewöhn dich schon mal dran: Von diesem Hersteller wird es in nächster Zeit noch einige schlechte Headlines geben.
hu.ms meint
JO ! Freue mich schon auf die jahreszahlen 25 anfang jan.
Bin dann wieder mit hebel-put dabei. :-))
Future meint
Also, der Einbruch ist beim Skoda Enyaq mit minus 55,8 Prozent deutlich höher als beim Tesla mit minus 40 Prozent. Und für Skoda ist das der nationale Heimatmarkt. Es knirscht und knackt eben gerade überall beim VW.
paule meint
Ach gugge, da bin ich platt. Gnadenlose 80% hab ich hier eben noch vom Obererklärbär gelesen.