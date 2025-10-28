Nissan stellt Solar-Reichweitenverlänger auf dem Sakura vor

Nissan wird auf der Japan Mobility Show 2025 einen Prototypen mit einem neuartigen Solarsystem vorstellen. Das System trägt den Namen „Ao-Solar Extender“ und basiert auf dem meistverkauften Elektroauto Japans, dem Kleinstwagen der Kei-Car-Klasse Nissan Sakura.
Das von dem Autohersteller selbst entwickelte Solarpanelsystem soll die Abhängigkeit vom Stromnetz verringern und das Laden von Elektrofahrzeugen einfacher und komfortabler gestalten. Laut den Entwicklern könnte die Technik pro Jahr genügend Solarstrom erzeugen, um bis zu 3.000 Kilometer zu fahren.
Der Ao-Solar Extender ist auf dem Dach des Sakura montiert und kann das kleine E-Auto sowohl während der Fahrt als auch im geparkten Zustand aufladen. Ein fest installiertes Dachpanel sammelt Energie, während das Fahrzeug in Bewegung ist. Im Stand lässt sich ein zusätzliches Panel ausfahren, wodurch die Fläche und die Leistung auf rund 500 Watt steigen.
Das ausgefahrene Panel spende zudem Schatten, reduziere die Sonneneinstrahlung durch die Windschutzscheibe und senke damit den Energieverbrauch der Klimaanlage, erläutern die Entwickler. Laut Nissan wurde das System so konzipiert, dass der Luftwiderstand minimiert und das Design des Sakura harmonisch ergänzt wird.
Sakura-Besitzer sollen durch den Ao-Solar Extender ihre Abhängigkeit von Ladesäulen weiter verringern können. Analysen von Fahrdaten zeigen laut Nissan, dass viele Nutzer vor allem kurze Strecken für Einkäufe und Schulfahrten zurücklegen. In solchen Fällen könnte Solarstrom den Bedarf an Netzstrom nahezu vollständig ersetzen. Darüber hinaus kann das Solarsystem im Notfall als Energiequelle bei Katastrophen dienen.
Der Ao-Solar Extender geht auf einen internen Ideenwettbewerb bei Nissan im Jahr 2021 zurück. Ein kommerzieller Start ist für die Zukunft geplant, ein konkreter Zeitpunkt wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Fahrzeuge wie die des japanischen Kei-Car-Segments können zukünftig auch hierzulande fahren: Die EU arbeitet derzeit an einer Fahrzeugklasse für elektrische Kleinstfahrzeuge.
Kommentare
Gerry meint
Naja alle Vor-und Nachteile eines Solardachs wurden beim Sono Sion Modell ausführlich diskutiert. 😂
Das Fahrzeug selbst ist top, schade dass es sowas in D bislang nicht gibt. Da haben die Hersteller hier geschlafen…
Daniel S meint
Das Auto hätte ich gerne. Mit Solaraufbau. Toll!
M. meint
Das Auto ist ganz knuffig, und diese Variante der Solar-Ladung die am ehesten Erfolg versprechende.
Aber ein Problem sehe ich doch.
Das mag jetzt trivial klingen – aber auf welcher Höhe befindet sich dieses Panel? Das könnte auf Gesichtshöhe von Menschen sein – und in der Waagerechten schlank, kaum wahrnehmbar und auf jeden Fall unerwartet. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass auf einem engen Parkplatz sich jemand nahe an Autos vorbeidrückt und diesem Panel sehr nahe kommen könnte.
Außerdem könnten dem Panel natürlich auch Spinner sehr nahe kommen, die die Stabilität testen wollen. Man muss heute mit allem rechnen. Bei kräftigem Wind sollte man es vielleicht auch gleich eingeschoben lassen.
Last but not least: was soll das System kosten, also wann amortisiert sich das?
Daniel S meint
Energetisch könnte sich das Solarpack wohl in nützlicher Frist amortisieren. Finanziell wohl eher nur leicht schneller als ein Schiebedach oder 20 Zoll Felgen ;)
M. meint
Naja. Reifen mit 50er Querschnitt anstelle des gezeigten 20er Querschnitts (geschätzt) würden sich durch langfristigen Erhalt des Interieurs auf schlechten Straßen auch amortisieren. Notfalls aber auch durch besseren Komfort. Letzteres könnte ein Schiebedach auch, aber ich habe Verständnis dafür, dass das hier schwierig umzusetzen ist. ;-)
Future meint
Es ist eine sehr gute Entwicklung, dass die EU eine Fahrzeugklasse für dei Kei-Cars einführen will. Darauf hat Europa gewartet. Es braucht endlich kleine günstige Elektroautos für die Masse. So wie in Japan wird den meisten Menschen auch in der europäischen Stadt ein Kei-Car vollkommen ausreichen. Als Nebeneffekt ist endlich wieder mehr Platz für alle da.
Ich finde es auch richtig, dass manche Hersteller weiter am Solardach dran sind. In Deutschland interessiert das ja keinen, weil nie die Sonne scheint. Aber in Südeuropa und anderen schönen Regionen ist das bestimmt anders.
Tim Leiser meint
(Fast) volle Zustimmung. Meine einzige Sorge wäre, dass viele, die bisher ein Lastenrad nutzen, auf so ein Auto umsteigen würden. Ich wäre so ein Kandidat 😜
Hans Meier meint
Warum? Lastenrad ist Bewegung und Gesund und man sitzt nicht im Stau, was will man mehr :) Aber ja der Nissan Sakura / Mitsubishi eK X EV mit 47 kW / 20kWh wäre auch definitiv mein Favorite fürs nächste E-Auto, geshared natürlich, knuffige Kiste die in jede Parklücke passt =)
Ben meint
🤢
Hans Meier meint
Kenner die halt schon 15 Jahre EV’s fahren wissen auf was es ankommt. ;)
Ben meint
Ich fahre anderthalb Jahre Bev und nach 300 km Autobahn laden verschafft mir jedes Mal aufs neue einen Würgereiz.
F. K. Fast meint
Ich finde es auch sehr sinnvoll, dass kleine Fahrzeuge wie E-Up von manchen Vorschriften befreit werden, die sie haben aussterben lassen. Sie erfüllen ziemlich viele alltägliche Mobilitätsanforderungen, nehmen weniger Platz weg, sind sparsamer und dann vielleicht auch günstiger.
Martin meint
Welchen Sinn ergibt es über Fahrzeuge zu berichten die bei uns nicht lieferbar sind?
Future meint
Der wichtigste Satz ist der letzte Satz im Text. Einfach immer bis zum Ende durchhalten. Bald wird es diese Autos also in Europa geben. Über Rivian oder Zeekr wird ja auch regelmäßig berichtet, obwohl man sich davon in Deutschland nur einen Newsletter bestellen kann.
Powermax meint
Aktuell werden die Autos immer größer und schwerer.
Es geht also exakt in die entgegengesrtzte Richtung (SUV).
Mary Schmitt meint
Sieht ja scheußlich aus.
Future meint
Das ist Geschmacksache. In Japan ist es das erfolgreichste Elektroauto. Das muss man anerkennen.
THeRacer meint
… „die Schönheit liegt im Auge des Betrachters“ … ;-)
Viel Raum und Funktion auf kleiner Fläche und dafür mit klaren Linien schön verpackt.