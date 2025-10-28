MAN verkauft 100 Elektro-Busse nach Südafrika

MAN Truck & Bus hat mit der südafrikanischen Paruk Group einen Vertrag über die Lieferung von 100 vollelektrischen Stadtbussen unterzeichnet. Dabei handelt es sich um den bislang größten E-Bus-Auftrag des zum Volkswagen-Konzern gehörenden Nutzfahrzeugherstellers außerhalb Europas.

„Dieser Auftrag ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, den städtischen Verkehr weltweit noch sauberer, leiser und sicherer zu gestalten. Gleichzeitig zeigt er die strategische Bedeutung unseres internationalen Chassis-Geschäfts“, sagt Barbaros Oktay, Head of Bus bei MAN Truck & Bus. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Paruk Group neue Maßstäbe für Elektromobilität auf dem afrikanischen Kontinent zu setzen.“

Grundlage der bestellten Fahrzeuge vom Typ Lion’s Explorer E ist das Lion’s Chassis E, das für internationale Märkte entwickelt wurde. Anders als in Europa, wo MAN Komplettbusse produziert und vertreibt, liegt der Fokus im Weltmarkt auf Fahrgestellen, die in den jeweiligen Ländern von zertifizierten Aufbauherstellern vervollständigt werden. Mit dem Lion’s Explorer E realisiert MAN in Südafrika sowohl Fahrgestell als auch Aufbau.

Der Lion’s Explorer E mit einer Länge von 12 Metern ist als Hochboden-Fahrzeug mit Stufen für den Einstieg ausgelegt. Die vier Batterie-Packs mit je 80 kWh sind zwischen den Achsen unter dem Fußboden untergebracht. Die Auslieferung der Flotte an die Paruk Group in Südafrika soll 2026 beginnen und bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Fertigung der E-Busse vor Ort

Alle 100 Fahrzeuge werden komplett vor Ort gefertigt: die Fahrgestelle im MAN-Werk in Pinetown, die Aufbauten im Werk Olifantsfontein. „Mit der lokalen Fertigung stärkt MAN die industrielle Wertschöpfung vor Ort und leistet einen Beitrag zur Entwicklung einer grünen Busproduktion in der Region“, so das Unternehmen. „Wir sind stolz darauf, dass wir nun gemeinsam mit der Paruk Group die erste große MAN eBus-Flotte auf afrikanische Straßen bringen. Zudem sind wir der erste Hersteller in Südafrika, der die Produktion von Elektrofahrzeugen lokalisiert hat“, sagt Jan Aichinger, Managing Director von MAN Truck & Bus South Africa.

„Wir betreiben eine der weltweit größten MAN-Busflotten – ein Beweis für über 30 Jahre Vertrauen, Partnerschaft und eine gemeinsame Vision. Der Umstieg von Diesel- auf Elektroantrieb ist nicht nur ein technologischer Wandel, sondern auch ein Versprechen, dass wir konsequent auf nachhaltige Transportlösungen setzen. Es ist ein mutiger Schritt – aber mit MAN an unserer Seite fühlt es sich wie eine natürliche Entwicklung an“, so Mohmed Paruk, Eigentümer der Paruk Group, die vorwiegend in Südafrika tätig ist. Die Flotte des Unternehmens umfasst rund 2.000 Busse – davon sind etwa 1.500 Fahrzeuge von MAN.

MAN will E-Busse in Südafrika etablieren

Schon 2023 hat MAN den ersten vollelektrischen Komplettbus für den afrikanischen Markt in Kapstadt ausgeliefert. Der Lion’s Explorer E wurde an die lokalen Anforderungen angepasst und ebenfalls vor Ort gefertigt. „Dank der Fertigung in Südafrika können wir gewährleisten, dass die eBusse die Bedürfnisse der Verkehrsunternehmen perfekt erfüllen und sich gleichzeitig zudem bestmöglich in bestehende Prozesse integrieren lassen“, erklärt Oktay. „Mit dem jetzt unterzeichneten Großauftrag wird die Elektromobilität in Südafrika deutlich an Fahrt aufnehmen – davon sind wir überzeugt.“

MAN Truck & Bus ist eigenen Angaben nach Marktführer im Busgeschäft in Südafrika. Ziel sei es, auch bei den Elektroantrieben diese Position zu erreichen. „Wir tun alles dafür, dass der neue eBus in Südafrika so gut ankommt wie unser Lion’s City E in Europa mit bereits rund 3.000 ausgelieferten Einheiten“, so Oktay.