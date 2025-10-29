Elektroautos laut Studie inzwischen mit 21 Prozent Marktanteil weltweit

Laut PwC erreichten rein batteriebetriebene Fahrzeuge (BEVs) im dritten Quartal einen Anteil von knapp 21 Prozent – zwei Punkte mehr als im Q2 2025 und der höchste je ermittelte Wert. Eine aktuelle Analyse der Beratungsgesellschaft umfasst 40 wichtige Märkte, die zusammen rund 85 Prozent des globalen Autoabsatzes ausmachen.
Insgesamt wurden in diesen Märkten 3,6 Millionen BEVs verkauft, gut ein Drittel mehr als im Vorjahr. Über alle Antriebsarten hinweg kamen die Neuzulassungen auf knapp 17,4 Millionen Fahrzeuge, darunter 1,7 Millionen Plug-in-Hybride und 2,5 Millionen andere Hybride.
China bleibt der mit Abstand wichtigste Markt für Elektroautos mit 2,3 Millionen BEVs im dritten Quartal, ein Zuwachs von einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Europa erreichte knapp 607.000 Fahrzeuge, ein Plus von mehr als 25 Prozent, während die USA 419.000 BEVs verkauften, was einem Wachstum von rund 20 Prozent entspricht. In den Vereinigten Staaten sorgte das Auslaufen eines Kaufanreizes Ende des Quartals, insbesondere im September, für zusätzliche Verkäufe.
Innerhalb Europas führt Deutschland mit 133.000 Neuzulassungen vor dem Vereinigten Königreich mit 125.000 BEVs. Weltweit belegen diese beiden Länder die Plätze drei und vier.
Im Bestand ist der Anteil noch geringer
Im Bestand ist der Anteil von Elektroautos deutlich niedriger. PwC geht für Europa von rund 4 Prozent, für China von 9 Prozent und für die USA von 2 Prozent aus. Für 2035 prognostizieren die Experten einen BEV-Anteil am Fahrzeugbestand von 32 Prozent in Europa, 40 Prozent in China und 10 Prozent in den USA.
„Elektroautos werden immer besser, attraktiver und bezahlbarer“, sagte PwC-Partner Harald Wimmer der Zeit. Spätestens 2035 werde es für die Mehrheit der Fahrer wahrscheinlich selbstverständlich sein, auf Elektroautos umzusteigen. Verbrennungsmotoren würden dann nur noch für Enthusiasten und Nischenanwendungen relevant sein.
Jörn Neuhausen von PwC-Strategy& hob die Bedeutung robuster Lieferketten für europäische Hersteller hervor, gerade angesichts der „heraufziehenden zweiten Chipkrise“. Bei Batterien empfiehlt er eine flexible Architektur, sodass neue, bessere Batteriezellen schnell eingebaut werden können, ohne dass der gesamte Antriebsstrang oder das Batteriesystem neu entwickelt werden muss.
Kommentare
Future meint
Spätestens im Jahr 2035 würden Verbrennungsmotoren nur noch für Enthusiasten und Nischenanwendungen relevant sein.
Yepp, so gefallen mir die Berater sehr gut.
Sicherlich werden einige hier einige die Leute von PwC als »mittelmäßig« bezeichen, weil man so beratungsresistent ist, aber das hilft der Industrie nun auch nicht weiter. Welches Beratungsunternehmen berät eigentlich Merz oder machen das nur die Lobbyisten vom VDA?
Martin meint
Sogar weltweit nur 20%….
Future meint
Sogar weltweit schon 21 Prozent.
M. meint
Das ist eigentlich die Zahl, auf die es ankommt.
Ok: als westlicher Hersteller sollte man sich langfristig keine Hoffnungen auf den chinesischen Markt mehr machen, egal was man anbietet. Aber auch abseits von China wird man um das Thema nicht mehr herum kommen.
Verbrenneraus, Aus vom Verbrenneraus, E-Fuel, Wasserstoff… das sind alles Nebenkriegsschauplätze.
Martin meint
Das BEV wird schon kommen, die neuen Akkus sind super. Einfach etwas Zeit geben. Mit der Peitsche auf die Kunden dreschen bringt das Thema nicht vorwärts. In 10 Jahren haben wir locker 50 oder 60% BEV Anteil bei Neuzulassungen… der Rest juckt da nicht. Hinsichtlich Umwelt müssen wir eh erkennen, das wir andere Kaliber brauchen, als diese ollen Stehkisten.. egal ob Verbrenner oder BEV…
South meint
Hahaha, Alter, aber jetzt haut er einen raus. In zehn Jahren 50% und arme gepeitschte Kunden. Mja, also ich glaube nicht ,dass es nur 50% sein werden und ich glaube auch nicht, dass man da bei dem Kunden Striemen sehen wird… es könnten mit zunehmenden fallenden Kosten und mehr Nutzen einfach schlicht viele Kunden sich als freie, ungeknechte Menschen aus freien Stücken sich für ein E Auto entscheiden.
Aber hey, wie auch immer, eines ist sicher, ob jetzt fünf oder zehn Jahre, ob gepeitscht oder nicht, yoa, geschenkt, aber spätestens dann hat ein Hersteller ein Riesenproblem, wenn er kein marktgängiges E Auto hat…wobei m.E. da der Zug schon lange abgefahren sein wird…
Ben meint
Freie, ungeknechtete Menschen in Deutschland, die Strafe zahlen müssen wenn sie 2020 zusammen Weihnachten gefeiert haben, und sich dafür noch bedanken.
Ja, die haben nichts anderes verdient als diese Stehkisten.
Alle anderen zahlen gern die 50€ Aufpreis im Monat für volle Alltagstauglichkeit.
one.second meint
Jaja, die ganzen Verräter, die eigentlich bei den Röhrengeräten zum Fernsehen bleiben wollten, werden auch diesmal wieder umfallen. Was machen die Glühbirnen in der Kellerbox denn so?
M. meint
Den geerbten Glühbirnen geht’s gut, ich warte noch auf satte Preissteigerungen auf dem Antikmarkt. ;-)
South meint
Ja, also was haben wir uns damals schlappgelacht, es gab tatsächlich Leute die natürlich das von der schrecklichen EU indoktrinierten, Verbotskultur, blabla sich nochmal ordentlich mit Glühlampen eingedeckt haben… es gibt ein paar…da fehlts einfach…
Future meint
Auf gluehbirnede gibt es die Glühbirne für 50 Cent, sofort lieferbar, und das wird auch noch jahrelang so weitergehen.
eBikerin meint
„Was machen die Glühbirnen in der Kellerbox denn so?“
Immer wieder interessant wenn Leute die Glühbirne anführen.
Dabei aber komplett ignorieren, dass die damals erhältliche „Energiesparlampe“ der Glühbirne in ALLEN Punkten weit unterlegen war. Eigentlich hätte sogar die Energiesparlampe auf Grund des enthaltenen Quecksilbers verboten sein müssen.
LEDs für die Raumbeleuchtung waren damals fast nicht erhältlich und noch um Welten teurer als die sowieso schon sehr teuren Energiesparlampen.
Ach und Energie haben die auch nicht gespart.
South meint
Na, dann haben wir aber Glück gehabt, dass sich wie durch ein Wunder doch noch alles zu Guten gewendet hat?
eBikerin meint
Kannst du auch sinnvoll Antworten? So mit Argumenten?
Die Energiesparlampe war schlicht Wirtschaftsförderung für Osram und Co. Wir können froh sein, dass die ganz schnell wieder vom Markt verschwunden ist. Das LEDs so zügig in die Breite kommen und auch zu vernünftigen Preisen war damals nicht abzusehen. Beworben wurde ja nur die Energiesparlampe.
South meint
Also eBikerin, dass es in Richtung LED Lampe geht war schon vor dem Glühbirnenverbot 2012…absehbar… die ersten guten Modelle gab weit vorher, Mitte der Nullerjahre, da waren sie aber noch teuer… und auch ich habe nicht über Nacht alle Lampen ausgetauscht… naja, schon 2019 (also nur 7 Jahre danach) wurde Osram als Bad Bank bei Siemens ausgelagert….und es war ein europäisches Gesetz… da deine Zusammenhänge reinzudichten…
Das würde ja dann bedeuten, dass alle naiv gewesen wären und es sich in wenigen Jahren zum Guten gewendet hätte… oder die haben sich glatt was dabei gedacht…da tippe ich auf letzteres… und ich habe schon LED Lampen vor 2012 gehabt… da gab es schicke neue Designmöglichkeiten…
Future meint
Ich frage mich immer, wie die Leute die Quecksilberlampen damals entsorgt haben, wenn mal wieder eine zerbrochen ist. Schön die Reste zusammenfegen und ab damit in Nachbarins Garten …
Lataffa meint
Was sich manche hier im Rückblick zusammenträumen. Als ob direkt mit dem Glühlampenverbot der Markt mit LEDs für 1,50€, 800 Lumen und jeglicher Farbtemperatur überschwemmt wurde.
South meint
Naja, Lataffa, ich hatte in meinem Leben nur eine einzige Energiesparlampe, genau Birne, denn die war in einer alten Fassung drin, und die flog nach kürzester Zeit raus, weil die, soweit ich mich erinnern konnte, ewig gebraucht hat, hell zu werden. Also irgendwie haben es also doch einige geschafft, ohne Energiesparlampe und ohne Glühbirnenvorrat über die Runden zu kommen…
South meint
Yoa, ein Drittel mehr BEV als im Vorjahr…das ist mal ein Wort… und das ohne Verbrennerzulassungsverbot oder wie wirds immer genannt Verbrenner Aus… yoa, da können einige in die Tischkannte beissen wie sie wollen, die E Autos kommen trotzdem … ;-)
Lanzu meint
Ist schon interessant zu lesen, dass Europa und Deutschland bei BEV ein Nachzügler sind. Das ist auch eine Herausforderung für das kulturelle und wirtschaftliche Selbstbild. China ist hier eben massiv Vorreiter bei der neuen Technologie.
Im Gegensatz zu den USA gibt es hier keine ausreichende Ölindustrie und die USA sichern international weniger ab. Europa steht hier echt vor massiven Herausforderungen.
paule meint
85 Prozent der Neuzulassungen in Europa haben immer noch einen klassischen Verbrenner. Gähn die Durchalteparolen werden langsam ermüdend