Mitsubishi Elevance Concept: Teilzeit-Stromer fürs Gelände und Camping

Mitsubishi Motors hat auf der Japan Mobility Show 2025 das Mitsubishi Elevance Concept vorgestellt. Das elektrifizierte Crossover-SUV verbindet laut den Entwicklern moderne Antriebstechnologien mit Fokus auf Fahrspaß und Abenteuer. Ob der Wagen einen konkreten Ausblick auf ein Serienmodell gibt, ist unklar.

Unternehmenschef Takao Kato: „Wir haben das Motto ‚Forever Adventure‘ für unseren Messestand gewählt, um unsere Leidenschaft für den zeitlosen Zauber des Entdeckens auszudrücken.“ Der Elevance Concept vereine die besten Elektrifizierungs- und Allradtechnologien des Unternehmens und solle „eine Mobilitätserfahrung bieten, die den Sinn für Abenteuer weckt“.

Das Fahrzeug ist als Plug-in-Hybrid (PHEV) mit einem Motor konzipiert, der mit CO₂-neutralem Kraftstoff kompatibel ist. Damit will Mitsubishi sowohl saubere als auch kraftvolle Leistung bieten. Die große Traktionsbatterie kann auch externe Geräte versorgen, etwa beim Camping.

Für den Antrieb setzt Mitsubishi auf ein neues Quad-Motor-4WD-System, das auf der firmeneigenen Technologie Super-All Wheel Control (S-AWC) basiert. In-Wheel-Motoren an der Vorderachse sollen die Lenkstabilität verbessern, während ein doppeltes Active-Yaw-Control-System an der Hinterachse für kraftvolle Traktion zuständig ist. Die Technik ermögliche präzises Handling, gleichmäßige Straßenlage und hohe Geländetauglichkeit – selbst auf unebenem Terrain, heißt es.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Das Interieur bietet Platz für sechs Personen in drei Sitzreihen sowie Raum für Gepäck und Freizeitaktivitäten. In Kombination mit der Anhängerfunktion verwandele sich der Elevance Concept in eine luxuriöse Reiselösung für Familien und Abenteurer, so die Designer. Ein vorgestellter, zum Fahrzeug passender Anhänger bietet neben Platz für diverse Gegenstände eine Küche und eine Duschkabine. Letztere beiden können über das PHEV-System mit Strom versorgt werden.

Ein zentrales Element des Konzepts ist der „AI Co-Driver“, der auf einem in das Lenkrad integrierten Bildschirm erscheint. Das System schlägt Fahrziele vor, die zu den persönlichen Vorlieben des Fahrers passen, und analysiert gleichzeitig Straßenbedingungen sowie Fahrzeugstatus in Echtzeit. So soll der Elevance Concept automatisch den optimalen Fahrmodus wählen und Sicherheit wie Fahrkomfort erhöhen.