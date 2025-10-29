Januar bis September 2025: Elektroauto-Anteil in der EU bei 16,1 Prozent

Bis September 2025 stiegen die Neuzulassungen von Autos in der Europäischen Union (EU) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent. Damit verzeichnete der Markt den dritten Monat in Folge ein Wachstum. Besonders im September selbst zeigte sich ein deutlicher Aufschwung mit einem Plus von 10 Prozent.
Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) lag bis September 2025 bei 16,1 Prozent – ein Anstieg gegenüber 13,1 Prozent im Vorjahr. Hybridfahrzeuge behaupteten sich als beliebteste Antriebsart und erreichten einen Marktanteil von 34,7 Prozent. Der kombinierte Anteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen fiel dagegen deutlich auf 37 Prozent, nachdem er im Vorjahr noch bei 46,8 Prozent gelegen hatte.
Im Segment der Elektroautos wurden in den ersten neun Monaten 2025 insgesamt 1.300.188 neue Fahrzeuge registriert, was einem Marktanteil von 16,1 Prozent entspricht. Drei der vier größten EU-Märkte – Deutschland (+38,3 %), Belgien (+12,4 %) und die Niederlande (+3,9 %) – verzeichneten Zuwächse. Lediglich Frankreich zeigte einen leichten Rückgang von 0,2 Prozent, obwohl der dortige Markt im September allein um 11,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs.
Auch die Zahl der Neuzulassungen der Hybridfahrzeuge stieg weiter kräftig: Bis Ende September wurden 2.793.079 Fahrzeuge registriert, ein Anteil von 34,7 Prozent. Wachstumstreiber waren die vier größten EU-Märkte: Frankreich (+28,8 %), Spanien (+28,1 %), Deutschland (+10,6 %) und Italien (+9,2 %). Damit sicherten sich Hybridfahrzeuge über ein Drittel des gesamten EU-Markts.
Plug-in-Hybride legten ebenfalls deutlich zu: 722.914 Neuregistrierungen bedeuten einen Marktanteil von 9 Prozent, nach 6,9 Prozent im Vorjahr. Besonders stark war das Wachstum in Spanien (+105,2 %), Deutschland (+63,9 %) und Italien (+72,6 %). Im Jahresvergleich verzeichneten Plug-in-Hybride damit ihren siebten Monat in Folge mit kräftigem Wachstum – im September lag der Zuwachs bei 65,4 Prozent.
Die Zahlen für September 2025 zeigen, dass batterieelektrische Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozent zulegten, während die Neuzulassungen von Hybridmodellen um 15,9 Prozent und von Plug-in-Hybriden um 65,4 Prozent wuchsen. Damit setzen sich beide Segmente deutlich von den konventionellen Antrieben ab, die weiterhin Marktanteile einbüßen.
Benzin- und Dieselfahrzeuge verlieren weiter an Bedeutung. Die Benzinverkäufe sanken bis September um 18,7 Prozent, besonders stark in Frankreich (-32,8 %), gefolgt von Deutschland (-23,5 %), Italien (-16,6 %) und Spanien (-13,2 %). Mit 2.234.058 Neuzulassungen fiel der Anteil von Benzinern bis Ende September 2025 auf 27,7 Prozent. Dieselautos verloren noch stärker: minus 24,7 Prozent, was einem Marktanteil von nur noch 9,3 Prozent entspricht. Im September selbst ging die Zahl der Benzin-Neuzulassungen um 7,8 Prozent und die der Diesel um 14,3 Prozent zurück.
Kommentare
Elknipso meint
Also wie in den letzten 2 Jahren. 85 bzw 84 Prozent haben immer noch einen klassischen Verbrennungsmotoren als Hauptantrib, teilweise ergänzt von Elektroantrieben in Form von Hybridmodellen.
Ben meint
Stimmt also schon gut 20% weniger seit 2019, ein schlauer Investor würde sich bei solch einen Absturz der noch immer läuft z.B. in Deutschland konstant -7% Zulassungen bei Verbrennern, zurückziehen, nur die deutschen OEMs wollen weiter ins fallende Messer greifen.
Und nicht vergessen Nokia hat bei der vorstellung des Iphone den markt dominiert mit 12Mio. Handys pro Jahr, 5 Jahre später gab es kein Nokia mehr am Smartphonemarkt.
Gunnar meint
Das sind doch gute Nachrichten. Dieses Jahr liegt Deutschland endlich wieder über dem EU-Schnitt: 18,1% vs. 16,1%.
Trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, dass das noch deutlich schneller gehen könnte, wenn wir mehr Sachlichkeit und weniger Verbrennerlobbyismus in der Debatte über das Elektroauto hätten.
Future meint
Ich bin optimistisch. Auf den 40 weltweit wichtigsten Absatzmärkten sind laut einer aktuellen Analyse von PwC schon heute knapp 21 Prozent der neu verkauften Wagen vollelektrisch. In zehn Jahren, heißt es darin, werden Verbrennungsmotoren eine Nischenerscheinung sein. Interessant ist auch der Hinweis von PwC in der Studie, dass sie den Herstellern zu einer flexiblen Architektur raten, um einzelne Komponenten (Chips, Zellen) immer schnell austauschen zu können.
LarsDK meint
Es geht schneller, das sieht man ja in Norwegen und Dänemark.
Favone meint
In Norwegen sind 2/3 der Fahrzeuge im Bestand Verbrenner….
Martin Barth meint
Dazu muss man Wissen, dass hier einer der größten E-Automarkte in Europa mit Norwegen außen vor ist. Die Norweger haben fast 100 % E-Auto-Anteil bei den Neuwagen. Wir sind lediglich wieder auf dem Niveau von 2023 nachdem 2025 ein schlechtes Jahr für die E-Mobilität in D war.