Mitsubishi Eclipse Cross kostet als Elektroauto 47.990 Euro

Mitsubishi Motors Europe bringt eine vollelektrische Generation des kompakten SUV Eclipse Cross auf den Markt. Das Modell wurde nach Angaben des japanischen Herstellers speziell für den europäischen Markt entwickelt. Nun sind die Preise bekannt: Das vorerst einzige Elektroauto der Marke hierzulande kostet ab 47.990 Euro.

Der elektrische Eclipse Cross basiert auf der Plattform CMF-EV, auch bekannt als AmpR Medium. Diese technische Basis teilen sich bereits der Renault Scenic und der Nissan Ariya, Partnerfahrzeuge innerhalb der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz.

Der batteriebetriebene Mitsubishi Eclipse Cross misst 4.470 Millimeter in der Länge, 1.860 Millimeter in der Breite und 1.570 Millimeter in der Höhe. Optisch prägen ihn ein hexagonaler Frontgrill und ein sechseckiges Heckdesign. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 478 bis 1.670 Litern. Je nach Ausstattung steht das E-SUV auf 19- oder 20-Zoll-Leichtmetallrädern.

Zum Marktstart wird die Topversion mit einer 87-kWh-Batterie verkauft, die eine Reichweite von 635 Kilometern nach WLTP-Norm ermöglicht. Der vordere Elektromotor leistet 160 kW beziehungsweise 218 PS, was eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h erlaubt. Der Verbrauch wird angegeben mit 16,9 kWh/100 km.

Das wassergekühlte Akkupaket unterstützt AC-Laden mit bis zu 22 kW – serienmäßig sind 11 kW – sowie DC-Schnellladen mit bis zu 150 kW. Eine Wärmepumpe gehört zur Serienausstattung. Über Schaltwippen am Lenkrad lässt sich die Rekuperation in vier Stufen einstellen. Später ist eine Variante mit kleinerer Batterie geplant, die eine „mittlere Reichweite“ bieten soll. Hier sind laut Berichten 125 kW/170 PS Leistung und 60 kWh Speicherkapazität vorgesehen.

Im Innenraum setzt Mitsubishi auf moderne Technik und Komfort. Der zentrale Touchscreen misst 12,3 Zoll und integriert Google-Dienste. Ergänzt wird er durch ein horizontales Instrumentendisplay. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen ein elektrochromatisches Panoramadach, dessen Transparenz sich per Knopfdruck anpassen lässt, eine 48-farbige Ambientebeleuchtung sowie ein Soundsystem von Harman Kardon.

Sicherheits- und Assistenzsysteme stehen ebenfalls im Fokus. Mitsubishi bietet bis zu 20 Fahrerassistenzfunktionen, darunter einen adaptiven Tempomaten, Spurhalte- und Notbremsassistenten sowie einen Querverkehrswarner. Sieben Airbags schützen die Insassen, und im Falle eines Unfalls wird die Hochvoltbatterie automatisch abgeschaltet.

Die Produktion des neuen Eclipse Cross soll im vierten Quartal beginnen, die Auslieferung ist für Anfang 2026 geplant. Käufer erhalten eine achtjährige oder 160.000 Kilometer umfassende Garantie auf Batterie und Fahrzeug. Hinzu kommen eine zwölfjährige Durchrostungsgarantie und acht Jahre Pannenhilfe.