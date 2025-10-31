Citroën Ami Dark Side: Sonderedition ab 8.890 Euro bestellbar

Citroën bietet den Elektro-Kleinstwagen Ami nun auch in der Sonderedition Dark Side an, die ab Halloween 2025 bestellbar ist. Die neue Ausführung behält das in diesem Jahr aufgefrischte Design der Baureihe bei, zeichnet sich jedoch durch ein besonderes Exterieur und grafische Elemente aus, die dem Modell einen neuen Look verleihen.

Der Ami Dark Side verfügt über zwei vor Witterungseinflüssen geschützte Sitze, einen 6 kW (8 PS) starken Elektromotor für eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern. Das Mini-Elektroauto ist ab 15 Jahren mit dem Führerschein der Klasse AM fahrbar. Optisch präsentiert sich die Sonderedition in der neuen Farbe „Black Night“: ein tiefes, mattes Schwarz, das durch weiße grafische Elemente (Aufkleber und Radkappen) belebt wird.

Auch das Interieur hüllt sich in Dunkelheit: Graue Polster, Türnetze und abgestimmte Organisationselemente sollen dem kompakten Zweisitzer einen modernen Look verleihen. Dazu kommen serienmäßig unter anderem die Smartphone-Halterung und die Funktion My Ami Play, die mit dem Citroën Switch-Knopf am Lenkrad gesteuert wird und Radio, Navigation und Telefon-Apps (wie Anrufe und Musik) verwaltet.

Mit der App My Citroën liefert die My Connect Box-Software den Fahrenden Updates zum Fahrzeugstatus, einschließlich Lade- und Reichweitenmanagement sowie Kilometerstand.

Der Ami Dark Side kann in Deutschland zu einem Preis ab 8.890 Euro bestellt werden und ist ab 59 Euro monatlich im Leasing erhältlich. Die Auslieferung beginnt im Januar 2026.