Ferrari F76 gibt Ausblick auf zukünftiges Design der Marke

Ferrari hat den F76 vorgestellt: Ein radikales Konzeptauto, das ausschließlich digital daherkommt und von zwei Fahrern gleichzeitig bedient werden kann. Das Fahrzeug wurde nach dem ersten Le-Mans-Sieg von Ferrari 1976 benannt und von Chefdesigner Flavio Manzoni als „Designmanifest, das die Formen der zukünftigen Ferraris vorwegnehmen soll“ entworfen.

In einer Mitteilung heißt es: „Der F76 ist kein Serienfahrzeug, sondern ein bahnbrechendes virtuelles Projekt, das die Rennsporttradition von Ferrari mit den Innovationen des generativen Designs und digitaler Technologien verbindet und damit neue Horizonte für das Markenerlebnis eröffnet.“

Das F76 wurde nur wenige Wochen nach den ersten Details zu Ferraris Elektroauto-Debüt präsentiert, das Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommen soll. Aufgrund der Drive-By-Wire-Technologie nehmen einige an, dass auch das F76 auf einer elektrischen Plattform basiert.

Das Design des Konzeptautos ist sehr futuristisch, zeigt aber typische Ferrari-Merkmale. Elemente wie die quadratischen Radkästen und der schwebende Frontsplitter weisen Einflüsse des Hybrid-Hypercars F80 auf. Der F76 wurde laut Ferrari nach dem Prinzip „Form folgt Funktion“ entwickelt – mit Blick darauf, bestimmte Elemente in zukünftige Serienfahrzeuge zu übernehmen.

Ein besonderes Merkmal ist die Anordnung der Sitze: Die beiden Fahrer sitzen in getrennten Rümpfen, um den Luftstrom zu optimieren. Die Drive-by-Wire-Technologie für Lenkrad und Pedale ermöglicht es, die Fahrkomponenten zu synchronisieren. So können beide Insassen „die Empfindungen in Echtzeit erleben und teilen, was sowohl die emotionale als auch die technische Beteiligung am Fahrerlebnis steigert“, heißt es.

Zu den realistischeren Merkmalen, die möglicherweise in Serienfahrzeugen auftauchen, zählen laut Autocar einfahrbare Scheinwerfer, die an Modelle wie den F40 erinnern, sowie in die große Heckflügelstruktur integrierte Rücklichter.