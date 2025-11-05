Neuer BMW iX4 getarnt auf öffentlichen Straßen abgelichtet

Seit Kurzem ist mit dem jüngsten iX3 das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ bestellbar. Diverse weitere Baureihen auf der Architektur sind geplant. Dazu gehört der neue iX4, von dem nun Erlkönigfotos im Netz aufgetaucht sind. Bisher gibt es keine rein batteriebetriebene Ausführung des etwa 4,8 Meter langen SUV-Crossover.

Die Vorstellung des iX4 in Europa wird im kommenden Jahr erwartet. Noch unklar ist, ob dieses Elektroauto wie der iX3 im neuen BMW-Werk in Debrecen in Ungarn hergestellt wird. Möglich ist auch, dass es wie die bereits angekündigte Neue-Klasse-Version des BMW 3er im Stammwerk in München vom Band rollen wird.

Konkretes zum iX4 ist noch nicht bekannt. Feststeht, dass alle Elektroautos der Neuen Klasse die mit dem iX3 eingeführte aufgefrischte Designsprache von BMW erhalten. Das gilt auch für zukünftige Modelle mit traditionellem Antrieb. Der neue X4 wird auch als E-Auto ein SUV-Coupé mit hinten abfallender Dachlinie, wie die aktuellen Erlkönigfotos zeigen.

The 2028 BMW iX4 has been spied testing for the very first time with heavy design influence from 2024’s Vision Neue Klasse X Concept. In addition, the CUV will feature a large 17.9-inch center touchscreen display and offer up to around 463 hp and over 400 miles of electric range. pic.twitter.com/a9KC80HQKr — GearheadCole ⚙️ (@cole_marzen) November 4, 2025

Technisch wird sich der iX4 am iX3 orientieren. Das Debütmodell der Neuen Klasse bietet drei Schlüsseltechnologien: einen hocheffizienten Elektroantrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für bis zu 805 Kilometer Reichweite und 400- kW-Ladeleistung, eine leistungsfähige Elektronikplattform mit vier vernetzten Steuerrechnern („Superbrains“) zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie das digitale Innenraumkonzept Panoramic iDrive mit Displayband, Head-up-Display und neuem Betriebssystem für eine intuitive, vernetzte Nutzererfahrung.

Der iX4 sollte perspektivisch in mehrere Varianten angeboten werden, wie es beim ähnlich großen iX3 geplant ist. Letzterer wird von Herbst 2025 an zunächst als iX3 50 xDrive mit einer 108,7-kWh-Batterie gebaut, die je nach Ausstattung 679 bis 805 Kilometer Reichweite ermöglicht. Die Akkus lassen sich im Idealfall in 21 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufladen. Der 345 kW/469 PS starke Elektro-Allradantrieb sorgt für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,9 Sekunden, bei Tempo 210 ist Schluss. Der Verbrauch wird angegeben mit 17,9-15,1 kWh/100 km.

Die Markteinführung des neuen iX3 zum Preis von anfänglich mindestens 68.900 Euro soll 2026 in Europa beginnen. Weitere vollelektrische Antriebsvarianten werden folgen, darunter ein Einstiegsmodell. Der neue iX4 dürfte zu Beginn ebenfalls in einer der höher positionierten Versionen verkauft werden und angesichts der bisherigen Preispolitik bei X3 und X4 ähnlich viel kosten.