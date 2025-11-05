EnBW senkt Ladepreise zum 1. Dezember 2025

Die EnBW senkt zum 1. Dezember 2025 ihre Ladepreise für Elektroautos und reagiert damit auf sinkende Netzentgelte sowie weitere Kosteneffekte. Im Rahmen einer umfassenden Anpassung der Energiepreise werden laut dem Portal Electrive zwei der drei bestehenden Tarifstufen beim Laden günstiger, im dritten Tarif sinkt die monatliche Grundgebühr.
Damit setzt das Energieunternehmen seine Preisanpassungsoffensive fort, die bereits im August mit einer Senkung des Ad-hoc-Ladepreises auf 0,79 Euro pro Kilowattstunde (kWh) begonnen hatte.
Im Ladetarif S ohne Grundgebühr sinkt der Preis im kommenden Monat von 0,59 auf 0,56 Euro pro kWh. Auch im Tarif M mit einer monatlichen Gebühr von 5,99 Euro reduziert sich der Preis um drei Cent auf 0,46 Euro je kWh. Der Top-Tarif L bleibt zwar bei 0,39 Euro pro kWh, doch die monatliche Grundgebühr fällt deutlich von 17,99 auf 11,99 Euro. Beim Roaming an Ladepunkten anderer Anbieter verringert sich die Preisuntergrenze von 0,59 auf 0,56 Euro pro kWh, während die Obergrenze von 0,89 Euro bestehen bleibt.
„Damit liegen die Preise im EnBW mobility+ Ladeangebot insgesamt im unteren Marktdurchschnitt. Alle Kund*innen werden in den kommenden Tagen individuell über ihre Preissenkung informiert“, heißt es von der EnBW. Nach der Preissenkung lohne sich der M-Tarif im Vergleich zur S-Variante ab etwa 60 kWh monatlichem Verbrauch, während sich der L-Tarif mit der reduzierten Grundgebühr ab rund 70 kWh rechne. Das gilt, wenn man nur oder fast ausschließlich an Ladepunkten der EnBW lädt.
Laut Lars Jacobs, Chief Commercial Officer E-Mobility bei der EnBW, können Kunden im M-Tarif durch die neuen Konditionen jährlich bis zu 100 Euro einsparen. „Wir schauen regelmäßig, wo wir in der Lage sind, unsere Kundinnen und Kunden von Kostensenkungen oder Vorteilen profitieren zu lassen“, erklärt der Manager im Gespräch mit Electrive. Nach der Preissenkung im August könnten nun alle Kunden „in der Breite daran teilhaben“.
Grundlage der neuen Preisstruktur sind mehrere Faktoren, darunter die Beschaffungskosten für Strom, Netznutzungsentgelte und Investitionen in Ladeinfrastruktur. Im aktuellen Fall spielen die sinkenden Netzentgelte zum Jahreswechsel eine zentrale Rolle: Bundesweit sollen sie im Januar im Durchschnitt um 1,95 Cent pro Kilowattstunde sinken, auch wenn regionale Unterschiede bestehen.
Kommentare
Jörg2 meint
Der Markt gibt es offenbar her, „Eintrittsgelder“ nehmen zu können.
Ich würde mich freuen, wenn sich der Markt dahin entwickeln würde, dass die Wettbewerbssituation soetwas nicht mehr realisierbar hält.
Futureman meint
Tipp an die Ladeanbieter: Einen Tarif mit 2,99€/Monat anbieten mit leichter Ersparnis. Bei so geringen Beträgen schlagen viel zu und bleiben dabei auch wenn sie merken, dass sie wie 90% der anderen E-Auto-Fahrer die meiste Zeit zu Hause oder beim Arbeitgeber laden und öffentliche Ladepunkte eigentlich gar nicht brauchen.
Martin meint
haha, 11 Euro. Wer jetzt noch die Mistgabel raus holt..
Thorsten 0711 meint
Beim Ladetarif L wird es langsam interessant.
Ich bin gespannt wie sich das auf die Kunden Vorteilstarife auswirken wird.
Aktuell bekommt man dort als Strom- oder Gaskunde der EnBW den Tarif L für 17,99€ bei einem kWh-Preis von 35 Cent.
eBikerin meint
naja bei L wird sich halt die Grundgebühr ändern – der Vorteilstarif hat ja keine eigenen Tarife – sondern man bekommt 10% beim Laden.