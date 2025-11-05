Neuer Mercedes CLA Hybrid ab 46.243 Euro bestellbar

Der neue Mercedes-Benz CLA fährt auf der vorrangig für Elektroautos konzipierten Mercedes Modular Architecture (MMA). Die Plattform lässt auch noch Verbrennerantrieb zu. Nach dem Start der ersten E-Auto-Ausführungen ist nun auch Hybridtechnik verfügbar. Der neue CLA mit elektrifiziertem 1,5-Liter-Vierzylinder-Reihenmotor ist in mehreren Leistungsstufen und mit Front- oder Allradantrieb bestellbar. Die Preise in Deutschland beginnen bei 46.243 Euro.

Der CLA Hybrid unterscheidet sich optisch kaum von seinem elektrischen Pendant. Eines der wenigen Unterscheidungsmerkmale ist die Kühlerverkleidung: Das Elektro-Verbrenner-Modell besitzt den klassischen Kühlergrill mit zentralem Stern und „Mercedes‑Benz Pattern“ in Chrom. Er ist serienmäßig von einem LED-Lichtleiter umrandet, dessen Kanten bei eingeschaltetem Licht beleuchtet sind.

Auch die inneren Werte sind nahezu identisch. Dank MB.OS und MBUX der vierten Generation sei der CLA Hybrid genauso intelligent, intuitiv und komfortabel wie das vollelektrische Fahrzeug, wirbt der Hersteller. Und er vereine smarte Technologie mit hoher Effizienz. Mit einem Verbrauch von bis 4,9 Litern auf 100 Kilometer sei der CLA 180 das effizienteste Fahrzeug der Marke mit Verbrennungsmotor in diesem Segment.

Rein elektrisches Fahren möglich

Bei innerstädtischen Geschwindigkeiten und wenn weniger als 22 kW Leistung benötigt werden – typischerweise bei sanfter Fahrweise in der Stadt – können die Hybridmodelle rein elektrisch fahren. Das elektrische Segeln, also das effiziente Dahingleiten mit abgekoppeltem Antriebsstrang, ist bis zu einem Tempo von rund 100 km/h möglich. Eine Besonderheit: Der Motor kann in allen acht Gängen rekuperieren und dabei bis zu 25 kW Energie zurückgewinnen.

Weil sich die Drehmomente von Verbrennungsmotor und Elektromotor summieren, wird das maximale Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich dargestellt. Zudem kann der Verbrennungsmotor vollständig über E-Maschine und Trennkupplung gestartet werden. Es ist kein herkömmlicher Ritzelstarter mehr erforderlich. „Für gesteigerten Komfort setzen die Start-Stopp-Funktion und der Wechsel zwischen den beiden Motoren für die Fahrerin und den Fahrer fast unmerklich ein“, wirbt Mercedes.

Der neue CLA Hybrid hat ein laut den Entwicklern sehr kompaktes Motor- und Getriebedesign. Der Elektromotor und seine Komponenten seien direkt in das neue Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (8F-eDCT) integriert. Dies mache das gesamte System effizient und platzsparend. Eine neue 48-Volt-Batterie mit Lithium-Ionen-Technologie und einem Energiegehalt von bis zu 1,3 kWh versorge den Elektromotor. Auch ihre Bauweise sei besonders kompakt und gewichtssparend.

Als Verbrennungsmotor kommt ein von Mercedes‑Benz neu entwickelter Reihenvierzylinder-Ottomotor mit 1,5 Litern Hubraum zum Einsatz, der den Angaben nach sowohl auf Leistung als auch auf Effizienz ausgelegt ist. Er nutzt ein Brennverfahren auf Basis des Miller-Zyklus. Damit kann insbesondere im Teillastbereich – einer im Alltag sehr häufigen Fahrweise – Kraftstoff gespart werden. Das vergleichsweise frühe Schließen der Einlassventile verringert die Drosselverluste und erlaubt die hohe Verdichtung von 12:1.

Bis zu 155 kW (211 PS)

Zum Marktstart können Kunden zwischen drei Leistungsstufen wählen. Jede erhält einen zusätzlichen Boost von 22 kW (30 PS) durch den Elektromotor. Frontantrieb und 4MATIC Allradantrieb sind verfügbar. Das Leistungsspektrum der Verbrennertechnik reicht von 100 kW (136) bis 140 kW (190 PS). Zusammen mit dem E-Motor ergibt sich eine Systemleistung von 115 kW(156 PS) bis 155 kW (211 PS). Damit geht es in bis zu 7,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, maximal ist je nach Version bis zu Tempo 240 möglich. Das Kofferraumvolumen beträgt mit Hybridantrieb stets 405 Liter.

Alle CLA-Modelle besitzen ab Werk ein großes Panoramadach. Dieses einteilige Glasfestdach zieht sich fugenlos vom Frontscheibenrahmen bis zum Heck. Der optionale, schwebend gestaltete „MBUX Superscreen“ erstreckt sich über die gesamte Breite des Interieurs. Hinter einer großen Glasfläche sitzen der 26 Zentimeter (10,25 Zoll) große Bildschirm für Fahrer, das 35,6 Zentimeter (14 Zoll) große Zentraldisplay und das ebenfalls 35,6 Zentimeter (14 Zoll) große Beifahrerdisplay. Das Infotainmentangebot für Beifahrer umfasst über 40 Apps, Video-Streaming und Zugang zu Disney+. „Alle Bildschirme werden von modernsten Hochleistungs-Chips und Echtzeitgrafiken von Unity Game Engine angetrieben“, unterstreicht Mercedes.

Das neue Lenkrad soll eine verbesserte Ergonomie und intuitive Bedienung bieten. Mercedes hat auf Kundenwunsch das Bedienkonzept mit Wippe für den Limiter und Distronic sowie die Walze für die Lautstärkeregelung wieder eingeführt. Die kapazitiven Schalterfelder sind fugenlos integriert und bieten haptische Fühlhilfen zur besseren Orientierung. Darüber hinaus wurden zur besseren Übersicht und Bedienbarkeit einige Funktionen aus dem Bedienfeld herausgenommen, sodass nun auch das Fingernavigations-Pad zur Steuerung des Fahrer-Displays größer und besser bedienbar ist.