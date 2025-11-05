Peugeot Polygon gibt Ausblick auf zukünftiges Design der Marke

Nach der Bekanntgabe des Namens im September folgt nun das nächste Kapitel zum Peugeot-Konzeptfahrzeug der nächsten Generation: Die Franzosen präsentieren das erste Exterieur-Bild des neuen Entwurfs Polygon. Er demonstriert den Designern zufolge „durch ein katzenhaftes, futuristisches Design“ die Zukunftsvision der Marke.

Der Peugeot Polygon verfüge über ein innovatives Interieur und die „Hypersquare“-Lenkung mit Steer-by-Wire-Technologie, heißt es. Komplett enthüllt werden soll der Wagen am 12. November. Konkretes verrät der Hersteller im Vorfeld der Präsentation noch nicht.

Der Polygon gibt laut Medien einen Ausblick auf die neue Generation des Kleinwagens 208. Geht man von der Studie aus, wird die Baureihe in wenigen Jahren ganz anders, glatter und sehr futuristisch aussehen.

Der Innenraum des Konzepts gibt nach den Worten von Peugeot-CEO Alain Favey eine Vorschau auf den nächsten Schritt in der Geschichte des i-Cockpit, bei dem ein kleines Lenkrad deutlich unterhalb der Instrumente positioniert ist. Die neue Konfiguration stehe „im Zeichen der Agilität” und werde zukünftigen Modellen der Marke „ein einzigartiges Fahrgefühl verleihen“, so Favey gegenüber Autocar.

Der Peugeot-Chef fügte hinzu, dass der Polygon über ein „schwebendes” 21-Zoll-Display verfügen werde. Dabei wird es sich dem Bericht zufolge wahrscheinlich um dasselbe gebogene Infotainmentgerät wie im 3008 handeln. Das könnte darauf hindeuten, dass der Innenraum des Konzepts nahezu serienreif ist.

Wie der nächste Opel Corsa wird der Polygon wohl auf der Plattform STLA Small des Mutterkonzerns Stellantis fahren. Die neue Architektur kann sowohl Hybrid- als auch Elektroantriebe aufnehmen. Opel-CEO Florian Huettl sagte jedoch kürzlich Autocar, dass der nächste Corsa ausschließlich elektrisch angetrieben sein werde. Das könnte auch für den nächsten Peugeot 208 gelten. Flankierend dürfte dann für einige Zeit die aktuelle Verbrenner-Generation im Angebot bleiben.

Der neue Peugeot 208 wird laut Autocar Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen. Er werde voraussichtlich das erste Fahrzeug auf der STLA Small, gefolgt vom neuen Opel Corsa. Beide sollen weiter im Stellantis-Werk in Saragossa in Spanien vom Band rollen.