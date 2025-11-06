Shell Recharge hat in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) den größten „Shell-Recharge“-Schnellladepark in Deutschland und zugleich den 500. Standort im deutschen Shell-Recharge-Netz in Betrieb genommen. Es handelt sich um einen Standort mit insgesamt 12 besonders schnellen Ladepunkten. Vier davon sind auch für Lkw und Wohnmobile bis zu zwölf Meter Länge geeignet.

Der Standort neben der Shell-Tankstelle Bielefelder Straße liegt verkehrsgünstig direkt an der A2-Ausfahrt Rheda-Wiedenbrück sowie an der B61.

„Wir bauen unser flächendeckendes Schnellladenetz in Deutschland aus“, erklärt Florian Glattes, Leiter des Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Unser Ziel ist es, das Laden so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten – genau dort, wo Menschen ohnehin unterwegs sind.“

Shell konzentriert den Ausbau seines öffentlichen Ladeangebots auf verkehrsgünstige Standorte vor allem an Shell-Tankstellen, aber teilweise auch an Supermärkten wie Rewe und Penny, bei KFC oder dem Betreiber von Fachmarktzentren, Redevco.

Ziel ist es laut dem Ölmulti, das Laden von E-Fahrzeugen in den Alltag zu integrieren. So biete die Tankstelle Rheda-Wiedenbrück einen attraktiven Shell-Shop mit Café, CarWash, stationseigene WCs und eine Amazon-Lockerstation.

Mit rund 1.000 zusätzlichen AC-Ladepunkten der Tochtergesellschaft Ubitricity und Angeboten wie dem Shell Recharge e-Deal mit Lade-Rabatten von 25 Prozent gestalte man die Verkehrswende aktiv mit, so Shell. Die strategische Ausrichtung liege auf dem öffentlichen Laden, da, so Florian Glattes, „immer mehr Autofahrer auf E-Mobilität umsteigen und sich das Ladeverhalten zunehmend vom privaten Raum in den öffentlichen Raum verlagert”.