Dacia: Erlkönigfotos geben Ausblick auf günstigen Elektro-Stadtwagen

Dacia bereitet einen neuen Elektro-Klein(st)wagen für die Stadt vor, der laut Autocar für weniger als 16.000 Pfund (ca. 18.400 Euro) angeboten werden soll. Das Modell ist eines von vier neuen Vollstromern, die die Günstig-Marke des Renault-Konzerns bis 2030 auf den Markt bringen will. Inzwischen wurde der Wagen erstmals bei Testfahrten gesichtet.

Das neue Modell ist dem Vernehmen nach eng mit dem neuen, rein elektrischen Renault Twingo verwandt. Die Nähe zeigt sich unter anderem an der schräg stehenden C-Säule, der geschwungenen Dachlinie, den gerundeten hinteren Fenstern und an ähnlichen Flächen rund um die Radläufe. An der Front ersetzt Dacia das markante runde Lichtdesign des Twingo durch ein schmales schwarz glänzendes Panel, wie es vom kleinen E-SUV Spring bekannt ist. Am Heck fehlt die fensterrahmenartige Verkleidung des Twingo, zudem sitzen die Bremsleuchten deutlich höher.

Vorgestellt werden soll der neue Dacia im Oktober. Entwickelt wurde das Elektroauto dem Bericht zufolge innerhalb von 16 Monaten. Trotz einer ähnlichen Positionierung wie der Spring soll es dieses Modell zunächst nicht ersetzen. Dacias Produktchef Patrice Lévy-Bencheton sagte Autocar, dass die Fahrzeuge „ziemlich unterschiedlich“ seien. Das neue E-Auto werde etwas größer und breiter, außerdem orientiere sich sein Design stärker an den SUV-Modellen der Marke.

Technische Daten nennt Dacia bisher nicht. Das Auto soll sich jedoch eng am Twingo orientieren, mit einer Batterie von 27,5 kWh und einer Reichweite von etwas mehr als 160 Meilen (258 km).

Über das neue Stadtauto hinaus hat Dacia drei weitere E-Autos für die kommenden vier Jahre angekündigt. Eines davon soll wird die elektrische Version des nächsten Sandero sein. Für dieses Modell ist eine „Mehrenergie-Antriebspalette“ mit Verbrenner-, Hybrid- und Elektroantrieben vorgesehen.

Parallel zum Ausbau des Elektroangebots will Dacia seine Hybridpalette erweitern. Derzeit verfügt rund ein Viertel der verkauften Fahrzeuge über einen Hybridantrieb, künftig soll dieser Anteil auf zwei Drittel steigen.