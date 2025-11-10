Maxus seit 5 Jahren in Deutschland aktiv: „Gekommen, um zu bleiben“

Maxus hat im Oktober Geburtstag in Deutschland gefeiert. In Kooperation mit seinem Distributor, der zum Mobilitätsanbieter Astara gehörenden Maxomotive Deutschland GmbH, sorge man mit einer vielseitigen Modellpalette seit nunmehr fünf Jahren für Aufsehen hierzulande, so der chinesische Nutzfahrzeugbauer. Mit Pick-ups und Transportern sowie Diesel- und Elektroantrieben mache man einen der anspruchsvollsten Märkte der Welt mobil.

Die zum chinesischen SAIC-Konzern gehörende Marke offeriert seit ihrem Deutschland-Debüt im Oktober 2020 Elektrofahrzeuge. Inzwischen bietet Maxus ein vollelektrisches Vollsortiment: Neben dem Pick-up eTerron 9 mit Allradantrieb gibt es vier Transporter unterschiedlicher Größen, die mit einem oder mehreren Elektromotoren vorfahren – vom kompakten eDeliver 3 bis zum großem eDeliver 9. Auch, wer lieber konventionell fährt, wird bei Maxus fündig: Zu zwei Transportern mit Dieselmotor gesellt sich ein Pick-up mit Selbstzünder.

„Elektrofahrzeugen gehört die Zukunft: Sie müssen weder Fahrverbote in Innenstädten noch Umweltzonen fürchten und punkten mit geringeren Energie- und Wartungskosten bei deutlich mehr Antriebs- und Geräuschkomfort“, sagt Gerald Lautenschläger, Country Director Maxus. „Trotzdem ist der Dieselantrieb nach wie vor sehr gefragt. Deshalb verfolgen wir eine Doppelstrategie, um möglichst viele Betriebe zu erreichen und mit individuellen Lösungen und attraktiven Angeboten zu unterstützen.“

In den ersten neun Monaten 2025 verzeichnete Maxus eigenen Angaben zufolge insgesamt 2.217 Neuzulassungen in Deutschland. Auf einem rückläufigen Gesamtmarkt für leichte Nutzfahrzeuge erreiche man damit einen stabilen Marktanteil von knapp 1,1 Prozent, so die Chinesen. Im Elektrosegment liege der Anteil sogar bei über fünf Prozent, womit Maxus zu den beliebtesten Marken in Deutschland gehöre.

Maxus setzt auf erfahrene Autohäuser, aktuell gibt es 60 Vertragspartner an über 120 Standorten für Vertrieb und Service. „Unsere Händler sind das Gesicht und Aushängeschild von Maxus und Astara. Wir haben viele engagierte Betriebe als Partner, die uns mit ihrer langjährigen Erfahrung im Nutzfahrzeugsegment unterstützen“, so Patrick Reimers, Geschäftsführer der Astara Mobility Deutschland GmbH und der Maxomotive Deutschland GmbH. „Unsere Verkäufer und Serviceberater haben entscheidenden Anteil daran, dass wir uns in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt etabliert und unseren Bekanntheitsgrad – begleitet von umfangreichen Maßnahmen wie Messeauftritten und Kundenevents – gesteigert haben.“

„Wir sind gekommen, um zu bleiben“, betont Deutschlandchef Lautenschläger. „Maxus ist die bekannteste chinesische Marke im Nutzfahrzeugsegment. Darauf wollen wir gemeinsam mit unseren Vertragspartnern aufbauen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein und die Dekarbonisierung im LCV-Segment voranzutreiben.“