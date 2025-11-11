ADAC-Studie: Magnetfelder im Elektroauto unbedenklich

Die Sorge, dass Elektroauto-Fahrer stärker elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sein könnten als Nutzer konventioneller Verbrenner, war Anlass für eine Untersuchung des ADAC. Mit dem Forschungszentrum für Elektromagnetische Umweltverträglichkeit der Uniklinik RWTH Aachen und der Seibersdorf Labor GmbH wurde eine Studie im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz und des Bundesumweltministeriums durchgeführt. Ziel war es, die Stärke elektrischer und magnetischer Felder in E-Fahrzeugen zu bestimmen und mögliche Gesundheitsrisiken zu bewerten.

Insgesamt wurden über 975.000 Einzelmessungen in verschiedenen Fahrzeugen vorgenommen, darunter elf Elektroautos, zwei Plug-in-Hybride, ein Verbrenner und vier Elektromotorräder. Gemessen wurde auf Prüfständen, Teststrecken und während realer Fahrten. Zudem kamen numerische Berechnungen mit Körpermodellen zum Einsatz, um die Wirkung der Felder auf den menschlichen Körper besser einschätzen zu können.

Das zentrale Ergebnis: Die Studie zeigt, dass keine gesundheitliche Gefährdung im E-Auto oder bei E-Motorrädern besteht. Die festgelegten Basisgrenzwerte wurden in keinem Fall überschritten, auch wenn kurzzeitig Magnetfeldstärken oberhalb der Referenzwerte der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) gemessen wurden – etwa beim Starten, Bremsen, Beschleunigen oder Zuschalten elektrischer Komponenten. Selbst unter diesen Bedingungen lagen die Belastungen unterhalb der Basisgrenzwerte, es ergaben sich somit keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung.

Unterschiede zwischen Elektro- und Verbrennungsfahrzeugen zeigten sich vor allem bei statischen und niederfrequenten Magnetfeldern. Diese entstehen im E-Auto durch Elektromotoren, Leistungselektronik und Bordnetze, während hochfrequente Felder meist von Funktechnik im Auto wie Bluetooth, WLAN, Funkschlüssel, Reifendruckkontrolle oder Radar stammen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Die Messungen ergaben, dass die höchsten Magnetfeldwerte meist im Fußbereich von Fahrer und Beifahrer auftraten. Der Grund ist die Nähe der Füße zu elektrischen Bauteilen, die elektromagnetische Felder verursachen. Im Kopf- und Rumpfbereich waren die Belastungen deutlich geringer. Auch bei Personen mit Implantaten oder Schwangeren konnten keine Risiken festgestellt werden.

Nicht nur der Elektromotor erzeugt Magnetfelder. Auch andere elektrische Komponenten können kurzzeitig hohe Werte verursachen – etwa beim Einschalten des Fahrzeugs oder durch die Sitzheizung. Besonders auffällig laut der Studie: Sitzheizungssysteme mit bestimmten Schaltreglern können im Bereich des Rückens und Unterleibs dauerhaft erhöhte Werte erzeugen. Die Belastung bleibt unter den Grenzwerten, ist aber messbar. Das gilt gleichermaßen auch für Autos mit Verbrennungsmotor.

Die Intensität des Elektrosmogs unterscheidet sich zwischen Fahrzeugmodellen. Sie hängt stark von der Bauweise und der Platzierung elektrischer Komponenten ab, weniger jedoch von der Motorleistung. Maßgeblich ist das Fahrverhalten: Beim starken Beschleunigen und Bremsen entstehen höhere Werte als bei gleichmäßiger Fahrt.

Im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln wie Fernzügen, Straßenbahnen oder U-Bahnen liegt die durchschnittliche Belastung im Elektroauto in ähnlicher Größenordnung. Trotz der Entwarnung sehen die Forscher Handlungsbedarf für die Zukunft. Sie empfehlen, Messstandards an moderne Fahrzeugtechnik anzupassen und das Thema Elektrosmog bereits bei der Entwicklung neuer Modelle zu berücksichtigen. So könnten Hersteller die Belastung durch geschickte Anordnung von Kabeln und Bauteilen weiter reduzieren.