EnBW nimmt sechs neue Autobahn-Schnellladeparks in Betrieb

Die EnBW, eignen Angaben nach größte Anbieterin von Schnellladeinfrastruktur für den elektrischen Individualverkehr in Deutschland, hat in den vergangenen Tagen sechs neue Schnellladeparks entlang wichtiger deutscher Fernverkehrsrouten in Betrieb genommen.
Die neuen Standorte in Marktheidenfeld (Bayern, Anschluss an die Autobahn A3), Bramsche (Niedersachsen, A1), Büren (Nähe Flughafen Paderborn-Lippstadt) und Willich (beide NRW, A44), Thiendorf (Sachsen, A13) sowie Mühlhausen im Täle (Baden-Württemberg, A8) stellen E-Auto-Fahrern insgesamt 80 Schnellladepunkte mit bis zu 400 Kilowatt (kW) Ladeleistung zur Verfügung. Damit können je nach Modell bis zu 400 Kilometer (km) Reichweite in 15 Minuten nachgeladen werden. Die Standorte in Thiendorf, Marktheidenfeld und Bramsche lassen sich bei Bedarf um jeweils acht Ladepunkte erweitern.
Mit diesem Schritt setze man einen weiteren Meilenstein in der Expansionsstrategie, die bis zum Jahr 2030 den Aufbau von bis zu 20.000 Schnellladepunkten vorsieht, so der Energiekonzern. Aktuell betreibe die EnBW bereits mehr als 7.500 Schnellladepunkte an über 1.500 deutschen Standorten.
„EnBW-Schnellladeparks sind Fixpunkte im elektrischen Fernverkehr in ganz Deutschland. Mit mehr als 50 Schnellladeparks entlang der wichtigsten Fernverkehrsrouten sorgen wir dafür, dass Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos landesweit zuverlässig und schnell laden können“, sagt Volker Rimpler, Technikchef für Elektromobilität bei der EnBW. Doch nicht nur das schnelle Laden, auch der Komfort während der Ladepause sei entscheidend. „Unsere neuen Schnellladeparks sind, wo bereits möglich, vollständig überdacht sowie stets beleuchtet und mit Kameraüberwachung ausgestattet. Zudem finden sich lokal Angebote für Verpflegung und sanitäre Anlagen“, so Rimpler.
Für den nachhaltigen Grundbetrieb kommen Solardächer zum Einsatz, die die Ladeparks tagsüber mit grünem Strom versorgen. Die Kunden erhielten an allen deutschen Standorten Ökostrom aus dem lokalen Netz, unterstreicht die EnBW. Man biete deutschlandweit tarifgebundene Einheitspreise an. Im Tarif L für Vielfahrer lade man nach den aktuellen Preisanpassungen ab Dezember 2025 bei 11,99 Euro Monatsgebühr bereits ab 39 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das bedeute bei einem durchschnittlichen Verbrauch auf Autobahnen bei den meisten Modellen einen Preis von rund 8 bis 9 Euro auf 100 Kilometer.
Kommentare
Fitz Carraldo meint
Und immer noch fehlt der Knotenpunkt A5/A7 bei Kirchheim. EnBW Kunden müssen weiterhin an den beiden Ladepunkte beim Trigema laden, die gerne mal blockiert sind. Es handelt sich um die Station mit der Adresse Stockäcker 2, 36275 Kirchheim.
Die Mitbewerber haben zwischenzeitig dort sehr gut ausgebaut, nur hilft mir das nichts, wenn ich mit dem EnBW-Abo ankomme und für räudige 89ct im Roaming zu laden, ist dann nicht toll.
Elvenpath meint
Hm, mich kostet es bei EnBW und beim Wettbewerber 0€. Das Auto kostet netto ca. 120€ im Monat.
Albern, wer sich noch eins selbst kauft.
Fitz Carraldo meint
Hilfreiche Antwort. Bitte mehr davon.
M. meint
Und was liegt vorher oder dahinter auf deiner Route?
Was keine 89 ct. kostet, natürlich.
Fitz Carraldo meint
Streckenverlauf ist von Zürich auf der A81 via Stuttgart/Heilbronn bis Würzburg, dann weiter auf der A7 bis hoch nach Hamburg.
Der erste Ladepunkt ist Ilsfeld, EnBW, von dort reicht es bis nach Kirchheim. Davor und als auch danach sieht es mit EnBW entlang der Autobahn eher mager aus. Eigentlich sieht es bereits ab Ilsfeld mager aus. Und an der A81 findest Du nur noch Ranzlader aus dem letzten Jahrhundert zB. an der Autobahnraststätte Rothenburg ob de Tauber o.ä.
Würzburg EnBW-Lader sind ganz knapp nicht mehr erreichbar und würden auch nicht am Weg liegen (Umweg nötig).
Aber der Punkt ist ja, dass ich schon das Abo für 17.99 EUR (neu 11.99 EUR) löse und zwangsläufig an die Infrastruktur von EnBW gezwungen werde. Und dann hat es da nur die zwei Ladepunkte mit 300kW und zwei Ladepunkte mit 150kW.
Matthias meint
Mit Ilsfeld ist wohl nicht die A81 AS Ilsfeld gemeint sondern die kurz davor liegende Raststätte Wunnenstein Ost, dort haben EnBW und Ionity ein Paar Lader. Allerdings hat EnBW einige Kilometer weiter an der AS Weinsberg-Ellhofen am A6-A81 Kreuz Weinsberg einen Ladepark mit Dach, der ist alles andere als mager, und man kann sogar alternativ an Burgerking oder Baumarkt laden, denn auch dort hat EnBW Lader aufgestellt. Dafür muss man zwar kurz von der Autobahn runter, aber viel Umweg ist das nicht. Dort würde ich laden bzw. dort habe ich schon mehrmals geladen. Von Ellhofen aus kommt man evtl. auch über Kirchheim hinaus.
CriBri meint
Das ist halt der Preis der Marktabschottung, den man mit EnBW zahlt. Muß jeder für sich selbst entscheiden, ob er das mitmacht. EnBW ist zwar schon häufig gut vertreten, aber halt nicht überall.