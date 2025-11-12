Bundesregierung: Bis zu 550 Millionen für E-Auto-Förderung im Jahr 2026

Für die von Union und SPD vereinbarte neue Förderung beim Kauf von Elektroautos plant die Bundesregierung laut der Nachrichtenagentur Reuters 2026 bis zu 550 Millionen Euro ein. Dies gehe aus Dokumenten des Finanzministeriums für die abschließenden Etat-Beratungen im Haushaltsausschuss des Bundestages hervor.

In der Reuters vorliegenden Bereinigungsvorlage für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) ist diese Summe zur „Förderung klimaneutraler Mobilität für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen“ vorgesehen. Hinzu kommen Verpflichtungsermächtigungen im Volumen von insgesamt 220 Millionen Euro für die Jahre 2027 bis 2029. Die Änderungen im Haushaltsentwurf sollen bald in der Bereinigungssitzung des Ausschusses beschlossen werden.

CDU, CSU und SPD hatten Anfang letzten Monats vereinbart, ein neues Förderkonzept aufzulegen. Damit wollen sie den Absatz von Elektroautos im Sinne des Klimaschutzes fördern, aber auch den kriselnden deutschen Autoherstellern wirtschaftlich helfen. Ein konkretes Konzept zur Ausgestaltung der Förderung ist noch nicht bekannt.

Ein jüngster Autogipfel brachte die Einigung, dass die Bundesregierung neue Kaufanreize für Elektroautos schaffen will – gezielt für einkommensschwächere Haushalte. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat kürzlich die Pläne für eine neue deutsche E-Auto-Kaufprämie präzisiert, die sich vor allem an untere und mittlere Einkommen richten soll. Eine Staffelung nach Einkommenshöhe sei geplant. „Wer etwa Reichensteuer zahlt, braucht ganz sicher keine staatliche Förderung. Wir wollen gerade Normalverdienern den Umstieg ermöglichen“, sagte Miersch.

Die SPD hatte im Oktober mit einem neuen Positionspapier zur Förderung von E-Autos für Aufsehen gesorgt. Ein zentraler Vorschlag darin sieht eine stärkere Besteuerung von Dienstwagen mit Verbrennungsmotoren vor, während E-Autos durch gezielte Fördermaßnahmen attraktiver gemacht werden sollen. Dieses Vorhaben stieß insbesondere bei der CDU/CSU auf deutliche Kritik. Zwar befürworte man grundsätzlich Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität, so die Union – jedoch dürften diese nicht auf Kosten der Verbrenner gehen.

Skeptisch zeigten sich CDU und CSU auch gegenüber der von der SPD vorgeschlagenen Preisobergrenze von 45.000 Euro für förderfähige E-Autos. Die Union plädiert stattdessen für eine soziale Ausrichtung über das Haushaltseinkommen der Antragsteller. Prinzipiell spreche sich aber auch die Union für ein Fördermodell aus, „welches die Nutzung des E-Fahrzeugs günstiger stellt und auch den Gebrauchtwagenmarkt fördert“.