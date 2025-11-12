Bundesregierung: Bis zu 550 Millionen für E-Auto-Förderung im Jahr 2026

Für die von Union und SPD vereinbarte neue Förderung beim Kauf von Elektroautos plant die Bundesregierung laut der Nachrichtenagentur Reuters 2026 bis zu 550 Millionen Euro ein. Dies gehe aus Dokumenten des Finanzministeriums für die abschließenden Etat-Beratungen im Haushaltsausschuss des Bundestages hervor.
In der Reuters vorliegenden Bereinigungsvorlage für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) ist diese Summe zur „Förderung klimaneutraler Mobilität für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen“ vorgesehen. Hinzu kommen Verpflichtungsermächtigungen im Volumen von insgesamt 220 Millionen Euro für die Jahre 2027 bis 2029. Die Änderungen im Haushaltsentwurf sollen bald in der Bereinigungssitzung des Ausschusses beschlossen werden.
CDU, CSU und SPD hatten Anfang letzten Monats vereinbart, ein neues Förderkonzept aufzulegen. Damit wollen sie den Absatz von Elektroautos im Sinne des Klimaschutzes fördern, aber auch den kriselnden deutschen Autoherstellern wirtschaftlich helfen. Ein konkretes Konzept zur Ausgestaltung der Förderung ist noch nicht bekannt.
Ein jüngster Autogipfel brachte die Einigung, dass die Bundesregierung neue Kaufanreize für Elektroautos schaffen will – gezielt für einkommensschwächere Haushalte. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat kürzlich die Pläne für eine neue deutsche E-Auto-Kaufprämie präzisiert, die sich vor allem an untere und mittlere Einkommen richten soll. Eine Staffelung nach Einkommenshöhe sei geplant. „Wer etwa Reichensteuer zahlt, braucht ganz sicher keine staatliche Förderung. Wir wollen gerade Normalverdienern den Umstieg ermöglichen“, sagte Miersch.
Die SPD hatte im Oktober mit einem neuen Positionspapier zur Förderung von E-Autos für Aufsehen gesorgt. Ein zentraler Vorschlag darin sieht eine stärkere Besteuerung von Dienstwagen mit Verbrennungsmotoren vor, während E-Autos durch gezielte Fördermaßnahmen attraktiver gemacht werden sollen. Dieses Vorhaben stieß insbesondere bei der CDU/CSU auf deutliche Kritik. Zwar befürworte man grundsätzlich Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität, so die Union – jedoch dürften diese nicht auf Kosten der Verbrenner gehen.
Skeptisch zeigten sich CDU und CSU auch gegenüber der von der SPD vorgeschlagenen Preisobergrenze von 45.000 Euro für förderfähige E-Autos. Die Union plädiert stattdessen für eine soziale Ausrichtung über das Haushaltseinkommen der Antragsteller. Prinzipiell spreche sich aber auch die Union für ein Fördermodell aus, „welches die Nutzung des E-Fahrzeugs günstiger stellt und auch den Gebrauchtwagenmarkt fördert“.
Aktuell haben wir 44.000 Schnelllader in der BRD. Also lieber lieber jeden Schnelllader ab 200kWh mit 10T€ fördern. Macht 55.000 pro Jahr. Da hätten wir in einem Jahr eine Verdoppelung und in fünf Jahren eine Viertelmillion Schnelllader… die Förderung in Verbindung, dass es kein Roaming gibt, man mit Bankkarte zahlen kann und es zwischen keine Tarif geben darf, der mehr als 10ct von einem anderen Tarif abweicht… das würde die Ladepreise auf Markniveau einpendeln…
Bei den Autoherstellern ist das Geld in fünf Jahren weg und dann halten die wieder die Hand auf…das bringt nicht viel…wegs meiner kann man in kleinem Rahmen noch Kleinwagen fördern… aber der Rest ist reine Geldverbrennung…
Sehe ich anders:
Mit dem geld hunterdausende AC-lader auf firmenparkplätzen fördern.
Denn tagsüber scheint oft die sonne und so können die überkapazitäten in die autos.
Und auch förderung für intelligente ladesteuererung in TG wo ja oft ein zu leistungsarmer stromanschluss vorhanden ist und die BEV gestaffelt und nur nach bedarf für den nächsten tag geladen werden können.
Kaufförderung natürlich keine !
Natürlich scheint am Tag die meiste Sonne, aber am Tag wird auch von der Industrie der meiste Strom verbraucht und PV ist auch nur ein Teil der EE.
Die Förderung von AC Ladern, yoa, das können die Firmen selber als Anreiz machen, aber groß fördern. Ne, das würde nur den Anreiz erhöhen mit dem Auto zur Arbeit zu fahren und auch das Laternenparken, allgemein das Schnarchladen und Rückspeisen wird überschätzt. Hohe Komplexität mit viel teurer Technik und Abrechnung. Das war so die alte Denke vor ein paar Jahren….
Lieber ein paar günstige stationäre Accuspeicher. Ich sehe das bei mir Privat ja auch. Bevor ich da mit meinem Auto rumtue, kauf ich mir gleich für 5T€ nen Speicher, fertig aus.
Lieber Schnelllader fördern, die alle hernehmen können und bequem da stehen, wo man eh hinfährt. Da erreicht man mit einem Lader dutzende Leute am Tag, in der Arbeit mit AC einen…
Wie auch immer, Lader fördern, nicht E Autos…
Da diskutieren die schon seit Januar über eine Förderung 🙄.
Entweder machen oder bleiben lassen aber nicht ewig rumlamentieren. Das ist maximal unsinnig.
Also sagen wir mal wir haben nächstes Jahr so 600k BEVs
> 900€ pro Fahrzeug
Sagen wir mal nur die Hälfte kommt für die Förderung in Frage (Stichwort z.B. BLP oder Einkommen)
> ~2.000€ pro Fahrzeug
Evtl. werden es 2.500€, aber mehr wird es wohl nicht werden.
Schon mit 2400 € könnte ein 2-Jahres-Leasing, welches bisher 99.-/Monat kostet quasi gratis sein. Klingt so schlecht nicht. Klappt allerdings nur bei Fahrzeugen unter 30.000 €. Allerdings sollten teurere Fahrzeuge gar nicht gefördert werden.
Vor ein paar Jahren gab es mal 6.000€ + „3.000€ vom Hersteller“.
Wer jetzt Förderung hört, könnte meinen, dass sowas wiederkommt.
Da muss man einfach mal konkret werden, dass es so viel nicht mehr werden wird.
Ich finde 2k bis 2,5k pro Auto auch völlig ausreichend so wie sich die Preise entwickelt haben. Besser 2k dann haben mehr Leute was davon.