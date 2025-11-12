10. Porsche Charging Lounge in Nordbayern am Netz

Mit der Eröffnung der neuesten Porsche Charging Lounge in Himmelkron wächst das markeneigene Schnellladenetz auf zehn Standorte in Europa. Himmelkron liegt im Landkreis Kulmbach in Oberfranken und ist nach Ingolstadt der zweite Standort entlang der Nord-Süd-Achse A9.

Die vielfrequentierte Autobahn verbindet den Berliner Ring mit München und ist mit 530 Kilometern eine der längsten Schnellstraßen Deutschlands. Die neue Porsche Charging Lounge im Eurorastpark Himmelkron ergänzt das dortige Angebot um sechs Schnellladepunkte mit gleichzeitig bis zu 400 kW Ladeleistung sowie einen Lounge-Bereich. Die Kunden zahlen an den Porsche-Stromtankstellen 39 Cent pro Kilowattstunde Energie.

Auch der Innenraum der jüngsten Porsche Charging Lounge bietet Sitzgelegenheiten, Erfrischungsgetränke, Snacks, Kaffee- und Wasserspender sowie kostenloses WLAN. Um Zugang zu den Ladestationen sowie in den Lounge-Bereich zu erhalten, ist eine Porsche ID erforderlich. Ist das Nummernschild mit der Porsche ID verknüpft, öffnet sich die Schranke mit Hilfe der Kennzeichen-Erkennung automatisch. Das Fahrzeugkennzeichen kann in der App My Porsche hinterlegt werden. Alternativ erhält der Kunde über die Porsche Charging Card oder einen QR-Code aus der My-Porsche-App Zugang zum Standort sowie in die Lounge.

An den Porsche Charging Lounges lässt sich etwa ein Taycan der aktuellen Generation in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent Ladezustand (State of Charge; SoC) bringen. Mit 21 Minuten benötigt das neue elektrische Mittelklasse-SUV Macan für diesen Ladevorgang nur unwesentlich mehr Zeit. Der größere Cayenne Electric, der in wenigen Tagen seine Weltpremiere feiert, soll für diesen Ladehub weniger als 16 Minuten brauchen.

Kostenfreie Standzeit verlängert

Porsche hat die Regelungen zu den Blockiergebühren im Porsche Charging Service Plus verbessert: Die gebührenfreie Standzeit beim Wechselstrom-Laden (AC) wurde auf nunmehr sechs Stunden verlängert. Das soll den Kunden mehr Flexibilität beim Laden bieten. Blockiergebühren beim AC-Laden fallen nur noch in der Zeit zwischen 8:00 und 24:00 Uhr an.

„Dies bedeutet, dass Kunden ihr Fahrzeug beispielsweise von 18:00 bis 24:00 Uhr laden und anschließend weitere acht Stunden über Nacht ohne Zusatzkosten parken können. Insgesamt profitieren Kunden so von bis zu 14 Stunden gebührenfreier Lade- und Parkzeit“, erklärt das Unternehmen.