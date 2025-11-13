Dacia plant mittelgroßen Kombi mit Hybridantrieb

Dacia wird laut einem Bericht im nächsten Jahr einen neuen, „robusten“ Kombi vorstellen, der geländegängig ist und zu einem sehr attraktiven Preis angeboten wird. Die Baureihe soll elektrifiziert angetrieben werden.

Die neue CEO von Dacia, Katrin Adt, erklärte gegenüber Autocar, dass der Erfolg des in diesem Jahr gestarteten Mittelklasse-SUV Bigster innerhalb des Unternehmens das Vertrauen gestärkt habe, dass Renaults Günstig-Marke im C-Segment (Mittelklasse) weiter wachsen kann.

„Unser Hauptgebiet ist derzeit das B-Segment, aber wir haben auch Angebote im A-Segment und sind nun auch im C-Segment gestartet, wo wir mit dem Bigster erstaunlich gut abgeschnitten haben“, so Adt. Wichtig sei, dass jedes Modell seinen eigenen Platz im Segment hat. Das angekündigte Fahrzeug werde ein völlig anders als der Bigster sein.

Ein Autocar vorliegendes Foto soll einen Prototypen des neuen Modells in einem späten Entwicklungsstadium zeigen. Beim Projekt mit dem Codename C-Neo handelt es sich demnach um eine gestreckte Version des Sandero (Artikelbild), die die Form eines hochgelegten mittelgroßen Kombis mit einer voraussichtlichen Länge von etwa 4,6 Metern haben wird.

Weniger „protzig“ als ein SUV

Es gebe im C-Segment viele Nicht-SUV-Käufer, die nach wie vor eine niedrigere Sitzposition und ein effizienteres Produkt suchen, das weniger „protzig“ ist, wird Dacia-Manager Patrice Lévy-Bencheton zitiert. „Für manche ist ein SUV etwas zu auffällig.“ Für eine Alternative sieht man bei den Rumänen auch Potential, weil der Ford Focus ausläuft und Modelle wie VW Golf, Opel Astra oder Toyota Corolla steigende Preise aufweisen.

Dacia plant dem Bericht zufolge, mit dem Kombi die Konkurrenz beim Preis zu unterbieten. Dazu verfolgt das Unternehmen die bewährte Strategie, auf nicht essenzielle Ausstattungsmerkmale zu verzichten. Der Bigster beispielsweise kann damit hierzulande ab 23.990 Euro angeboten werden. Der Dacia-Kombi soll unter rund 28.000 Euro kosten. Zum Vergleich: Für den Octavia verlangt Skoda als Kombi mindestens 29.840 Euro.

Da der neue Kombi auf derselben CMF-B-Plattform der Renault-Gruppe basiert, die Dacia für alle seine Modelle außer dem kleinen Elektro-SUV Spring verwendet, wird erwartet, dass er technisch eng mit dem Bigster verwandt sein wird. Demzufolge soll es eine Auswahl an Mild- und Vollhybrid-Benzinantrieben mit einer Leistung von bis zu 114 kW (155 PS) geben. Die Verfügbarkeit von Allradantrieb ist offen.