ADAC-Tests in fünf Klassen: Deutschlands beste Elektroautos

Der ADAC hat mittlerweile rund 90 Elektroautos getestet – vom kompakten Stadtflitzer bis zur luxuriösen Oberklasse-Limousine. Neben der Fahrzeugqualität stand dabei auch das Preis-Leistungs-Verhältnis im Mittelpunkt.
Neu aufgenommen ins Ergebnis-Ranking wurden jüngst zehn Modelle: BMW i4 40M, BYD Atto 2, Citroën ë-C3, Fiat 600e, Fiat Grande Panda, Hyundai Ioniq 9, Mini Cooper E, Porsche Macan, Renault R4 und Volvo EX30 Cross Country.
Hier sind die jeweiligen Klassenbesten im Überblick:
Kleinstwagen
- Fiat 500e, 42 kWh, La Prima (10/23)
- Dacia Spring Electric 65 Expression
Keine weiteren Platzierungen
Kleinwagen
- Mini Aceman SE
- Mini Cooper E
- Renault R4 Electric 150 CR (52 kWh)
- Renault R5 E-Tech Electric 150 (52 kWh)
Untere Mittelklasse
- Škoda Elroq 85
- Kia EV3 Earth (58,3 kWh)
- BMW iX1 xDrive30
- VW ID.3 GTX
Mittelklasse
- Škoda Enyaq 85x Sportline
- Hyundai Ioniq 6 2WD (77,4 kWh)
- BMW iX3
- BMW i4 xDrive40 M Sportpaket
Obere Mittelklasse/Oberklasse
- VW ID.7 Pro
- VW ID.7 Tourer GTX 4Motion
- Audi Q6 e-tron Performance
- Audi A6 Avant e-tron Performance
Ihre Meinung