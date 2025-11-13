ecomento.de

ADAC-Tests in fünf Klassen: Deutschlands beste Elektroautos

Der ADAC hat mittlerweile rund 90 Elektroautos getestet – vom kompakten Stadtflitzer bis zur luxuriösen Oberklasse-Limousine. Neben der Fahrzeugqualität stand dabei auch das Preis-Leistungs-Verhältnis im Mittelpunkt.

Neu aufgenommen ins Ergebnis-Ranking wurden jüngst zehn Modelle: BMW i4 40M, BYD Atto 2, Citroën ë-C3, Fiat 600e, Fiat Grande Panda, Hyundai Ioniq 9, Mini Cooper E, Porsche Macan, Renault R4 und Volvo EX30 Cross Country.

Hier sind die jeweiligen Klassenbesten im Überblick:

Kleinstwagen

  1. Fiat 500e, 42 kWh, La Prima (10/23)
  2. Dacia Spring Electric 65 Expression

Keine weiteren Platzierungen

Kleinwagen

  1. Mini Aceman SE
  2. Mini Cooper E
  3. Renault R4 Electric 150 CR (52 kWh)
  4. Renault R5 E-Tech Electric 150 (52 kWh)

Untere Mittelklasse

  1. Škoda Elroq 85
  2. Kia EV3 Earth (58,3 kWh)
  3. BMW iX1 xDrive30
  4. VW ID.3 GTX

Mittelklasse

  1. Škoda Enyaq 85x Sportline
  2. Hyundai Ioniq 6 2WD (77,4 kWh)
  3. BMW iX3
  4. BMW i4 xDrive40 M Sportpaket

Obere Mittelklasse/Oberklasse

  1. VW ID.7 Pro
  2. VW ID.7 Tourer GTX 4Motion
  3. Audi Q6 e-tron Performance
  4. Audi A6 Avant e-tron Performance

