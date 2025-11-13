Tesla Semi erhält erstes Facelift schon vor dem Serienstart

Teslas vor etwa acht Jahren vorgestellter E-Lkw kam mit deutlicher Verspätung auf den Markt. Bisher wird das Modell Semi nur in geringen Stückzahlen produziert, 2026 soll die Volumenproduktion im Werk im US-Bundesstaat Nevada skaliert werden. Das dann vom Band rollende Fahrzeug wird sich von der bisher auf den Straßen in Nordamerika zu sehenden Version unterscheiden.

Bei seiner jährlichen Aktionärsversammlung bekräftigte Tesla, 2026 endlich die reguläre Serienfertigung des Semi aufnehmen zu wollen. Die Lieferungen sollen ebenfalls im nächsten Jahr beginnen. Das Unternehmen stellte auch das erste Facelift der Baureihe vor. Ein auf der Social-Media-Plattform X veröffentlichtes Bild zeigt vor allem eine neugestaltete Frontpartie.

Die zuvor vertikal angeordneten Scheinwerfer des Semi sind horizontal ausgerichteten Pendants gewichen, die über eine Lichtleiste miteinander verbunden sind. Damit greift der E-Lkw den neuen Tesla-Stil auf. Es lässt sich zudem erkennen, dass die gewölbte Windschutzscheibe deutlich verkleinert wurde, die Seitenfenster enden bereits in der Fahrertür. Außerdem gibt es wohl eine neue Frontstoßstange, und der Dachwinkel ist nun abgerundeter. Ins Auge fällt zudem ein neues, hinter den Vorderrädern auf Höhe des Türgriffs angebrachtes Element – möglicherweise eine zusätzliche Kamera.

New @Tesla_Semi design – More efficient

– Increased payload

– Designed for autonomy Deliveries start next year pic.twitter.com/8n7NJIMIVc — Tesla (@Tesla) November 6, 2025

Konkret verspricht Tesla auf X mehr Effizienz und eine höhere Nutzlast. Das Unternehmen nennt einen Verbrauch von 1,7 Kilowattstunden (kWh) pro Meile bei voller Ausnutzung der Nutzlast von über 37 Tonnen. Für den Semi mit der älteren Optik wurden 2 kWh pro Meile genannt. Als Reichweite wurden zuvor 300 oder 500 Meilen (ca. 480/800 km) in Aussicht gestellt.

Als maximale Ladeleistung nennt Tesla nun bis zu 1,2 Megawatt beziehungsweise 1.200 Kilowatt (kW), zuvor waren es 1.000 kW. An einem passenden Megawatt-Charger soll der Semi in 30 Minuten 70 Prozent seiner Batteriekapazität nachladen können. Als Antriebsleistung nennt Tesla nunmehr 800 kW (1.088 PS). Das dürfte weiter mit drei an der Hinterachse positionierten E-Maschinen realisiert werden.

Der Semi sei zudem für autonomes Fahren designt, betont der Hersteller neuerdings. Wann und zu welchem Preis das große Elektrofahrzeug nach Europa kommt, ist weiter unklar. In den USA soll der Semi mindestens 150.000 Dollar (ca. 129.000 Euro) kosten.